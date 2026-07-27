विदर्भात पुढील दोन दिवस जोरदार पावसाचा अंदाज; हवामान विभागाचा यलो आणि ऑरेंज अलर्ट
नागपूर शहरात 27 जुलैपर्यंत 355 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. सरासरी 453 मिमी पावसाच्या तुलनेत हा आकडा 22 टक्के कमी आहे.
Published : July 27, 2026 at 8:11 PM IST
नागपूर : यंदा मान्सून विदर्भात तब्बल 10 ते 12 दिवस उशिराने सक्रिय झाला. त्यानंतरही पावसात सातत्य नसल्यानं संपूर्ण विदर्भात पावसाची तूट वाढत आहे. 1 जून ते 27 जुलै या कालावधीत विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत 26 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. या कालावधीत विदर्भात 446 मिमी पाऊस अपेक्षित असताना केवळ 332 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सरासरीच्या तुलनेत 26 टक्के कमी पाऊस झाला असून, आतापर्यंतची तूट भरून निघालेली नाही.
गडचिरोलीत सर्वाधिक पावसाची तूट : वनसंपदेनं समृद्ध असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी मुबलक पाऊस पडतो. मात्र यंदा सर्वाधिक परिणाम याच जिल्ह्यावर झाला आहे. 1 जून ते 27 जुलै या कालावधीत 599 मिमी पाऊस अपेक्षित असताना केवळ 373 मिमी पाऊस झाला असून, या ठिकाणी 38 टक्के पावसाची तूट नोंदविण्यात आली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती तूट? : वाशीम जिल्ह्यातही परिस्थिती चिंताजनक असून, 385 मिमी अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत 251 मिमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे येथे 35 टक्के पावसाची तूट आहे. याशिवाय, अमरावती जिल्ह्यात 32 टक्के, चंद्रपूरमध्ये 31 टक्के, अकोल्यात 28 टक्के आणि यवतमाळमध्ये 21 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाच्या कमतरतेमुळे जलाशयांवरील ताण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नागपुरातही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस : नागपूर शहरात 27 जुलैपर्यंत 355 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. सरासरी 453 मिमी पावसाच्या तुलनेत हा आकडा 22 टक्के कमी आहे. दरम्यान, विदर्भातील गोंदिया हा एकमेव जिल्हा असून, येथे सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात 580 मिमी पावसाची नोंद झाली असून, तो सरासरीपेक्षा 1 टक्का अधिक आहे.
विदर्भात 28-29 जुलैला अतिवृष्टीचा इशारा : दरम्यान, चार-पाच दिवसांच्या विश्रांतीनंतर विदर्भात पुन्हा मॉन्सून सक्रिय झाला असून, 28व 29 जुलै रोजी काही भागांत मुसळधार ते अतिवृष्टीची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथील प्रादेशिक हवामान केंद्रानं विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांसाठी यलो आणि ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा मध्य भारताच्या दिशेनं सरकत असल्याने पुढील चार ते पाच दिवस विदर्भात पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. मंगळवारपासून बहुतांश भागांत जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
नागपूरसह काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला असून, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया या जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विशेषतः 28 आणि 29 जुलै रोजी काही ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे विदर्भात उष्णतेचा प्रभाव वाढला आहे. कमाल तापमान सुमारे 25 अंशांवरून 33 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं असून, ढगाळ वातावरणामुळे उकाडाही वाढला आहे. मात्र, आता मॉन्सून पुन्हा सक्रिय होत असल्यानं आठवडाभर पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
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