विधानपरिषद निवडणुकीच्या जागावाटपाचा महायुतीत तिढा कायम; मुख्यमंत्री म्हणाले, "चर्चा करून मार्ग काढू"
विधानपरिषदेच्या 17 जागांसाठी म्हणजे नवीन 17 आमदारांसाठी महायुतीत रस्सीखेच सुरू आहे. याबाबत सविस्तर जाणून घ्या.
Published : May 25, 2026 at 2:58 PM IST
मुंबई- येत्या 18 जूनला विधानपरिषदेच्या 17 जागांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडणूक होणार आहे. आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच महायुतीत जागावाटपावरून बैठकांचं सत्र सुरू झालं. पण, अद्याप जागा वाटपाचा तिढा सुटलेला दिसत नाही.
महायुतीच्या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपा 12, शिवसेना 4 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 1 जागा लढवणार असल्याची माहिती आहे. यापूर्वी भाजपा 12, शिवसेना 3 आणि राष्ट्रवादी 2 जागांवर लढणार असल्याची चर्चा होती. रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. पुणे मतदारसंघावर मात्र भाजपानं आपला दावा कायम ठेवला आहे. पुण्याच्या जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आग्रही आहे. त्याचबरोबर नाशिक आणि संभाजीनगरच्या जागेसाठी भाजपानं दावा केला आहे. पण, या जागांसाठी शिवसेना आग्रही आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क केल्याचं सांगण्यात येत आहे. भाजपाकडून शिवसेनेला 4 जागा सोडल्या जातील. पण, शिवसेनेकडून मात्र 7 जागांवर दावा करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. अर्ज भरण्याची मुदत आजपासून सुरू झाली असली तरी अंतिम मुदत 1 जून आहे. त्यामुळे एक-दोन दिवसांत अंतिम निर्णयासाठी महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांची बैठक होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले, “शिवसेनेसोबत नाशिक आणि संभाजीनगर या जागेबाबत आमची चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत पुण्याच्या जागेबाबत चर्चा सुरू आहे. अजून मार्ग निघालेला नाही. पण, आम्ही बसून चर्चा करून लवकरच मार्ग काढू”.
अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त- नागपूर, जळगाव, सोलापूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि यवतमाळ येथे भाजपाचे संख्याबळ भक्कम असल्याचं मानलं जात आहे. त्यामुळे या मतदारसंघांत भाजपाचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत परभणी-हिंगोलीची जागा महायुतीसमोर मोठे संकट उभे करू शकते. या मतदारसंघात भाजपा विरुद्ध शिवसेना-राष्ट्रवादी असा स्थानिक पातळीवरील संघर्ष कायम राहिला आहे. यामुळे भाजपाकडून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला किती जागा सोडल्या जातील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
22 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडणून येतात- दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्यामुळे या मतदारसंघांतील विधानपरिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपूनही निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. परिणामी, गेल्या अडीच वर्षांपासून अनेक जागा रिक्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील एकूण मतदारसंख्येपैकी किमान 75 टक्के मतदार अस्तित्वात असल्यास निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. विधानपरिषदेच्या एकूण 78 सदस्यांपैकी 22 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून येतात.
उमदेवारी अर्ज दाखल करण्याची 1 जूनला अंतिम मुदत- निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. 18 जून रोजी मतदान होणार असून 22 जूनला मतमोजणी पार पडणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 1 जूनपर्यंत असणार आहे. तर उमेदवार अर्जांची 2 जूनला छाननी होईल. इच्छुक उमेदवारांना 4 जूनपर्यंत अर्ज माघारी घेता येणार आहेत.
यंदाच्या फॉर्म्युल्यात शिवसेनेचा वरचष्मा- सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या फॉर्म्युल्यात शिवसेनेचा वरचष्मा दिसून येत आहे. पक्षाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ एक जागा येण्याची शक्यता आहे. हिंगोली-परभणी मतदारसंघातून शिवसेना उमेदवार रिंगणात उतरण्याची चर्चा आहे. ठाणे, नाशिक आणि यवतमाळ या पारंपरिक जागाही शिवसेनेकडेच राहण्याची चिन्हे आहेत.
कुठे आणि कधी होणार निवडणूक? - सोलापूर, अहिल्यानगर, ठाणे, पालघर, जळगाव, नांदेड, सांगली, सातारा, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, नाशिक आणि अमरावती, परभणी-हिंगोली, संभाजीनगर , रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, रायगड या मतदारसंघांमध्ये निवडणूक होणार आहे.
- पुणे स्थानिक स्वराज्यसंस्था विधान परिषद निवडणुकीची जागेवर राष्ट्रवादीचाच हक्क असल्याचं कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यापूर्वीच जाहीर केलं आहे. या निवडणुकीकरिता उमेदवार देणयाच्या संदर्भात पक्षाच्या नेत्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या अंतिम निर्णय घेणार असल्याचंही त्यांनी नुकतेच स्पष्ट केलं आहे.
