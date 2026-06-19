शिक्षक चळवळीचा बुलंद आवाज हरपला! ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ माजी आमदार प्रा. बी टी देशमुख यांचं निधन
अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाचे सलग पाचवेळा प्रतिनिधित्व करणारे प्रा. बी टी देशमुख यांनी शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या प्रश्नांना विधान परिषदेत सातत्याने वाचा फोडली.
Published : June 19, 2026 at 10:04 PM IST
अमरावती - विदर्भातील शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षण क्षेत्राच्या प्रश्नांसाठी आयुष्यभर संघर्ष करणारे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, नागपूर युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशन अर्थात लुटाचे माजी अध्यक्ष तथा माजी विधान परिषद सदस्य प्रा. बी टी देशमुख यांचं शुक्रवारी सायंकाळी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं निधन झालं. ते 88 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनामुळे शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या पार्थिवावर शनिवारी अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.
पाचवेळा विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व - अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाचे सलग पाचवेळा प्रतिनिधित्व करणारे प्रा. बी टी देशमुख यांनी शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या प्रश्नांना विधान परिषदेत सातत्याने वाचा फोडली. 1998 मध्ये ते प्रथमच विधान परिषदेवर निवडून गेले. त्यानंतर सलग दोन दशकांहून अधिक काळ त्यांनी शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्दे प्रभावीपणे मांडले.
शिक्षकांच्या हक्कांसाठी अखंड लढा - लुटाचे प्रदीर्घकाळ नेतृत्व करताना त्यांनी शिक्षकांच्या सेवा अटी, वेतनश्रेणी, पदोन्नती, भरती प्रक्रिया आणि उच्च शिक्षणातील धोरणात्मक प्रश्नांवर सातत्यानं भूमिका घेतली. विदर्भातील सिंचन अनुशेषाच्या प्रश्नावरही त्यांनी सरकार विरोधात संघर्षाची भूमिका घेतली होती.
अभ्यासू तत्वनिष्ठ नेतृत्वाचा अंत - अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशिम जिल्ह्यातील शिक्षक व प्राध्यापकांमध्ये त्यांचा मोठा प्रभाव होता. अभ्यासू, स्पष्टवक्ते आणि तत्वनिष्ठ नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी धाव घेत श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या जाण्यानं शिक्षण क्षेत्रानं एक निर्भीड, संघर्षशील आणि प्रेरणादायी नेतृत्व गमावल्याची भावना व्यक्त होत आहे.