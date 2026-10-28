ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांचे निधन; महाराष्ट्राने अभ्यासू राजकीय विश्लेषक गमावला
राजकीय विश्लेषक तथा ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.
Published : October 28, 2026 at 7:48 PM IST
मुंबई : ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे यांचे आज बुधवारी (28 ऑक्टोबर) मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळे पत्रकारिता क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींचे सखोल विश्लेषण करणारे पत्रकार म्हणून त्यांची ओळख होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
प्रताप आसबे यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ पत्रकारितेत योगदान दिलं. राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारणातील घडामोडींचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी आपल्या लेखनातून विविध विषयांवर भाष्य केलं. राजकीय घटनांचं केवळ वृत्तांकन न करता, त्यामागील घडामोडी, बदलते राजकीय प्रवाह आणि त्यांचे समाजजीवनावर होणारे परिणाम उलगडण्यावर त्यांच्या लेखनाचा भर होता. 'महाराष्ट्र टाइम्स'मधील ब्लॉगवरूनही त्यांनी राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर लेखन केलं. पत्रकारितेतील योगदानाबद्दल त्यांना पत्रकार दिनू रणदिवे स्मृती पुरस्कार जाहीर झाला होता.
निर्भीड आणि परखड पत्रकारितेसाठी ओळखले जाणारे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे यांनी पत्रकारितेसोबतच सामाजिक आणि कामगार चळवळींमध्येही मोलाचं काम केलं होतं. प्रताप आसबे हे युवक क्रांती दल आणि गिरणी कामगार सभेचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते होते. कामगार आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या शेतमजुरांच्या हक्कांसाठी त्यांनी अनेक आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता. कामगारांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी त्यांनी सातत्याने लढा दिला. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव द्यावं, या मागणीसाठी झालेल्या नामांतर आंदोलनातही ते सहभागी झाले होते. या आंदोलनादरम्यान त्यांना तुरुंगातही जावं लागलं होतं.
सामाजिक आणि कामगार चळवळींमध्ये काम केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. आघाडीच्या वृत्तपत्रांमधून त्यांनी अनेक वर्ष पत्रकारिता केली. राजकारणाचा सखोल अभ्यास, घडामोडींकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन आणि स्पष्टपणे मत मांडण्याची पद्धत ही त्यांच्या पत्रकारितेची वैशिष्ट्यं होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय घडतंय, त्यामागची कारणं काय आहेत आणि त्याचा राज्यावर काय परिणाम होतो, याचं विश्लेषण ते आपल्या लेखनातून करत असत. ‘महाराष्ट्र देशी’ या त्यांच्या सदरातून राज्यातील राजकीय घडामोडींचा वेध घेतला जात असे. पत्रकारितेच्या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा सखोल अभ्यास वाचकांसमोर मांडला.
कामगार, शेतमजूर आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी लढणारे कार्यकर्ते ते राजकीय घडामोडींचं स्पष्ट विश्लेषण करणारे पत्रकार, असा त्यांचा प्रवास राहिला. त्यांच्या निधनामुळे पत्रकारिता आणि सामाजिक चळवळींच्या क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुलं, सुना आणि नातवंडं असा परिवार आहे. प्रताप आसबे यांच्या पार्थिवावर उद्या सकाळी 11 वाजता दादर येथील शिवाजी पार्क स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यापूर्वी, सकाळी 8.30 ते 10.30 या वेळेत वांद्रे पूर्व येथील त्यांच्या निवासस्थानी पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची श्रद्धांजली :
प्रताप आसबे यांच्या निधनाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुःख व्यक्त केलं. राजकारणाचा समाजजीवनावरील परिणाम विश्लेषणाच्या माध्यमातून मांडणारे पत्रकार म्हणून प्रताप आसबे यांची पत्रकारिता सदैव स्मरणात राहील, अशा शब्दांत त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींचा सखोल अभ्यास हे प्रताप आसबे यांच्या लेखनाचं वैशिष्ट्य होतं. राजकीय घटनांचा समाजजीवनावर होणारा परिणाम, बदलते राजकीय प्रवाह, संघर्ष आणि लोकशाही प्रक्रिया यांची त्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पटाचा सखोल अभ्यास असलेलं ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व हरपल्यानं पत्रकारिता क्षेत्राचं नुकसान झालं आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केलं. तसेच आसबे यांच्या कुटुंबीयांना या दुःखातून सावरण्याचं बळ मिळावं, अशी प्रार्थना त्यांनी केली.
पत्रकारितेत मोलाचं योगदान दिलं - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे :
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा सखोल अभ्यास असलेला एक चांगला पत्रकार गमावल्याची भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. प्रताप आसबे यांनी आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून पत्रकारितेत मोलाचं योगदान दिलं. राजकारणाकडे अभ्यासपूर्ण आणि चिकित्सक दृष्टिकोनातून पाहणारे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व पत्रकारिता क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक होते. त्यांच्या निधनानं महाराष्ट्राच्या पत्रकारिता क्षेत्रातील एक अभ्यासू ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व हरपले असून, त्यांनी निर्माण केलेली पोकळी भरून निघणं कठीण आहे, अशा शब्दांत शिंदे यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.