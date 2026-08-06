साहित्य क्षेत्रातील तारा निखळला! श्रीनिवास कुलकर्णी यांचं निधन; पृथ्वीराज चव्हाण, श्रीनिवास पाटील यांनी दिला आठवणींना उजाळा
'विंदा करंदीकर जीवनगौरव' पुरस्काराने गौरविण्यात आलेल्या श्रीनिवास कुलकर्णी यांच्या निधनाने साहित्य क्षेत्रातील एक तारा निखळला आहे.
Published : August 6, 2026 at 10:20 PM IST
सातारा - साहित्य विश्वात गाजलेल्या 'डोह' या कादंबरीचे लेखक आणि कराडमध्ये झालेल्या 76 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष, ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीनिवास कुलकर्णी यांचे गुरूवारी दुपारी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने साहित्य क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आले होते. ललित लेखनाला नवे परिमाण देणारे लेखक म्हणून साहित्य क्षेत्रात त्यांची ख्याती होती. त्यांच्या निधनाबद्दल साहित्यिक आणि राजकीय मान्यवरांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.
लेखणीत शब्दांतून जिवंत चित्रे उभी केली - सांगली जिल्ह्यातील औदुंबर येथे 20 नोव्हेंबर 1936 रोजी श्रीनिवास कुलकर्णी यांचा जन्म झाला होता. त्यांच्या घरातच चित्रकलेचा वारसा होता. आजोबा आणि वडील हे चित्रकार असल्याने श्रीनिवास कुलकर्णी यांच्या लेखणीत शब्दांतून जिवंत चित्रे उभी करण्याची ताकद निर्माण झाली. साइनबोर्ड पेंटिंग, तसेच ओगलेवाडी येथील कारखान्यात नोकरी करत त्यांनी आपली साहित्यसाधना सुरू ठेवली.
मराठी वाचकांच्या मनावर छाप उमटवली - श्रीनिवास कुलकर्णी यांची ‘डोह’ ही पहिली कादंबरी 1965 मध्ये प्रकाशित झाली होती. ती कादंबरी मराठी साहित्यविश्वात विशेष गाजली. डोह कादंबरीला राज्य शासनाचा पुरस्कार देखील मिळाला होता. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांनीही त्या साहित्यकृतीची दखल घेतली होती. त्यानंतर ‘सोन्याचा पिंपळ’, ‘पाण्याचे पंख’ आणि ‘कोरडी भिक्षा’ या ललित लेखसंग्रहांद्वारे श्रीनिवास कुलकर्णींनी मराठी वाचकांच्या मनावर छाप उमटवली.
साहित्यसेवेचा गौरव केला - कराड येथे २००३ साली झालेल्या 76 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. त्यांच्या साहित्यसेवेचा गौरव म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा सन्मान केला होता. तसेच कराड पालिकेच्यावतीने नुकताच त्यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला होता. श्रीनिवास कुलकर्णी यांचे सुरुवातीचे लेखन ‘सत्यकथा’ आणि ‘मौज’ या प्रतिष्ठित नियतकालिकांतून प्रकाशित झाले होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, सुना आणि नातवंडे, असा परिवार आहे. आर्किटेक्ट उदयन कुलकर्णी आणि आलोक कुलकर्णी यांचे ते वडील होत.
श्रीनिवास कुलकर्णी यांच्या निधनाने साहित्यविश्वाची हानी - ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीनिवास कुलकर्णी यांच्या निधनाबद्दल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. श्रीनिवास कुलकर्णी यांच्या निधनाने मराठी साहित्य क्षेत्रातील एक संवेदनशील, अभ्यासू आणि मूल्यनिष्ठ साहित्यिक हरपला आहे. पाण्याचे पंख, कोरडी भिक्षा, डोह आणि सोन्याचा पिंपळ यांसारख्या साहित्यकृतींमधून त्यांनी आपल्या वेगळ्या अनुभवविश्वाचा अत्यंत प्रभावी आविष्कार वाचकांसमोर मांडला. त्यांच्या लेखनाला चित्रदर्शी शब्दकलेची लाभलेली जोड, चित्रकलेतील संस्कारातून आलेली दृष्यमयता, निसर्गाच्या सूक्ष्म निरीक्षणातून वर्णनात उतरलेला बारकावा आणि अनुभवाच्या तळाशी पोहोचणारी पारदर्शी लेखनशैली यामुळे त्यांच्या साहित्याने एक वेगळीच उंची गाठली होती, अशा शब्दांत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
श्रीनिवास पाटील यांनी दिला आठवणींना उजाळा - माजी राज्यपाल श्रीनिवास पाटील यांनी श्रीनिवास कुलकर्णी यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त करताना 76 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील आठवणींना उजाळा दिला. श्रीनिवास कुलकर्णी हे संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आणि मी कार्याध्यक्ष होतो. कराडच्या मातीतील ते साहित्य संमेलन वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान कदापि विसरता येणार नाही. कराडच्या या साहित्यिकाचे लेखन वेगळ्या दर्जाचे होते. अर्धशतकाहून अधिक काळ त्यांनी साहित्याची सेवा केली. त्यांची 'डोह' ही कादंबरी विशेष गाजली. साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील त्यांचे योगदान कदापि विसरता येणार नाही.