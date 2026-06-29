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विधान परिषद उपसभापतीपदाची निवडणूक जाहीर, शिवसेनेकडून 'ही' नावं चर्चेत!

विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाच्या निवडीचा कार्यक्रम अखेर अधिकृत जाहीर झाला आहे.

Vidhan Parishad upsabhapati election
विधानभवन, मुंबई (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 4:00 PM IST

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मुंबई - महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाच्या निवडीचा कार्यक्रम अखेर अधिकृत जाहीर झाला आहे. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी या निवडणुकीचे वेळापत्रक सोमवारी सभागृहात घोषित केले. त्यानुसार, येत्या 1 जुलै रोजी दुपारी 1 वाजता उपसभापती पदासाठी मतदान पार पडणार आहे.

माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून हे पद रिक्त होते. मात्र, नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत डॉ. नीलम गोऱ्हे या पुन्हा एकदा शिवसेनेकडून बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. यामुळे या पदावर पुन्हा कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

महायुतीचे जागांचे गणित आणि सत्तावाटप - महायुतीत प्रमुख पदं विभागली गेली आहेत. विधानसभेचे अध्यक्षपद आणि विधान परिषदेचे सभापतीपद हे सध्या भाजपाकडे आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्षपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, विधान परिषदेचे उपसभापतीपद पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेकडेच राहण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या विधान परिषदेत सत्ताधारी महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने विरोधकांचे आव्हान अत्यंत कमकुवत मानले जात आहे.

विधान परिषदेतील सध्याचे पक्षीय संख्याबळ -

  • भाजपा : 35
  • शिवसेना : 12
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस : 10
  • शिवसेना (उबाठा) : 06
  • काँग्रेस : 05
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) : 02
  • अपक्ष : 03

महायुतीचे पारडे जड - संख्याबळानुसार, महायुतीकडे (भाजपा + शिवसेना + राष्ट्रवादी) एकूण 57 हून अधिक आमदारांचे भक्कम पाठबळ आहे, तर महाविकास आघाडीकडे संख्याबळ अत्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी आपला उमेदवार रिंगणात उतरवणार की ही निवडणूक बिनविरोध होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

उपसभापती पदासाठी प्रमुख नावांची चर्चा -

  • डॉ. नीलम गोऱ्हे : त्या अभ्यासू नेत्या असून, त्यांनी यापूर्वीही या पदाचा कार्यभार उत्तम प्रकारे सांभाळला आहे. त्यांचा दांडगा अनुभव पाहता त्यांनाच पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता सर्वात जास्त वर्तवली जात आहे.
  • कृपाल तुमाने : माजी खासदार कृपाल तुमाने यांचे नावही या शर्यतीत असल्याचे सांगितले जात आहे.
  • मनीषा कायंदे : शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्या मनीषा कायंदे यांच्या नावाचाही पर्यायी विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे.

निवडणूक बिनविरोध होणार का? - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेहमीप्रमाणे ऐनवेळी एखादा नवा चेहरा किंवा अनपेक्षित नाव समोर आणून सर्वांना धक्का देण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे आता उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, अर्जांची छाननी करणे आणि अर्ज मागे घेण्याची मुदत या प्रक्रिया पार पडतील. जर एकापेक्षा जास्त उमेदवारांचे अर्ज आले, तर 1 जुलै रोजी दुपारी 1 वाजता मतदान घेतले जाईल, अन्यथा त्याच दिवशी नवीन उपसभापतींच्या नावाची बिनविरोध घोषणा केली जाईल.

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TAGGED:

VIDHAN PARISHAD DEPUTY CHAIRMAN
UPSABHAPATI ELECTION 2026
विधान परिषद उपसभापती निवडणूक
नीलम गोऱ्हे उपसभापती निवड
VIDHAN PARISHAD UPSABHAPATI

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