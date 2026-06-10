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विदर्भातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा; 20 हजार शाळा 30 जूनपासून सुरू, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

विदर्भातील भीषण उष्णतेची लाट आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शाळा सुरू करण्याच्या तारखेत मोठा बदल केला आहे.

Schools in Vidarbha
विदर्भातील शाळा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 5:01 PM IST

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नागपूर : विदर्भातील वाढती उष्णता आणि तापमानाचा विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विदर्भातील शाळा आता 22 जूनऐवजी 30 जून 2026 रोजी सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील इतर भागांतील शाळा 15 जूनपासून सुरू होत असताना, शिक्षण संचालनालयाने काल विदर्भातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा 15 जूनऐवजी 22 जूनपासून सुरू करण्याचे परिपत्रक जारी केले होते. मात्र, विदर्भातील तीव्र उष्णतेची परिस्थिती लक्षात घेता या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली.



कालच काढले होते परिपत्रक : विदर्भात उष्णतेची परिस्थिती लक्षात घेता काल शिक्षण संचालकांनी विदर्भातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा या 15 जून ऐवजी 22 जून 2026 पासून सुरू होतील असे अधिकृत परिपत्रक काढले होते. मात्र, विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये आज सुनावणी होणार होती, त्याच्या काही तासापूर्वी शिक्षण संचालकांनी विदर्भातील शाळा या 15 जून ऐवजी 22 जूनला सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने शिक्षण संचालकांचा हा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.

प्रतिक्रिया देताना जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे (ETV Bharat Reporter)


विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा : या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी प्रस्तावित असता शिक्षण संचालक यांनी 9 जूनच्या रात्री काढलेल्या पत्रावरती नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहे. राज्यात सर्व शाळा एका दिवशी सुरू करण्याबाबत एक वाक्यता नाही. शाळा 15 जून रोजीच सुरू करण्याचा अट्टाहास हा कश्यासाठी? असा प्रश्न सुद्धा न्यायालयाने उपस्थित केल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीचे
जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी केला आहे. या निर्णयामुळं जवळपास 20 हजार शाळेतील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.



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विदर्भातील शाळा
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