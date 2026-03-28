विदर्भात वाढत्या उष्णतेचा कहर; नागपूरच्या महाराजबागेत प्राण्यांसाठी कूलर, ज्युसी फळं आणि ग्लुकोजची व्यवस्था

नागपूर आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमानात लक्षणीय वाढ झाली असून काही ठिकाणी सरासरी तापमान 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं आहे.

Nagpur Maharajbagh Zoo
नागपूरच्या महाराजबागेत प्राण्यांसाठी कूलर (ETV Bharat)
Published : March 28, 2026 at 10:10 AM IST

नागपूर : वाढत्या उष्णतेमुळे नागपुरातील महाराजबाग प्राणी संग्रहालयात प्राणी आणि पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या नागपूर व विदर्भातील तापमान 38 ते 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं असून उष्णतेच्या तीव्र झळा जाणवत आहेत. अशा परिस्थितीत वन्य प्राणी आणि पक्ष्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून संग्रहालय प्रशासनानं विशेष पावलं उचलली आहेत. प्राण्यांसाठी चार कूलर बसवण्यात आले असून गरजेनुसार त्यांची संख्या वाढवली जाणार आहे. तसेच प्राण्यांवर दिवसातून दोन वेळा पाण्याची फवारणी केली जात आहे.

प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांमध्ये कूलर : नागपूर आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमानात लक्षणीय वाढ झाली असून काही ठिकाणी सरासरी तापमान 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं आहे. वाढत्या उन्हामुळे दुपारच्या वेळेत घराबाहेर पडणं कठीण झालं असून रस्त्यावरील वर्दळही कमी झाली आहे. या उष्णतेचा सर्वाधिक परिणाम पशू, पक्षी आणि वन्य प्राण्यांवर होत आहे.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूरच्या महाराजबाग प्राणी संग्रहालयात विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. प्राण्यांच्या शरीराचं तापमान नियंत्रणात राहावं यासाठी त्यांच्या पिंजऱ्यांमध्ये कूलर बसवण्यात आले आहेत. बिबट्या, अस्वल आणि पक्षी विभागातही कुलरची व्यवस्था करण्यात आली आहे, तर वाघांसाठी पिंजऱ्यांमध्ये छोटे तळे तयार करण्यात आले आहेत.

Vidarbha Heatwave
प्राण्यांना ज्युसी फळे आणि ग्लुकोज : तसेच प्राण्यांना उष्णतेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी पिंजरे 'ग्रीन नेट'च्या साहाय्यानं झाकण्यात आले आहेत. सध्या चार कुलर बसवण्यात आले असून गरजेनुसार त्यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. प्राण्यांच्या शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ नये, यासाठी त्यांना ज्युसी फळे आणि ग्लुकोज दिलं जात आहे, अशी माहिती प्राणी संग्रहालयाचे अधिकारी अभिजित मोटघरे यांनी दिली आहे.

महाराजबाग हे मध्य भारतातील एक प्रसिद्ध प्राणी संग्रहालय असून इथं दररोज हजारो पर्यटक भेट देतात. सध्या येथे सुमारे 400 प्राणी आणि पक्षी आहेत. यामध्ये 2 वाघ, 4 बिबट्या, 4 अस्वल, 11 नीलगाय, 13 काळवीट, 33 चितळ आणि सुमारे 300 विविध प्रजातींचे पक्षी समाविष्ट आहेत.

