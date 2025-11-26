ETV Bharat / state

'त्या'दिवशी माझा पुनर्जन्मच झाला; 26/11 हल्ल्यात 'ईटीव्ही'चे कॅमेरामन अनिल निर्मळ झाले होते जखमी

मुंबई दहशतवादी हल्ल्याला १७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याच हल्ल्यात 'ईटीव्ही'चे व्हिडिओ जर्नालिस्ट अनिल निर्मळ (Anil Nirmal) यांनी जीव धोक्यात घालून चित्रीकरण केलं होतं.

Mumbai Terrorist Attack
मुंबई दहशतवादी हल्ला (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 26 नोव्हेंबरची ती काळरात्र... लष्कर-ए-तोयबाच्या प्रशिक्षित दहा दहशतवाद्यांनी मुंबईतील अनेक ठिकाणी हल्ला केला. सलग चार दिवस सुरू असलेल्या गोळीबारात अनेक निष्पाप मारले गेले. २६ नोव्हेंबर २००८ची रात्र मुंबईसाठी कधीही न विसरता येणारी आहे. प्रत्येक मुंबईकराच्या मनात ती जखम अजूनही ताजी आहे. ताज हॉटेल, ट्रायडेंट, सीएसएमटी, कॅफे, नरिमन हाऊस या सगळ्या ठिकाणांना त्या भयानक रात्रीच्या आठवणी कायम सोबत आहेत. त्याचबरोबर त्या रात्री त्या घटनेला साक्षीदार असलेले शेकडो मुंबईकर अजूनही ती रात्र विसरू शकले नाहीत. त्यामध्ये एक नाव आहे व्हिडिओ जर्नालिस्ट 'अनिल निर्मळ' याचं. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यादरम्यान कर्तव्य बजावणारा कॅमेरामन.


काय घडलं 'त्या' रात्री?: त्या रात्री अनिल यांची शिफ्ट संपली होती. ते घरी निघणार इतक्यात ऑफिसमधून त्यांना फोन आला. मेट्रो सिनेमाजवळ गोंधळ आहे, गँगवॉर असावं, कॅमेरा घेऊन लगेच जा. शरीर थकलेलं, वेळ रात्रीची पण पत्रकाराला वेळेचं बंधन नसतं. अनिल यांनी कॅमेरा हातात घेऊन थेट मेट्रोच्या दिशेने रवाना झाले. त्यांच्या मनात विचार होता थोडा मारामारीचा प्रसंग असेल, शूट करून परत येऊ. परंतु, ते जेथे पोहोचले ते ठिकाण मुंबईच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याच्या मध्यभागी होतं. हल्ल्याच्या आठवणी सांगताना अनिल निर्मळ सांगतात, "मेट्रो सिनेमा परिसरात पोहोचताच मी पाहिलं की तिथं प्रचंड गोंधळ होता. इतक्या गोंधळातही अनिल यांनी कॅमेरा सुरू केला. सगळे लोक पळत होते, पण अनिल यांनी मात्र जीव धोक्यात घालून कॅमेऱ्यात घटना कैद केली.

अनिल यांच्या हाताला लागली गोळी : "अचानक एक गोळी थेट माझ्या हाताला लागली. त्याक्षणी काय घडलं हे समजलंच नाही. धूर, किंकाळ्या, धावपळ, रक्त या गोंधळात गोळी लागल्याची जाणीवच तत्काळ झाली नाही. काही क्षणांनी लक्षात आलं, गोळी लागली आहे. बोटातून प्रचंड रक्त वाहू लागलं. तेव्हा जवळच्या लोकांनी तातडीने रुग्णालयात पोहोचवलं. गोळी लागलेला हात गंभीर जखमी होता. आधी मला जी टी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं आणि त्यानंतर जे जे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आलं. नीट बरं व्हायला तब्बल सहा महिने लागले. कॅमेरा उचलणं, बटणं दाबणं, अगदी साधं लिहिणंसुद्धा अशक्य होतं. आजही कधी कधी त्या हातात वेदना होतात," असं अनिल सांगतात.

हेही वाचा -

  1. 'तो दिवस कधीही विसरू शकत नाही'; 26/11 हल्ल्यात 'ईटीव्ही भारत'चे कॅमेरामन अनिल निर्मळ झाले होते जखमी
  2. 26/11 Mumbai Attack : हल्ल्यात गोळी लागलेले ईटीव्हीचे कॅमेरामन अनिल निर्मळ यांच्याकडून ऐका त्या दिवशीची थरारकथा!
  3. "तहव्वूर राणाला फाशीच द्या"; मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांची मागणी, सुरक्षेचं मोठं आव्हान

TAGGED:

अनिल निर्मळ
मुंबई दहशतवादी हल्ला
ANIL NIRMAL
MUMBAI TERRORIST ATTACK
MUMBAI TERRORIST ATTACK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.