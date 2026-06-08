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राज्यात मान्सूनसाठी पोषक वातावरण; विदर्भाात पुढील दिवस उकाडा कायम राहणार

विदर्भात यंदा तापमानाचा पारा अधिक वाढल्यानं नागरिकांना मान्सूनची प्रतीक्षा आहे. मात्र, मान्सून येण्यास उशीर लागणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तविला आहे.

Vidarbha weather news
डावीकडे मान्सूनची स्थिती, उजवीकडे सॅटेलाईटद्वारे घेतलेले चित्र (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 6:33 PM IST

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नागपूर-रणरणते ऊन आणि उकाड्यानं हैराण झालेल्या वैदर्भीय नागरिकांचे मान्सूनच्या आगमानकडं लक्ष लागलेलं आहे. मान्सूनचे कोकणात आगमन झाले असले तरी मान्सून अद्याप विदर्भात सक्रिय होण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता हवामान विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक केंद्राकडून वर्तवण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच वैदर्भीयवासीयांना पुढील काही दिवस उकाडा सहन करावा लागेल, अशीच शक्यता आहे.


संपूर्ण राज्यात मान्सून सक्रिय होण्यासाठी पुढील 24 ते 48 तासात अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पावसाची शक्यता असेल. मान्सूननं केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकला व्यापलं आहे. येणाऱ्या 48 ते 72 तासात महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये मान्सून सक्रिय होण्याची शक्यता नागपूरच्या प्रादेशिक हवामान केंद्राचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार यांनी वर्तविली आहे.

विदर्भासाठी मान्सूनची स्थिती 'वेट अँड वॉच' (Source- ETV Bharat Reporter)



विदर्भात पावसाची शक्यता- महाराष्ट्रात मान्सूनला पोषक वातावरण निर्माण होत असताना विदर्भात पावसाची शक्यता निर्माण होण्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आला आहे. या दरम्यान पुढील 5 ते 7 दिवसांच्या काळात हलक्या आणि मध्यम स्वरूपाचा पावसाचा अंदाज आहे. विदर्भाच्या वातावरणात मान्सूनसाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती होण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागू शकते, अशी माहिती हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार यांनी दिली आहे. अमरावती आणि बुलडाणा सोडल्यास सर्वच शहरांमध्ये तापमानानं 40 अंशाहून अधिक आहे. प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे पुढील तीन-चार दिवस वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मान्सूनची वाटचाल योग्य दिशेनं सुरू असून, लवकरच विदर्भातही आगमन होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यापूर्वी विदर्भात मान्सूनपूर्व सरींची अपेक्षा आहे.

Vidarbha Monsoon
सॅटेलाईटनं टिपलेले छायाचित्र (Source- ETV Bharat Reporter)



विदर्भात उन्हाचे तीव्र चटके - नैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मान्सून कोकणसह महाराष्ट्रात दाखल झाला असतानाच विदर्भात भर जून महिन्यात उन्हाचे तीव्र चटके जाणवत आहेत. रविवारी अचानक विदर्भातील कमाल तापमानात मोठी वाढ झाली. नागपूरात पाऱ्यानं पुन्हा 43 अंशांवर उसळी घेतली आहे. सुर्य कोपल्याचा अनुभव देणारा नवतपा संपल्यानं विदर्भातील उन्हाळा अधिकृतरित्या संपला आहे. वैदर्भीयांना आता पावसाळ्याचे वेध लागले आहेत.‌‌‌ मात्र, उन्हाळ्याची दाहकता अजूनही कायम आहे.

Vidarbha Monsoon
सॅटेलाईटनं टिपलेले छायाचित्र (Source- ETV Bharat Reporter)
  • केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर मान्सून विदर्भात पोहोचण्यासाठी साधारणपणे 10 ते 12 दिवस लागतात. केरळमध्येच विलंब होत असल्यानंच विदर्भातही उशिराच मान्सून दाखल होणार आहे.

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