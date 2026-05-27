शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; शेळ्या-मेंढ्यांतील गोट पॉक्सवर पुण्याच्या संस्थेची स्वदेशी लस: देशातील पहिली ठरली शासकीय संस्था
पुण्यातील शासकीय जैव पदार्थ संस्थेनं गोट पॉक्सवर (Goat Pox) स्वदेशी लस विकसित केली असून ही लस जून 2026 पासून शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे.
Published : May 27, 2026 at 12:43 PM IST
पुणे : शेळ्या व मेंढ्यांमध्ये होणाऱ्या देवी (गोट पॉक्स) या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाला आतापर्यंत खासगी कंपन्यांकडून एक कोटीहून अधिक लसी खरेदी कराव्या लागत होत्या. मात्र, पुण्यातील पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्थेनं गोट पॉक्सवरील लस विकसित केली असून, या लसीच्या उत्पादनासाठी परवाना मिळवणारी ही देशातील पहिली शासकीय संस्था ठरली आहे. त्यामुळं येत्या काळात जनावरांना याच शासकीय लसीचा डोस देण्यात येणार आहे.
गोट पॉक्सवरील लस कशी तयार झाली : पुण्यातील औंध येथील पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्थेत गेल्या चार वर्षांपासून गोट पॉक्सवरील लस विकसित करण्याचं काम सुरू होतं. आता ही लस पूर्णपणे तयार झाली असून, लवकरच केंद्र सरकारची अंतिम मान्यता मिळणार आहे. पावसाळ्यापूर्वीच ही लस शेतकऱ्यांच्या जनावरांना देण्यात येणार आहे. याबाबत माहिती देताना पशुवैद्यकीय जैविक औषध निर्मिती संस्थेचे सहआयुक्त डॉ. याह्याखान पठाण म्हणाले की, “गोट पॉक्स आणि लम्पी आजारावरील लसींसाठी आतापर्यंत खासगी कंपन्यांवर अवलंबून राहावं लागत होतं. त्यामुळं अनेक पशुधनांना या रोगांचा फटका बसत होता. त्यामुळं आपल्याकडेही स्वतःचे तंत्रज्ञान आणि लस असावी, या उद्देशानं केंद्रातील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हेटर्नरी रिसर्च’ संस्थेकडून तंत्रज्ञान घेण्यात आलं. तसेच पुण्यातील जैविक संस्थेतील शास्त्रज्ञांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं. त्यानंतर ही लस विकसित करण्यात आली.”
कधी मिळणार शेतकऱ्यांना लस? : "लसींचे प्रायोगिक बॅच तयार केल्यानंतर त्यांची गुणवत्ता तपासणी आणि मानक चाचण्यांसाठी तीन बॅचेस बरेली येथील ‘बायोलॉजिकल स्टँडर्डायझेशन डिव्हिजन’कडं पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्रातील पाच शासकीय फार्मवर प्रत्यक्ष क्षेत्रीय चाचण्या घेण्यात आल्या. यामध्ये 500 गोवंशीय जनावरे आणि 100 म्हशींना ही लस देण्यात आली. राष्ट्रीय विषाणू संस्था आणि केंद्रीय पथकानं या प्रक्रियेचं काळजीपूर्वक निरीक्षण केलं. यानंतर केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना आणि लोकल लायसन्सिंग अथॉरिटीकडून व्यावसायिक उत्पादनाचा परवाना मिळाला. येत्या 30 मेपर्यंत बरेलीच्या केंद्रीय संस्थेकडून अंतिम अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर जून 2026 च्या पहिल्या आठवड्यापासून ही लस थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यास सुरुवात होईल," असं डॉ. पठाण यांनी सांगितलं.
प्रति डोस उत्पादन खर्च किती? : ते पुढे म्हणाले की, “यापूर्वी गोट पॉक्ससाठी दोन खासगी संस्थांकडून लसी खरेदी करण्यात येत होत्या. राज्यात साधारणपणे 1 कोटी 15 लाख डोसची आवश्यकता भासत होती. यासाठी शासनाला जवळपास 5 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागत होता. मात्र, आम्ही विकसित केलेल्या लसीचा उत्पादन खर्च अत्यंत कमी आहे. बाहेरील लस 20 ते 30 रुपये प्रति डोस दराने मिळत होती, तर आमची लस अवघ्या 6 ते 7 रुपये प्रति डोस खर्चात तयार होत आहे. त्यामुळं शासनाचा मोठा खर्च वाचणार आहे.”
लम्पीवरील मूळ लस पशुधनासाठी उपलब्ध : "आतापर्यंत गोट पॉक्स लसीचे 13 ते 14 बॅच यशस्वीरित्या तयार करण्यात आलं असून, त्याद्वारे सुमारे 50 ते 55 लाख डोस उपलब्ध झाले आहेत. संस्थेकडून लम्पीवरील लसीची निर्मिती प्रक्रिया देखील सुरू आहे. लम्पी लसीच्या चाचण्या पूर्ण झाल्या असून, परवाना प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत आवश्यक निकष व परवानग्या मिळतील. त्यानंतर नोव्हेंबर ते डिसेंबर 2026 पर्यंत लम्पीवरील मूळ लस महाराष्ट्रातील पशुधनासाठी उपलब्ध होईल," असंही डॉ. पठाण यांनी सांगितलं.
