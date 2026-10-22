विधान परिषद निवडणूक : गडचिरोलीतील अतिदुर्गम भामरागडमध्ये हेलिकॉप्टरनं मतदान पथक दाखल, मतदान वेळेत बदल
गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात मतदान केंद्र असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या हेलिकॉप्टरने मतदान पथक रवाना झाले आहे.
Published : October 22, 2026 at 5:05 PM IST
गडचिरोली - महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी 23 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 26 मतदान केंद्र असून, तब्बल 13 हजार 608 पदवीधर मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मतदानाची तयारी पूर्ण झाली असून, भामरागडमध्ये जिल्हा पोलीस प्रशासनाच्या हेलिकॉप्टरने मतदान पथक रवाना करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात मतदान केंद्र असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या हेलिकॉप्टरने मतदान पथक रवाना झाले आहे. जिल्ह्यातील सर्वच मतदान केंद्रांवर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
चार तालुक्यातील मतदान वेळेत बदल - गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरक्षेच्या दृष्टीने चार तालुक्यांतील मतदानाच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा आणि अहेरी या चार तालुक्यांत सकाळी 8 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंतच मतदान होणार आहे, तर उर्वरित आठ तालुक्यांत दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ असेल.
एकूण 38 उमेदवार रिंगणात - दरम्यान, नागपूर विभागातील निवडणुकीसाठी एकूण 38 उमेदवार रिंगणात असून, सहा जिल्ह्यांतील 445 मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे, नोंदणीकृत पदवीधर मतदार असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी विशेष नैमित्तिक रजा, तर खासगी कर्मचाऱ्यांना चार तासांची सवलत देण्यात आली आहे.
प्रशासनाची तयारी पूर्ण - महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या छत्रपती संभाजीनगर, पुणे व नागपूर विभागातील तीन पदवीधर तसेच अमरावती व पुणे विभागातील दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मतदान होणार आहे. पाच जागांसाठी एकूण 182 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून, प्रशासनाकडून मतदानाची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंच येथे निवडणूक अधिकारी यांना निवडणुकीच्या साहित्याचे वाटप करण्यात आले. शुक्रवारी होत असलेल्या मतदानाच्या संदर्भात यावेळी अधिकाऱ्यांकडून सूचना करण्यात आल्या.
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