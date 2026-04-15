विदर्भात सूर्याचा प्रकोप; अकोला देशात सर्वात उष्ण, उन्हाचा कहर आणखी वाढणार, गुरुवारी वर्धा जिल्ह्यात शाळांना सुट्टी
विदर्भात उन्हाची तीव्र लाट असून अकोला 44 अंशांसह देशात सर्वाधिक उष्ण ठरलाय. नागपुरात 42.2 अंश तापमानाची नोंद झाली असून, पारा 46 अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
Published : April 15, 2026 at 1:47 PM IST
Updated : April 15, 2026 at 7:55 PM IST
नागपूर/पुणे : विदर्भात उन्हाचा तडाखा वाढलाय. पाऱ्यानं 44 अंशावर उसळी घेतली आहे. यासह अकोला शहर हे देशातील सर्वाधिक उष्ण शहर ठरलं आहे. मंगळवारी अकोल्याचं तापमान 44 अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवण्यात आलं. तर नागपूरचं तापमान देखील झपाट्यानं वाढत आहे. नागपुरात मंगळवारी 42.2 सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. यामुळं सकाळी 11 नंतर घराबाहेर पडणं देखील कठीण झालं आहे. या आठवड्यात उन्हाचे चटके अधिक तीव्र होणार आहेत. तर पुढील काळात तापमान 45 ते 46 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याचा अंदाज नागपूर वेधशाळेकडून वर्तवण्यात आला आहे. अकोला आणि कर्नाटक राज्यातील कलबुर्गी देशात सर्वाधिक उष्ण शहर ठरलं आहे. हवामान विभागाकडून देण्यात आलेल्या उष्णेतच्या लाटेमुळं (यलो अलर्ट) गुरुवारी वर्धा जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
नागरिकांना जाणवत आहेत उन्हाचे तीव्र चटके : जस-जसा एप्रिल महिना पुढं जातोय, तसा-तसा सूर्य प्रखरतेनं तापू लागलाय. विदर्भातील उन्हाळा आपला अस्सल रंग दाखवू लागलाय. उष्णतेच्या लाटेमुळं गेल्या तीन दिवसांपासून विदर्भातील नागरिकांना उन्हाचे तीव्र चटके जाणवत आहेत. अकोला 44 अंशासह लागोपाठ तिसऱ्या दिवशीही देशातील सर्वात उष्ण शहर ठरलं आहे. तर नागपुरात सलग दुसऱ्या दिवशी 42.2 अंश तापमानाची नोंद करण्यात आली.
आठ दिवस धोक्याचे : प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राकडून विदर्भासाठी पुढील आठ दिवस उष्णलाटेचा इशारा देण्यात आलाय. त्यामुळं विदर्भात उन्हाचा कहर आणखीन वाढणार आहे. सकाळी आठ-नऊ वाजल्यापासूनच उन्हाचे तीव्र चटके लागायला सुरुवात होते. सूर्य जसजसा डोक्यावर येतो, तसतशी उन्हाची तीव्रता वाढत जाते.
विदर्भातील शहरांचं आजचं तापमान
- अकोला : 44.2
- अमरावती : 44.0
- भंडारा : 41.0
- बुलढाणा : 42.2
- चंद्रपूर : 42.6
- गडचिरोली : 42.6
- गोंदिया : 42.0
- नागपूर : 43.4
- वर्धा : 43.9
- यवतमाळ : 42
अकोला जिल्हा 'हॉट' : उष्णतेच्या लाटेनं सध्या अख्ख्या विदर्भालाच आपल्या कवेत घेतलं आहे. मंगळवारी उन्हाचा सर्वाधिक तडाखा अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांना बसला आहे. अकोल्याच्या कमाल तापमानात जवळपास एका अंशाची वाढ होऊन पारा या मोसमातील उच्चांकी 44 वर पोहोचला. महत्वाचं म्हणजे जगातील उष्ण शहरांमध्ये अकोल्यासह अमरावती, यवतमाळ आणि वर्ध्याचा समावेश आहे. अमरावती इथं 43.8 अंश, यवतमाळ इथं 42.6 अंश, वर्धा इथं 43.5 अंश, वाशीम इथं 42.4 अंश आणि गडचिरोली इथं 42.6 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. नागपूरचा पारा मात्र 42.2 वर कायम राहिला.
आठ दिवस यलो अलर्ट : असह्य ऊन आणि उकाड्यानं नागपूरकर कमालीचे त्रस्त आहेत. उन्हाचा तडाखा लक्षात घेता दुपारच्या सुमारास घराबाहेर पडायचीही हिंमत होत नाही. सूर्य मावळल्यानंतरदेखील बराच वेळपर्यंत उन्हाच्या झळा जाणवत असतात. हवामान विभागाचा आठ दिवस यलो अलर्ट असल्यामुळं या आठवड्यात पारा पंचेचाळीशी पार करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एप्रिलमध्येच ही भयानक स्थिती आहे. तर सर्वाधिक उन्हाच्या मे महिन्यात किती ऊन तापेल? याची कल्पनासुद्धा करवत नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, यंदाचा उन्हाळा भयंकर तापणार असल्याचा इशारा यापूर्वीच भारतीय हवामान विभागानं दिला आहे.
नागरिकांनी बाहेर जाणं टाळावं : पुणे शहरासह जिल्ह्यात कमाल तापमानाच्या पाऱ्यानं 40 अंशाचा टप्पा गाठला आहे. येत्या एक ते दोन दिवसांत कमाल तापमान 40 अंश पार करेल, असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आहे. पुणे शहरासह जिल्ह्यात पुढील चार दिवस हवामान मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली असून, कमाल तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख एस. डी. सानप म्हणाले, "पुढील दोन ते तीन दिवस दुपारच्या सुमारास उष्णता जास्त असल्यामुळं नागरिकांनी बाहेर जाणं टाळलं पाहिजे. घराबाहेर पडत असाल तर डोक्यावर टोपी, सुती कापड घेऊनच बाहेर पडावं आणि वारंवार पाणी पीत राहिलं पाहिजे. पुढील तीन दिवस अशीच परिस्थिती राहणार असून यानंतर राज्यातील काही भागात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यात उन्हाचा पारा वाढला असून तो 45 अंश सेल्सिअस जाण्याची शक्यता आहे."
