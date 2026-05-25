स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीत ‘घोडेबाजार’चा आरोप; विजय वडेट्टीवारांचा भाजपावर आरोप
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर 'घोडेबाजार' सुरू असून नगरसेवकांच्या मतांना 15 लाखांचा भाव दिला जात असल्याचा गंभीर आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपावर केलाय.
Published : May 25, 2026 at 6:09 PM IST
नागपूर : विधान परिषद निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असताना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील नगरसेवकांच्या मतांचे भावही अचानक वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथील नगरसेवकांच्या एका मतासाठी पाच लाख रुपयांची ऑफर दिली जात असल्याची चर्चा राजकीय नेत्यांमध्ये सुरू आहे, असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बोलून दाखवलं.
भारतीय जनता पक्षाने चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणूकीत घोडेबाजार सुरू केल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केलाय. एकीकडं आर्थिक शक्तिप्रदर्शन आणि दुसरीकडं राजकीय पक्षात सुरू असलेली गटबाजी काँग्रेससाठी अडचणी वाढवणारी ठरणार की काय? अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट संकेत वडेट्टीवार यांच्या बोलण्यातून दिसत आहेत.
काँग्रेसचा उमेदवार अद्याप निश्चित झालेला नाही : काँग्रेसचे अनेक नगरसेवक ‘नॉट रिचेबल’ झाल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना वडेट्टीवार म्हणाले, “काँग्रेसचा उमेदवार अद्याप निश्चित झालेला नाही. आज झूम बैठकीत महाविकास आघाडीत कोणती जागा ही कोणाला सोडायची यावर चर्चा करू."
‘भाजपाचेही 100 नगरसेवक आमच्या संपर्कात’ : वडेट्टीवार यांनी दावा केला की भाजपामधील अनेक नगरसेवक नाराज आहेत. “भाजपाचे 100 हून अधिक नगरसेवक आमच्या संपर्कात आहेत. त्यांच्या पक्षातही गटबाजी आहे. मात्र, आम्ही त्या भानगडीत पडत नाही,” असं ते म्हणाले. "माझ्या माहितीप्रमाणे प्रत्येक नगरसेवकांना पाच लाख रुपये देऊन उचलण्याचं काम सुरू आहे. सवय 2014 पासून सर्वांना लावली आहे, यातून फेयर निवडणूक होण्याची शक्यता अजिबातच नाही".
‘15 लाखांचा रेट’ : काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांची कन्या शिवानी वडेट्टीवार इच्छुक असल्याची चर्चा असताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, "अद्याप काहीही ठरलं नाही, अंतिम निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होईल. मोठमोठे उमेदवार मैदानात आहेत. काही ठिकाणी एका नगरसेवकाला 15 लाख रुपये दिल्याची माहिती मिळत आहे. जर अशाप्रकारे निवडणुका होत असतील, तर भविष्यात लोकशाही टिकेल का?, हा मोठा प्रश्न आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
सुप्रिया सुळे यांच्या व्याहीच्या नावाची चर्चा : भाजपा वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी अरुण लाखानी यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. ते सुप्रिया सुळे यांच्या व्याही असल्यानं राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. यावर वडेट्टीवार म्हणाले, “ते असोत किंवा दुसरे कोणतेही उद्योगपती, शेवटी ते उद्योगपतीच आहेत. मोठ्या राजकीय कुटुंबांशी संबंध असल्यानं सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर या निवडणुका जात आहेत.”
काँग्रेसचे नगरसेवक कुठे गेले हे काँग्रेस नेत्यांना माहिती : दरम्यान, भाजपा नेते आणि महसूलमंत्री महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर देताना म्हटलं की, “काँग्रेसचे नगरसेवक कुठे गेले, याचा भाजपाशी काहीही संबंध नाही. त्याबाबत त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी विचार करायचा आहे. त्यावर मी काही टिप्पणी करणे योग्य होणार नाही.” ते पुढे म्हणाले की, “भाजपा आणि महायुती विधान परिषदेच्या सर्व 17 जागा जिंकेल.”
विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध व्हावी : बावनकुळे यांनी विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध व्हावी, असं आवाहन केलं. “नागपूर मतदारसंघात 800 पैकी 600 मते भाजपाकडे आहेत. या निवडणूक मध्ये संख्याबळ महत्त्वाचे असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘इंधन वाचवा,पेट्रोल-डिझेल वाचवा’ असं आवाहन केलंय. निवडणुका संख्याबळावर होत असतात. जर संख्याबळ जुळत नसेल, तर निवडणुका न होता त्या बिनविरोध व्हाव्यात, अशी विनंती मी सर्व पक्षांना केलीय. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनाही विनंती केलेली आहे. निवडणुकीत प्रचारासाठी डिझेल आणि पेट्रोल खर्च होणार आहे. जिल्ह्या- जिल्ह्यांत गावांमध्ये फिरावे लागेल. त्यामुळं पंतप्रधानांच्या आवाहनाला अनुसरूनच निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी सर्व पक्षांना विनंती आहे", असं बावनकुळे म्हणाले.
