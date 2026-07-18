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ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन; समाजवादी अन् गांधीवादी चळवळीचा आवाज हरपला!

ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे आज (18 जुलै) निधन झाले आहे. सोमवारी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.

Kumar Saptarshi passes away at 85
डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 7:12 PM IST

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पुणे : ज्येष्ठ समाजवादी नेते, पुरोगामी विचारवंत, 'युवक क्रांती दला'चे (युक्रांद) संस्थापक आणि महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे आज (18 जुलै) निधन झाले आहे. पुण्यात त्यांनी आज सायंकाळी 5:30 वाजता अखेरचा श्वास घेतला. सोमवारी सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी गांधी भवन इथं ठेवलं जाईल. त्यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमी इथं अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक क्षेत्रावर शोककळा पसरली असून, समाजवादी आणि गांधीवादी चळवळीतील एक महत्त्वाचा आवाज हरपला आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

अस्वस्थ वाटू लागल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं : डॉ. सप्तर्षी यांना मधुमेहाचा त्रास होता. आज शनिवारी सकाळी अचानक अस्वस्थ वाटू लागल्यानं त्यांना तातडीने पुण्यातील एरंडवणे येथील जोशी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारांपूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि त्यांच्या असंख्य अनुयायांनी हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

21 ऑगस्ट 1941 रोजी जन्म : डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचा जन्म 21 ऑगस्ट 1941 रोजी झाला. त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेतलं. त्यानंतर काहीकाळ कायद्याचाही अभ्यास केला. पुढे 1967 साली जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतकेंद्र केलं आणि नोव्हेंबर 1967 मध्ये 'युवक क्रांती दल' या संघटनेची स्थापना केली. तसेच 1978 साली अहमदनगर शहरातून आमदार झाले आणि यानंतर देखील अनेक चळवळीत तसंच आंदोलनात त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. जवळपास विविध आंदोलनात त्यांना 35 वेळा अटक झाली आहे.

संपूर्ण आयुष्य समाजकारणासाठी वाहिलं : सप्तर्षींनी आपलं संपूर्ण आयुष्य समाजकारणासाठी वाहिलं. 1970 च्या दशकात त्यांनी पुण्यातून 'युवक क्रांती दल' (युक्रांद) या पुरोगामी आणि विद्यार्थी-केंद्रित सामाजिक-राजकीय चळवळीची स्थापना केली होती. या चळवळीने राज्यातील तरुणांना एकत्र आणून सामाजिक न्यायासाठी लढण्याची एक नवी दिशा दिली.

जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात सहभाग : डॉ. सप्तर्षी हे समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे कट्टर अनुयायी होते. त्यांनी आयुष्यभर जातीवाद, विषमता आणि सामाजिक अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला. जयप्रकाश नारायण यांनी पुकारलेल्या 'संपूर्ण क्रांती' आंदोलनातही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. सामाजिक चळवळींसोबतच त्यांनी 'सत्याग्रही विचारधारा' या मासिकाचे संपादन करत त्यांचे पुरोगामी विचार सातत्याने मांडले. सप्तर्षींनी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केलं. या माध्यमातून गांधीवादी विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचं मोठं काम त्यांच्या हातून घडलं.

‘युवक क्रांती दल’ची स्थापन : समाज परिवर्तनाची चळवळ उभारणाऱ्या डॉ. सप्तर्षी यांनी आपल्या आयुष्यभर समाजवादी विचारसरणीचा पुरस्कार केला. युवकांना संघटित करून सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशानं त्यांनी ‘युवक क्रांती दल’ (युक्रांद) या संघटनेची स्थापना केली होती. युक्रांदच्या माध्यमातून त्यांनी हजारो तरुणांना सामाजिक भान, लोकशाही मूल्ये आणि परिवर्तनवादी विचारांची प्रेरणा दिली. डॉ. सप्तर्षी हे केवळ सामाजिक कार्यकर्ते नव्हते, तर ते एक प्रभावी लेखक, अभ्यासू विचारवंत आणि वक्ते म्हणूनही ओळखले जात होते. महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण आणि समाजवादी विचारधारेचा प्रभाव त्यांच्या कार्यावर स्पष्टपणे दिसून येत होता.

राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक आंदोलनांमध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. ग्रामीण विकास, शैक्षणिक सुधारणा, युवकांचं सक्षमीकरण आणि लोकशाही हक्कांसाठी त्यांनी सातत्याने संघर्ष केला. त्यांच्या लेखनातून आणि व्याख्यानांतून अनेक पिढ्यांना वैचारिक दिशा मिळाली. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी विविध पुस्तकं, लेख आणि भाषणांमधून समाजातील ज्वलंत प्रश्नांवर भाष्य केलं. समाजकारणाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन व्यापक आणि परिवर्तनवादी होता. त्यामुळेच ते युवकांसाठी मार्गदर्शक आणि प्रेरणास्थान बनले होते.

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