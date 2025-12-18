ETV Bharat / state

एका सुवर्णपर्वाचा अस्त, शिल्पकलेतील 'भीष्माचार्य' राम सुतार काळाच्या पडद्याआड

प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार यांनी 17 डिसेंबर रोजी मध्यरात्री दिल्लीमधील राहत्या निवासस्थानी शेवटचा श्वास घेतला. ते वयाच्या शंभराव्या वर्षीदेखील कार्यरत होते.

veteran sculptor Ram Sutar
राम सुतार यांचे निधन (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 18, 2025 at 7:01 AM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 9:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- काळाच्या कसोटीवर टिकून राहणाऱ्या शेकडो शिल्पांना आकार देणारे जागतिक ख्यातीचे शिल्पकार राम सुतार काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. नुकतीच त्यांनी (19 फेब्रुवारी) वयाची शंभर वर्षे पूर्ण केली होती. राम सुतार यांनी शिल्पकलेच्या प्रांतातील चालता बोलता इतिहास अशी जगभरात ओळख निर्माण केली होती.

शिल्पकार राम सुतार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार आणि अंतिम विधी 18 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता होतील. तर अंत्ययात्रा ए२ सेक्टर 19, नोएडा येथून सुरू होऊन अंतिम निवास, सेक्टर 94, सुपरनोव्हा इमारतीजवळ निघेल, अशी माहिती त्यांचे चिरंजीव अनिल सुतार यांनी दिली.

veteran sculptor Ram Sutar work
राम सुतार यांनी शिल्पकाम केलेले काही महापुरुषांचे पुतळे (Source- ETV Bharat)

40 वर्षांत त्यांनी पन्नासहून अधिक भव्य शिल्पं - देशभरात राम सुतार यांनी अनेक मोठी शिल्प तयार केली आहेत. त्यामध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा समावेश आहे. कारकिर्दीच्या गेल्या 60 वर्षांत त्यांनी 200हून अधिक भव्य शिल्प तयार केलीत. सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत यांच्यासह अन्य नेत्यांचेही शिल्प राम सुतार यांनी तयार केलेत. कला क्षेत्रातील योगदानाबद्दल राम सुतार यांना 2016 मध्ये पद्मभूषण आणि 1999 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. त्यांनी आपल्या हातानं विदेशातील महात्मा गांधींचे असंख्य पुतळे घडविले आहेत. संसदेसमोरील महात्मा गांधींचा कांस्य आणि पाषणातील पुतळाही त्यांनी घडविला आहे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे पुतळे जगभरात भारताच्या समृद्ध वारशाचे प्रतीके म्हणून उभे राहिलेले आहेत.

veteran sculptor Ram Sutar work
हैदराबादमधील 125 फूट उंचीचा डॉ. बाबासाहेबांचा पुतळा (Source- ETV Bharat)

2024 सालचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर- ऋषीतुल्य व्यक्तिमत्त्व राम सुतार यांना राज्य सरकारचा 2024 सालचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. त्यावेळी त्यांचे चिरंजीव अनिल सुतार यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत'नं एक्स्लुझिव्ह संवाद साधला होता. त्यावेळी त्यांचे पुत्र अनिल सुतार म्हणाले होते की, "आपण केलेलं काम लोकांना आवडल्यामुळं आम्हाला आणखीन कामं मिळतात. हाच सर्वांत मोठा पुरस्कार आहे. आपल्या हातून जे मोठं-मोठे पुतळे घडले आहेत. यातच आम्ही उत्तर भारतात स्थायिक झाल्यामुळं कदाचित महाराष्ट्र सरकारला आमच्याबद्दल इतकं माहीत नसेल. उत्तर भारतासह जगातही कामे केली केली आहेत. पण आता महाराष्ट्रात बरीचशी कामं होत आहेत. त्यामुळं सरकारला आमच्यांबद्दल जास्त कळलं असेल. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं कदाचित आता पुरस्काराबद्दल ठरवलं असेल. पण हा पुरस्कार मिळाल्यामुळं आम्हाला खूप आनंद झालाय. वडिलांचं काम पाहून हा पुरस्कार देण्यात आलाय. त्यामुळं मलाही आनंद झालाय आणि वडिलांना होईल. आम्ही महाराष्ट्र सरकारचे खूप आभारी आहोत". अनिल सुतार हेदेखील एक शिल्पकार आहेत. त्यांनी आपल्या वडिलांसोबत शिल्पकलेत महत्त्वाची भूमिका बजावलीय.

veteran sculptor Ram Sutar work
मालवणमधील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा (Source- ETV Bharat)

