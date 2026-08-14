विदर्भाचा ऐतिहासिक सन्मान! स्वातंत्र्य दिनाच्या निमंत्रण पत्रिकेत 'करवतकाठी' साडी, दिल्लीच्या शाही सोहळ्यात चमकणार
'करवतकाठी' साडीचं सौंदर्य, तिचं ऐतिहासिक महत्त्व केवळ सर्वसामान्यांनाच नाही, तर देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि त्यांच्या कन्येलाही मनापासून भावलंय.
Published : August 14, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 3:24 PM IST
- धनंजय टिपले
नागपूर : विदर्भातील 'करवतकाठी' साडी केवळ विदर्भच नाही, तर देशात आणि देशाबाहेरही प्रसिद्ध आहे. स्वातंत्र्य दिनाचं औचित्य साधून दिल्लीत येथे 15 ऑगस्टला होणाऱ्या समारोहाच्या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये करवतकाठी साडीला स्थान देण्यात आलंय. त्यामुळे ही साडी पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय. करवतकाठी साडी तयार करण्याची अतिशय आगळीवेगळी पद्धत आहे. या साडीचा प्रवास खड्डालूम ते हँडलूम हा असा झालाय. विदर्भाच्या मातीत जन्मलेली साडी हातमागाच्या तालावर आकाराला आली आणि आपल्या अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण करवतीसारख्या काठामुळं तिची वेगळी ओळख निर्माण झाली.
'करवतकाठी' साडीला 2017 मध्ये भौगोलिक संकेतांक म्हणजे (GI) मानांकन देखील मिळालंय, त्यामुळे या साडीच्या विदर्भाशी असलेल्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक नात्यास अधिकृत ओळख मिळालीय. एका साडीची निर्मिती म्हणजे फक्त धागे आडवे-उभे गुंफण्याचं काम नसून, प्रत्येक नक्षीमागे विणकराच्या हाताची अचूकता आणि कल्पकता असते. त्यात 15 ऑगस्ट होणाऱ्या समारोहाच्या निमंत्रण पत्रिकेत करवतकाठी साडीला स्थान देण्यात आल्यानं या कलेचा खरा गौरव झाल्याची भावना विणकारांनी व्यक्त केलीय. ज्या काळात देशाची स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू होती, त्या काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या हातमाग, स्वदेशी वस्त्रांना महात्मा गांधींनी महत्त्व दिलं. आज त्याच स्वदेशी परंपरेतून विकसित झालेली विदर्भातील करवतकाठी कलेस राष्ट्रीय पर्वाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर स्थान मिळणं, हा परंपरा आणि वर्तमान यांना जोडणारा धागा ठरतो. या साडीचं सौंदर्य आणि तिचं ऐतिहासिक महत्त्व केवळ सर्वसामान्यांनाच नाही, तर देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि त्यांच्या कन्या यांनाही मनापासून भावलं आहे.
'करवतकाठी' हे नाव कसं पडलं? : करवतकाठी ही फक्त एक साडी नाही, तर तिच्यामागे विदर्भातील रेशीम, कोषपालन आणि सूत तयार करणाऱ्या कारागिरांपासून तर रंगकाम, विणकरांचे कौशल्य आणि अनेक पिढ्यान्पिढ्या जपलेली हातमागाची परंपरा आहे. करवत काठी साडीची सर्वात ठळक ओळख म्हणजे तिच्या काठावर दिसणारी करवतीच्या दातांसारखी दातेरी रचना. काठावरील या वैशिष्ट्यपूर्ण करवती रचनेमुळेच तिला ‘करवतकाठी’ हे नाव मिळालं, अशीच प्रचलित भावना आहे. साडीच्या काठासोबत पदर आणि काही रचनांमध्ये ही भौमितिक, फुलांच्या, प्राणी-पक्ष्यांच्या तसेच मंदिरप्रेरित आकृत्या दिसतात.
विदर्भाच्या मातीतून उगम : करवतकाठी साडीचा उगम विदर्भाशी जोडला जातो. विशेषतः भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली याच भागांमध्ये या परंपरेचे विणकर जास्त आढळतात. भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी परिसर या विणकामाचं महत्त्वाचं केंद्र म्हणून नोंदवला गेला आहे.
तसर रेशीम, कापडापासून कलाकृतीपर्यंत : विदर्भात 'तसर रेशीम' उत्पादनाची परंपरा आहे. या साडीच्या निर्मितीत स्थानिक कच्चा मालाचा आधार मिळातो. तसरच्या या विविध प्रकारच्या धाग्यांचा वापर आणि कापसाच्या धाग्यांसोबत त्यांची सांगड घालून करवतकाठीची वैशिष्ट्यपूर्ण रचना विकसित झालीय. करवतकाठी साडीची निर्मिती अगदी अचानक झाली नाही. विदर्भात पारंपरिक विणकामाच्या विविध प्रकारांमधूनती रचना विकसित होत गेली. अभ्यासकांच्यानुसार सुरुवातीच्या काळात जाडसर कापडी वस्त्रांच्या परंपरेतूनच पुढे तसर रेशीम वापरण्याची पद्धत विकसित झाली. तसरचा पोत, त्याचा नैसर्गिक सोनेरी रंग आणि कापसाच्या धाग्यांशी केलेली सांगड यामुळे करवत काठीची स्वतंत्र ओळख तयार झाली.
