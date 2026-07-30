अमरावतीत मान्सूनचा दमदार कमबॅक; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, धरणांना संजीवनी
अमरावती जिल्ह्यात दमदार पावसामुळं (Rain Update) जूनची तूट भरून निघाली. धरणांतील पाणीसाठा वाढला असून खरीप पिकांना दिलासा मिळाला आहे.
Published : July 30, 2026 at 2:24 PM IST
अमरावती : जुलै महिन्याच्या अखेरीस अमरावती जिल्ह्यात मान्सूनने दमदार पुनरागमन (Rain Update) करत संपूर्ण जिल्ह्याचं चित्र पालटलं आहे. गेल्या 24 तासांत शहरासह ग्रामीण भागात झालेल्या जोरदार पावसामुळं वातावरणात गारवा पसरला असून शिवार हिरवाईनं नटलं आहे. जून महिन्यातील पावसाची तूट मोठ्या प्रमाणात भरून निघाल्यानं शेतकरी, नागरिक आणि प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, पुढील 24 तास पश्चिम विदर्भातही मान्सून सक्रिय राहणार असून अनेक ठिकाणी मेघगर्जनेसह जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे.
डोंगराळ भागात मुसळधार पाऊस, नद्या-नाले वाहू लागले : चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यात अतिवृष्टीसदृश पावसाची नोंद झाली असून डोंगराळ भागातील नद्या-नाले प्रवाही झाले आहेत. अचलपूरमध्ये चांगला ते मुसळधार, तर मोर्शी तालुक्यात समाधानकारक पाऊस झाला आहे. वरूड, अंजनगाव सुर्जी, चांदूरबाजार आणि दर्यापूर परिसरातही पावसामुळं खरीप पिकांना आवश्यक ओलावा मिळाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे.
धरणांच्या पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ : जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, अमरावती जिल्ह्यातील 59 धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठा 43.83 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अप्पर वर्धा धरणात 70.8 टक्के, सापन धरणात 66.5 टक्के, तर शहानूर धरणात 52.9 टक्के पाणीसाठा नोंदवण्यात आला आहे.
शहरातील सखल भागांवर प्रशासनाची विशेष नजर : गुरुवारी पहाटे झालेल्या मुसळधार पावसामुळं अमरावती शहरातील काही सखल भागांत पाणी साचले. राजापेठ व गोपालनगर येथील रेल्वे अंडरपास, पंचवटी चौक, गाडगेनगर आदी भागांमध्ये पाणी साचण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिकेने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केल्या असून आपत्कालीन यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
पश्चिम विदर्भात पुढील 24 तास मान्सून सक्रिय : हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, 30 ते 31 जुलैदरम्यान पश्चिम विदर्भात मान्सून सक्रिय राहणार आहे. अनेक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पाऊस, मेघगर्जना आणि ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे.
जिल्हानिहाय पावसाचा अंदाज
- अमरावती : जिल्ह्यात सर्वत्र मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता असून चिखलदरा, धारणी, मोर्शी, चांदूरबाजार आणि दर्यापूर परिसरात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार सरी कोसळू शकतात.
- अकोला : अनेक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पाऊस, तर काही भागांत मुसळधार सरी, मेघगर्जना आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता.
- बुलढाणा : नांदुरा, संग्रामपूर, शेगावसह जिल्ह्यातील अनेक भागांत जोरदार पावसाचा अंदाज.
- यवतमाळ : अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता असून काही भागांसाठी अतिजोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
- वाशीम : जिल्ह्यात मध्यम ते जोरदार पाऊस, काही ठिकाणी मुसळधार सरी, मेघगर्जना आणि वादळी वाऱ्याचा इशारा.
खरीप पिकांसाठी पोषक वातावरण : सध्याच्या पावसामुळं सोयाबीन, कापूस आणि तूर पिकांना आवश्यक ओलावा मिळाला असून पिकांची वाढ जोमाने होत आहे. मात्र, सखल शेतांमध्ये पाणी साचू नये यासाठी निचऱ्याची योग्य व्यवस्था करणं आवश्यक असल्याचं श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयाचे प्रा. राजेंद्र पाटील यांनी सांगितलं.
हवामान तज्ज्ञांचे निरीक्षण : मान्सूनची ट्रफरेषा उत्तर भारतातून बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय असून, ओडिशा किनारपट्टीवरील खोल कमी दाबाचे क्षेत्र आणि मध्य प्रदेशावरील शियर झोनमुळे विदर्भात पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाल्याचं श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयाचे हवामान विभागाचे माजी प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी सांगितलं. या परिस्थितीमुळं पुढील काही दिवस अधूनमधून पावसाच्या सरी कायम राहण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
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