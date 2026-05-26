विदर्भात उष्णतेचा 'रेड अलर्ट'; 28 मेनंतर वादळी पावसाची शक्यता, तर केरळमध्ये मान्सून लांबणीवर
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून उष्णता वाढली असून, अनेक ठिकाणी उन्हाचा चटका वाढला आहे.
Published : May 26, 2026 at 3:17 PM IST
पुणे - उष्णतेच्या झळा सोसलेल्या राज्यातील नागरिकांना आता मान्सूनचे वेध लागले आहे. नागरिक पावसाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. मात्र, मान्सून येण्यास अजून कालावधी आहे. मान्सून येण्याआधी राज्यातील काही भागात उष्णतेची लाट येण्याचा इशारा पुणे हवामान विभागानं दिला आहे.
पुढील दोन दिवस तीव्र उष्णतेची लाट - राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून उष्णता वाढली असून, अनेक ठिकाणी उन्हाचा चटका वाढला आहे. अनेक ठिकाणी तापमानात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, विदर्भात पुढील दोन दिवस तीव्र उष्णतेची लाट कायम राहण्याचा इशारा असून, त्यानंतर विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता असल्याने तापमानात घट होऊन नागरिकांना उष्णतेपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबतची माहिती पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ एस. डी. सानप यांनी दिली.
विदर्भात उष्णता वाढणार - हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ एस. डी. सानप म्हणाले की, विदर्भात पुढील दोन दिवस तीव्र उष्णतेची लाट कायम राहणार असून, तेथील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान 45 ते 47 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान असून, अशीच परिस्थिती तिथं असणार आहे. मात्र, 28 मेनंतर विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता आहे. तसंच राज्यातील इतर भागांमध्ये मात्र तापमान नियंत्रणात असून, राज्यातील अनेक ठिकाणी मान्सून पूर्व पावसाची शक्यता आहे.
केरळमध्ये मान्सून कधी येणार? - "मान्सून अंदमान आणि निकोबार येथे दाखल झाला असून, मंगळवारी मान्सून केरळमध्ये दाखल होणं अपेक्षित होतं, परंतु यामध्ये 4 दिवसांचा फरक असू शकतो. त्यामुळं 30 मेपर्यंत जर हवामानाची परिस्थिती अनुकूल राहिली तर केरळमध्ये मान्सून येत्या तीन ते चार दिवसांत दाखल होणार आहे," असं यावेळी डॉ एस. डी. सानप यांनी सांगितलं.
