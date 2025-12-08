ETV Bharat / state

श्रमिक चळवळीचा आधारस्तंभ हरपला: ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं निधन, 95 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

श्रमीक चळवळीचा आधारस्तंभ असलेले बाबा आढाव यांचं आज पुण्यात निधन झालं. बाबा आढाव यांनी कष्टकऱ्यांचे नेते म्हणून आयुष्यभर काम केलं.

Baba Adhav Passes Away
ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 9:55 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 11:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : श्रमिक चळवळीचे आधारस्तंभ तसेच हमाल, रिक्षाचालक आणि बांधकाम मजुरांच्या न्यायासाठी लढणारे ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं आज वयाच्या 95 व्या वर्षी निधन झालं. बाबा आढाव यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे गेले बारा दिवस त्यांना पूना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर हृदय रोगतज्ज्ञ डॉ. अभिजित वैद्य आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार चालू होते. उपचाराला प्रतिसाद न दिल्यानं शेवटी आज रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या मागं पत्नी आणि असीम, अंबर आढाव अशी दोन मुलं आहेत.

Baba Adhav Passes Away
ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव (ETV Bharat Reporter)

श्रमिक चळवळीचे आधारस्तंभ : बाबा आढाव हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि श्रमिक चळवळीचे आधारस्तंभ मानले जात होते. ते केवळ एक ज्येष्ठ समाजसेवक नसून, सत्यशोधक विचारांचे निष्ठावान अनुयायी आणि कष्टकऱ्यांचे नेते म्हणून त्यांनी आयुष्यभर काम केलं. त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन असंघटित आणि वंचित कष्टकरी विशेषतः हमाल, रिक्षाचालक आणि बांधकाम मजुरांचं संघटन करून त्यांना न्याय, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी काम केलं आहे.

श्रमिक चळवळीचा आधारस्तंभ हरपला: ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं निधन (ETV Bharat Reporter)

डॉ बाबा आढाव यांचं जन्म : बाबा आढाव यांचा जन्म 1 जून 1930 साली पुण्यात झाला असून पूर्वी पेठांमध्येच पुण्यातील बाजार पेठ भरत असे. पुण्यात प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांचं डॉक्टरीचं शिक्षण देखील पुण्यात झालं. पुण्याच्या नाना पेठेत एक नामांकीत आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून त्यांची ओळख झाली. नाना पेठ हा त्याकाळी शहरातील बाजारपेठेचा मुख्य भाग म्हणून ओळख असल्यानं अनेक व्यावसायिक तसेच कामगार तिथं येत होते. यामुळे कामगारांना आणि हमालांना येणार्‍या अनेक अडचणी तसेच त्यांना कुठलंही कायदेशीर संरक्षण मिळत नसल्याचं आढाव यांच्या लक्षात येऊ लागलं. त्यांनी त्यांच्या या प्रश्नांवर काम करायला सुरुवात केली. 'हमाल पंचायती'ची स्थापना 1955 साली त्यांनी केली. सतत या माध्यमातून हमाल कष्टकरी यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात लढा देत गेले. सततच्या संघर्षामुळे 1969 ला राज्यात महाराष्ट्र माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार कायदा मंजूर झाला. असंघटित कामगारांच्या कल्याण आणि सुरक्षेसाठी भारतातील हा पहिला कायदा होता. या हमाल पंचायतच्या माध्यमातून त्यांनी पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील हमालांना संघटित केलं. यासोबतच 1972 मध्ये जातीय भेदभावाविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांनी 'एक गाव एक पाणवठा' या क्रांतीकारी चळवळीचं नेतृत्व देखील केलं.

महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे अनुयायी : डॉ बाबा आढाव हे महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे अनुयायी देखील होते. पुण्यातील कामगारांना स्वस्त, पौष्टिक जेवण उपलब्ध करून देणारी ‘कष्टाची भाकरी योजना’ ही देखील आढाव यांचीच कल्पना होती. या योजनेतील पहिल्या शाखेची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 1974 रोजी भवानी पेठेत झाली. त्यानंतर संपूर्ण शहरात अशा 12 शाखा सुरू झाल्या. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन मिळावी, यासाठी त्यांनी 2012 मध्ये राष्ट्रीय पेन्शन अदालत सुरू केली. घरगुती नोकरदारांची कामगार संघटना असलेली मोलकरीण पंचायत, रिक्षा पंचायत, कागद, काच, पत्रा, कष्टकरी, पंचायत आणि विषमता निर्मूलन समिती या संघटनांचीही त्यांनी स्थापना केली. त्यांच्या प्रश्नासाठी सातत्यानं लढा सुरू ठेवला. सामाजिक आंदोलनं आणि चळवळींमुळे आढाव यांना 53 वेळा तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. त्यांनी दिलेल्या योगदानामुळे त्यांना समाजातील तसेच विविध क्षेत्रातील प्रमुख पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.

सामाजिक चळवळींचा आधारवड, श्रमिकांचे 'बाबा' हरपले - मुख्यमंत्री : श्रमिकांचे 'बाबा' अर्थात कष्टकरी, कामगारांचे नेते, ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांच्या निधनानं सामाजिक चळवळींचा आधारवड हरपला आहे, अशी शोकभावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त करत ज्येष्ठ नेते बाबा आढाव यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. "आढाव यांचं निधन ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळींची भरून काढता येणार नाही, अशी मोठी हानी झाली आहे, असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. व्यवसायाने डॉक्टर असूनही बाबांनी संपूर्ण आयुष्य असंघटित क्षेत्रातील कष्टकऱ्यांसाठी वेचलं. कचरावेचकांपासून ते हमाल, रिक्षाचालक बांधकाम मजूर, घरेलु कामगार यांचं संघटन त्यांना न्याय, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी समर्पित केलं. ‘हमाल पंचायत, रिक्षा पंचायतच्या माध्यमातून त्यांनी सामाजिक कार्याला संस्थात्मक असं रूप दिलं. ‘एक गाव एक पाणवठा’ या त्यांच्या मोहिमेनं सामाजिक समतेचा आगळा प्रयोग राबवला गेला. त्यांचा 'कष्टाची भाकर' हा उपक्रम सामाजिक क्षेत्रातील संवेदनशीलतेचं आगळं उदाहरण ठरलं. आपल्या तत्वांशी ठाम, असणाऱ्या बाबांची विचार मांडण्याची शैली परखड होती. बाबा आढाव यांचं निधन अशा अनेक उपक्रम, सामाजिक चळवळींना, त्यातील कार्यकर्ते यांना पोरके करून गेलं आहे. आम्ही या सर्वांच्या तसेच आढाव कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी असून, त्यांच्याप्रती संवेदना व्यक्त करतो. तमाम महाराष्ट्राच्या वतीनं श्रद्धांजली अर्पण करतो," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

श्रमिक-कष्टकऱ्यांसह वंचित घटकांसाठी लढणारा महान संघर्षयोध्दा हरपला - अजित पवार : "समाजकारणातील निस्पृहता, तळमळ आणि अत्युच्च प्रामाणिकतेचे प्रतीक असलेले ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांच्या निधनाचं वृत्त अतिशय दुःखद आहे. श्रमिक, कष्टकरी, दुर्बल आणि वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर अहोरात्र झटणारा महान संघर्षयोद्धा आज हरपला," अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त करत ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

हेही वाचा :

  1. बाबा आढाव यांची प्रकृती खालावली; उपचारासाठी अतिदक्षता विभागात दाखल, शरद पवारांनी घेतली रुग्णालयात जाऊन भेट
  2. देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडं...; ज्येष्ठ समाजवादी नेते बाबा आढाव यांची पंतप्रधान मोदींवर टीका
  3. आत्मक्लेश आंदोलन: शरद पवारांनी घेतली बाबा आढावांची भेट; ईव्हीएम विरोधात एल्गार, सरकारकडून लूट सुरू असल्याचा आरोप
Last Updated : December 8, 2025 at 11:02 PM IST

TAGGED:

VETERAN SOCIALIST LEADER BABA ADHAV
BABA ADHAV PASSES AWAY
बाबा आढाव यांचं निधन
ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव
BABA ADHAV PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.