दगड आणि संगमरवरी शिल्पकलेवर प्रभुत्व- राम सुतार यांचा जन्म 1925 मध्ये धुळे जिल्ह्यातील गोंदूर येथे गरीब सुतार कुटुंबात झाला होता. बालपण अत्यंत कठीण संर्घर्षात जात असताना त्यांच्याधील प्रतिभा त्यांचे गुरुजी श्रीराम जोशी यांनी हेरली. त्यांच्यामधील उद्योन्मुख कलाकार घडविण्यासाठी श्रीराम जोशी यांनी राम यांना मुंबईतील सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले. जेजेमधून शिक्षण घेत असताना त्यांच्या उपजत असलेल्या प्रतिभेचा अधिक विकास झाला. राम सुतार यांनी जेजे स्कूलमध्ये सातत्यानं प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होत आणि अभ्यासक्रमाच्या शेवटी त्यांना मॉडेलिंगसाठी प्रतिष्ठित असे मेयो सुवर्णपदक मिळविलं. आयुष्यभर त्यांनी चित्रकला आणि मातीकाम कौशल्य शिकविणाऱ्या शिक्षकांबद्दल कृतज्ञता बाळगली. कारण, त्यांच्यामुळे त्यांना दगड आणि संगमरवरी शिल्पकलेवर प्रभुत्व मिळविता आले. असे असले तरी शिल्पकार राम यांना कांस्य धातुच्या ओतकामाची अधिक आवड होती.

veteran sculptor Ram Sutar work
मॉरिशियसमधील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा (Source- ETV Bharat)

सरकारी नोकरी सोडून धरली स्वतंत्र व्यवसायाची वाट- छत्रपती संभाजीनगरमधील जगप्रसिद्ध असलेल्या अजिंठा लेण्यांचे पुनर्जतन करण्यासाठी पुरातत्व विभागाकडून 1950 मध्ये महत्त्वाचं काम करण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी मॉडेलर म्हणून अनेक शिल्पांना गतवैभव मिळवून देण्यासाठी काम केलं. त्यांचा 1952 मध्ये प्रमिला यांच्याशी विवाह झाला. 1959 मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात दृकश्राव्य प्रसिद्धी संचालनालय, प्रदर्शन विभागात तांत्रिक सहाय्यक म्हणून कार्यरत होते. मात्र, शिल्पकलेची जास्त आवड असल्यानं त्यांनी नोकरी सोडून स्वतंत्र करियर निवडणं पसंत केलं.

पंडित नेहरुंनीदेखील केलं होतं कौतुक- गांधी सागर धरणावरील चंबळ स्मारक हे त्यांनी केलेलं काम खूप चर्चेत आलं होतं. काँक्रीटच्या एकाच ठोकळ्यातून कोरलेली ही 45 फूट उंच भव्य मूर्ती ही मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील बंधुत्वाची प्रतिकम मानली जाते. ही मूर्ती एक माता दोन मुलांसह असल्याचं पाहून तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरुदेखील खूश झाले होते.

'आनंदवन'मध्ये आहे शिल्प उद्यान - महात्मा गांधींचा भव्य आकाराचा अर्धपुतळा ही त्यांच्या सुप्रसिद्ध कलाकृतींपैकी एक आहे. महात्मा गांधी शताब्दी सोहळ्याच्या निमित्तानं भारत सरकारनं रशिया, इंग्लंड, मलेशिया, फ्रान्स, इटली, अर्जेंटिना, बार्बाडोस आणि काराकास यांसारख्या देशांना महात्मा गांधींचे अर्धपुतळे भेट म्हणून दिले आहेत. हे पुतळे राम सुतार यांनी घडविलेले आहेत. नोएडा येथील राम सुतार यांचा स्टुडिओ संग्रहालयासारखा भव्य आहे. तिथे अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या भव्य प्रतिकृती तसेच अनेक मॉडेल्स मोठ्या संख्येनं आहेत. त्यांचे पुत्र अनिल सुतार यांनी वडिलांच्या कलाकृती एकत्र प्रदर्शित करून 'आनंदवन' नावाचं एक विस्तीर्ण शिल्प उद्यान विकसित केलं. हे भारतामधील अनोखे कलादालन सूरजकुंड-भडखल तलाव रस्त्यावर वसलेलं आहे.

हेही वाचा-

Last Updated : December 18, 2025 at 9:09 AM IST

TAGGED:

RAM SUTAR PASSED WAY
राम सुतार यांचे निधन
RAM SUTAR WORK PROFILE
RAM SUTAR DESIGNED STATUES
RAM SUTAR DEATH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.