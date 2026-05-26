ETV Bharat / state

विधान परिषदेसाठी सुप्रिया सुळे यांचे व्याही भाजपाचे उमेदवार? राजीव पोद्दार, विक्की कुकरेजा यांची नावं चर्चेत

विधान परिषद निवडणुकीसाठी विदर्भातून भाजपाची तीन नावं चर्चेत आली आहेत. वाचा कोण आहेत संभाव्य उमेदवार...

Arun Lakhani met pm narendra modi
अरुण लखानी आणि कुटुंबीयांनी घेतली होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट (PMO)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 26, 2026 at 5:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर - विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी येत्या 18 जून रोजी निवडणूक होणार आहे, तर 22 जून रोजी मतमोजणीनंतर निकाल जाहीर केला जाईल. विधान परिषदेच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपाप्रणित महायुतीचे नेते सक्रिय झाले आहेत. ज्या 17 जागांवर निवडणूक होत आहे, त्यापैकी विदर्भात असलेल्या तीन जागांची चर्चा सातत्यानं होताना दिसत आहे. तीनही जागा बिनविरोध व्हाव्यात यासाठी भाजपाचे नेते प्रयत्न करत असतानाच आता या तीन जागांवर घोडेबाजार देखील सुरू झाला आहे.

भाजपात ज्या तीन नावांची खमंग चर्चा रंगलेली आहे, त्यापैकी पहिले नाव सर्वांना आश्चर्यचकित करणारे ठरले आहे. ते पहिले नाव म्हणजे प्रसिद्ध उद्योगपती अरुण लखानी. ते भाजपाचे पदाधिकारी असले तरीही गेल्या 4 ते 6 महिन्यांपूर्वी त्यांना भाजपाचे पदाधिकारी म्हणून ओळख मिळाली नव्हती. चर्चेत असणारे दुसरे नाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असलेल्या वीरेंद्र (विक्की) कुकरेजा यांचं आहे. विक्की कुकरेजा नागपूरचे बांधकाम व्यवसायातील मोठं नाव आहे. तर गेल्या अनेक वर्षांपासून वेटिंगवर असलेले नागपूर ग्रामीणचे भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजीव पोद्दार यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू आहे.

कोण आहेत अरुण लखानी? - अरुण लखानी यांचं कुटुंब नागपूर रहिवासी आहे. विदर्भाच्या उद्योग क्षेत्रात त्यांचं मोठं नाव आहे. अरुण लखानी 'विश्वराज ग्रुप'चे संचालक आहेत. अरुण लखानी यांचे चिरंजीव सारंग व राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती यांचा विवाह सोहळा सुनिश्चित आहे, त्यानंतर अरुण लखानी यांचं नाव चर्चेत आलं आहे. वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद जागेसाठी अरुण लखानी यांचं नाव निश्चित मानलं जात आहे. तीनच दिवसांपासून अरुण लखानी यांनी सहपरिवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी सुप्रिया सुळे व त्यांचे कुटुंबीय देखील उपस्थित होते.

वडेट्टीवारांचा भाजपाला टोला - अरुण लखानी यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. यावर बोलताना काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ते असू देत किंवा कुठले दुसरे उद्योगपती असू दे शेवटी ते उद्योगपतीच आहेत. त्यांचे संबंध मोठ्या राजकीय परिवाराशी जोडले आहेत. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाला या निवडणुका अवाक्याबाहेरच्या आहेत.

TAGGED:

ARUN LAKHANI
VIDHAN PARISHAD ELECTION SEAT
विधान परिषद निवडणूक 2026
अरुण लखानी विधान परिषद उमेदवार
VIDHAN PARISHAD ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.