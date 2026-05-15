मनाला आधार देणारा डॉक्टर हरपला; लेखक, आयपीएच अन् मुक्तांगणचे विश्वस्त डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचे निधन
ज्येष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 68व्या वर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला.
Published : May 15, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 1:52 PM IST
ठाणे : ज्येष्ठ मनोविकारतज्ज्ञ, लेखक आणि आयपीएच संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचे आज शुक्रवारी (15 मार्च) पहाटे 5 वाजता मुंबईतील एका रुग्णालयात निधन झालं. त्यांच्या निधनानं ठाणे शहरासह साहित्य, सामाजिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. ते ठाण्यातील समतानगर परिसरात वास्तव्यास होते. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर मुंबईतील रुग्णालयात उपचार सुरू होते. गुरुवारी रात्रीपासून त्यांची प्रकृती अधिक खालावली होती. आज सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि मुलगा असा परिवार आहे. त्यांच्या पार्थिवावर ठाण्यात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
डॉ. आनंद नाडकर्णींवर मागील आठवड्यात झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर त्यांच्या प्रकृतीत काही गुंतागुंत निर्माण झाली होती. त्यांच्या निधनानं वैद्यकीय, साहित्य आणि सामाजिक क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
आयपीएच या संस्थेची स्थापना : डॉ. आनंद नाडकर्णी यांनी 1980 साली एमबीबीएस आणि 1984 साली मनोविकारशास्त्र विषयात एम.डी. पदवी संपादन केली. मानसिक आजारांविषयी समाजात असलेल्या गैरसमजुती दूर करण्यासाठी त्यांनी 23 मार्च 1990 रोजी ठाण्यात ‘इन्स्टिट्यूट फॉर सायकॉलॉजिकल हेल्थ’ (आयपीएच) या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी मानसिक आरोग्य जनजागृतीसाठी मोठं योगदान दिलं. सोशल मीडियातूनही डॉ आनंद नाडकर्णी यांनी मानसिक आरोग्याबाबत लोकांना जागृत करण्याचं काम केलं आहे. डॉ आनंद नाडकर्णी यांचा विविध विषयांचा व्यासंग होता.
मनोविकारतज्ज्ञ म्हणून कार्य करताना त्यांनी समुपदेशन, स्व-विकास आणि समाजप्रबोधनासाठी साहित्य, संगीत, नाट्य आणि संवाद यांचा प्रभावी वापर केला. लेखक, व्याख्याते आणि समुपदेशक म्हणून त्यांनी समाजात वेगळी ओळख निर्माण केली होती. ते पुण्यातील मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्राचे संस्थापक सदस्यदेखील होते.
मनोविकारतज्ज्ञ म्हणून कार्य करत असतानाच त्यांनी साहित्य आणि नाट्य क्षेत्रातही मोठं योगदान दिलं. त्यांनी अनेक नाटकंदेखील लिहिली असून मराठीत 17 पुरस्कारप्राप्त पुस्तकंही प्रकाशित केली आहेत. त्यांच्या अनेक पुस्तकांच्या द्वितीय आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या असून काही पुस्तकांचं इंग्रजी आणि ब्रेल लिपीतही रुपांतर करण्यात आलं आहे. त्यांच्या ‘गद्धेपंचविशी’ आणि ‘विषादयोग’ या पुस्तकांना महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळाला होता. तसंच ‘रंग माझा वेगळा’ आणि ‘असेच आम्ही सारे’ ही त्यांची व्यावसायिक नाटकंही विशेष गाजली होती.
उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलं अंत्यदर्शन : नाडकर्णी यांचे पार्थिव ठाण्यातील सरस्वती मंदिर ट्रस्टच्या आवारात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेतलं, तसेच नाडकर्णी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे सांत्वन केलं. यावेळी खासदार नरेश म्हस्के, ठामपा शिवसेना गटनेते पवन कदम शिवसेनेचे नौपाडा विभागप्रमुख किरण नाकती आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
शिंदेंनी ट्विट करूनदेखील डॉ. नाडकर्णींना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, ज्येष्ठ मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णी यांच्या निधनाचं वृत्त अतिशय धक्का देणारं आहे. असीम उर्जा आणि प्रसन्न व्यक्तिमत्वाचे धनी असलेले डॉ. नाडकर्णी हे ठाण्याचे लाडके सुपुत्र. गेली साडेतीन दशकं मनोविकारशास्त्राच्या क्षेत्रात त्यांनी निरलसपणे काम केलं.
शिंदे पुढे म्हणतात की, डॉ. नाडकर्णी यांच्या निधनामुळे उत्तम मनोविकारतज्ज्ञ, ललित लेखक, कवी, नाटककार, अभिनेता, संगीतकार, तबलावादक, चित्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, तत्वज्ञानाचे कृतीशील अभ्यासक असं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आपण गमावलं आहे. त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.
हेही वाचा