खड्डालूमवर तयार व्हायची करवतकाठी : करवतकाठी साडी पारंपरिक निर्मितीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे खड्डालूम किंवा पिटलूम आहे. सुरुवातीच्या काळात विणकर जमिनीमध्ये तयार केलेल्या खड्ड्यांच्या आत बसत. समोर ताणलेले ताणे, पायाखाली पेडल आणि हाताने चालवले जाणारे शटल, अशा पद्धतीने साडीची वीण सुरू होत असे.
तीन शटल वापरण्याची पद्धत : करवत काठी साडीच्या पारंपरिक विणकामात तीन शटल वापरण्याची पद्धत महत्त्वाची आहे. एक शटल साडीच्या मुख्य भागासाठी, तर इतर शटल काठाच्या रचनेसाठी वापरला जाते. त्यामुळे साडीचा मुख्य भाग आणि साडीच्या काठामध्ये वेगवेगळ्या धाग्यांची रचना साधता येत असे. या प्रक्रियेमध्ये विणकराला यंत्रापेक्षा स्वतःच्या कौशल्यावर अधिक अवलंबून राहावं लागतं. धाग्याचा ताण, शटलचा वेग, काठातील नक्षी, प्रत्येक रेषेची अचूकता यासाठी मोठा अनुभव आवश्यक असतो.
हँडलूमच्या काळात करवतकाठीचा विस्तार : काळ बदलला तसे विणकामाच्या पद्धती सुद्धा बदलल्या. खड्डा लूमनंतर पुढे विविध प्रकारच्या हँडलूम आणि फ्रेम लूमचा वापर वाढलेला आहे. त्यामुळे विणकराला कामाची मांडणी करताना काही प्रमाणात सुलभ झाली आहे. उत्पादनाची क्षमता वाढली. मात्र,पारंपरिक करवतकाठीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण काठाची रचना आणि तीन शटलची तंत्रपद्धती कायम ठेवण्याचं आव्हान आजही कायम आहे. हातमागावर प्रत्येक करवतकाठी साडी तयार करण्यासाठी वेळ आणि मेहनत लागते. त्याचवेळी बाजारात स्वस्त आणि वेगाने तयार होणाऱ्या कापडाची मागणी वाढलीय. यंत्रमागामुळे उत्पादन वेगानं होऊ लागलं, मात्र हातमागावर तयार होणाऱ्या साडीच्या पोतमध्ये धाग्याच्या नैसर्गिक चढ-उतारात आणि हातानं केलेल्या नक्षीकामात जी वेगळी ओळख असते ती यंत्रमागावर जशीच्या तशीच निर्माण करणं कठीण आहे. ‘करवतकाठी’ नावाची साडी बाजारात उपलब्ध असणं आणि पारंपरिक हातमागावर तयार झालेली अस्सल करवतकाठी यामध्ये फरक ओळखणं महत्त्वाचं आहे.
काठावरून ओळख : करवतकाठी साडीची सर्वात सहज ओळख ही तिच्या काठावरून पटवता येते. करवतीच्या दातांसारखी रचना, त्यासोबत मंदिराच्या आकृत्या, फुलांची किंवा भौमितिक नक्षी आणि तसरचा पोत ही तिची वैशिष्ट्ये आहेत. काही पारंपरिक प्रकारांमध्ये पदराच्या रचनेलाही विशेष महत्त्व असतं. जाळा, देवडी आणि टेकरी अशा विविध प्रकारच्या पदररचनांचा उल्लेख यात आढळतो. काही रचना अत्यंत गुंतागुंतीच्या असल्यानं त्या तयार करण्यासाठी अनुभवी विणकरांची गरज असते.
लग्नापासून सण-समारंभापर्यंत : करवतकाठी साडीचा थेट संबंध हा विदर्भाच्या सांस्कृतिक जीवनाशी खोलवर जोडलेला आहे. लग्नसमारंभ, धार्मिक विधी आणि विविध शुभ प्रसंगी करवतकाठी साडी परिधान करण्याची परंपरा आहे. विदर्भातील वधूच्या पारंपरिक पोशाखातही करवतकाठीला स्थान आहे. म्हणूनच या साडीमध्ये केवळ सौंदर्य नाही, तर विदर्भाच्या सांस्कृतिक स्मृतींचाही धागा विणलेला आहे.
रामटेकच्या शिल्पकलेशी नातं : करवतकाठीच्या नक्षीबाबत अत्यंत महत्त्वाचा सांस्कृतिक संदर्भ रामटेकच्या राम मंदिरातील शिल्पकलेशी जोडला जातो. तेथील शिल्पांमध्ये आकृतिबंध आणि रचनांपासून प्रेरणा घेऊन विणकरांनी साडीच्या काठावर आणि अंगावर नक्षी विकसित केली असं बोललं जातं. त्यामुळे करवतकाठीचा अभ्यास करताना ती केवळ वस्त्रकला न मानता विदर्भातील स्थापत्य, शिल्पकला आणि लोकपरंपरांशी जोडलेली कला म्हणूनही पाहता येते.
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