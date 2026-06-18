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विधान परिषदेच्या 17 पैकी 11 जागांसाठी आज मतदान, 6 जागा बिनविरोध

विधान परिषदेच्या 17 पैकी 11 जागांसाठी आज मतदान होत आहे. 6 ठिकाणी अगोदरच बिनविरोध निवडणूक झाली. त्यामुळे आज 11 ठिकाणीच मतदान होईल.

vidhan parishad election 2026
विधान भवन, मुंबई (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 8:13 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 8:35 AM IST

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मुंबई - राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून विधान परिषदेच्या निवडणुकीचे वारे बघायला मिळाले. महायुतीकडून ही निवडणूक बिनविरोध करण्यावर भर देण्यात आला. अनेक उमेदवारांची समजूत काढून अर्ज मागे घेण्यास लावण्यात आले. बिनविरोध निवडणुकीसाठी महायुतीने जोर लावला होता. विधान परिषदेच्या 17 पैकी 11 जागांसाठी आज मतदान होत आहे. 6 ठिकाणी अगोदरच बिनविरोध निवडणूक झाली. त्यामुळे आज 11 ठिकाणीच मतदान होईल. मतमोजणी 22 जूनला होईल, त्यानंतर संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.

जळगाव, सोलापूर, सांगली-सातारा, नागपूर, नांदेड, परभणी-हिंगोली, भंडारा-गोदिंया, अमरावती, नाशिक, धाराशिव-बीड-लातूर, छत्रपती संभाजीनगर-जालना येथे विधान परिषद निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पार पडेल. ठाणे, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, पुणे, अहिल्यानगर, वर्धा या ठिकाणी विधान परिषदेच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. या निवडणुकीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. महायुतीने पैसे देऊन निवडणुका बिनविरोध केल्याचा गंभीर आरोप आघाडीकडून करण्यात आला.

22 जून रोजी मतमोजणी - मतदानाची औपचारिकता पार पडण्यापूर्वीच महायुतीने राजकीय मास्टरस्ट्रोक लगावला आहे. अकरापैकी तब्बल सहा जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. या बिनविरोध विजयामुळे सत्ताधारी भाजपE, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे. विधान परिषदेच्या सहा बिनविरोध जागा वगळता आज सोलापूर, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, नाशिक, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर-जालना या ठिकाणी मतदान पार पडत आहे. तर 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे.

आज कोणकोणत्या विधान परिषदेच्या जागेसाठी मतदान पार पडणार?

  1. सोलापूर,
  2. जळगाव,
  3. सांगली-सातारा,
  4. नांदेड,
  5. नागपूर,
  6. भंडारा-गोंदिया,
  7. नाशिक,
  8. अमरावती,
  9. धाराशिव-लातूर-बीड,
  10. परभणी-हिंगोली,
  11. छत्रपती संभाजीनगर-जालना

कुठे कोणते उमेदवार बिनविरोध विजयी?

  1. ठाणे - रवींद्र फाटक - शिवसेना
  2. यवतमाळ - दुष्यंत चतुर्वेदी - शिवसेना
  3. रायगड - रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग - अनिकेत तटकरे - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  4. पुणे - विक्रम काकडे - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  5. वर्धा - गडचिरोली - चंद्रपूर - अरुण लखाणी - भाजपा
  6. अहिल्यानगर - प्राजक्त तनपुरे - भाजपा

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Last Updated : June 18, 2026 at 8:35 AM IST

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VIDHAN PARISHAD ELECTION VOTING
VIDHAN PARISHAD 11 SEATS VOTING
विधान परिषद निवडणूक मतदान
विधान परिषद बिनविरोध
VIDHAN PARISHAD ELECTION 2026

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