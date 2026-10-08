नाना पाटेकर यांनी मृत्यूपूर्वीच अंतिमसंस्काराकरिता गोळा केली होती लाकडे; शेवटी काय व्यक्त केली होती इच्छा?
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवावर पुण्यात आज अंतिमसंस्कार होणार आहेत. मृत्यूपूर्वी त्यांनी लाकडे गोळा करून ठेवली होती, अशी माहिती समोर येत आहे.
Published : October 8, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 4:05 PM IST
पुणे- ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी उन्हाळ्यात स्वतः शेतात जाऊन लाकडे गोळा केली होती. याच लाकडांवर माझ्यावर अंत्यसंस्कार करावेत, अशा सूचना दिल्या होत्या. नानांनी गोळा केलेली लाकडं अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणी आणण्यात आले आहेत. त्याच लाकडांद्वारे नानांच्या पार्थिवावर अंतिमसंस्कार करण्यात येणार आहेत. नानांचे पार्थिव गोवावरून विशेष विमानानं पुण्यात आणण्यात आहे. हे पार्थिव 3 वाजून 40 मिनिटाला पुणे विमानतळावर पोहोचणार आहे.
नाना पाटेकर हे नाम फांऊडेशनचे चेअरमन होते. या फांऊडेशनचे पदाधिकारी म्हणाले की, माझ्याकडे नामची उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी होती. वडील गेल्यासारखे दु:ख होत आहे. हे सर्व खोटे आहे, असे वाटते. मला शेवटी याच लाकडात द्यायचे, असे त्यांनी सांगितले होते. नाना अत्यंत संवेदनशील मनाचे होते. असे लोक पुन्हा होत नाहीत. आम्हाला हे दु:ख सहन होत नाही. मल्हारदादा हे खांद्याला खांदा लावून काम करतात. सर्वसाधारण व्यक्तीदेखील नानापर्यंत पोहोचयाचे. प्रशासनालाही खडसावून जाब नाना विचारायचे.