ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ कालवश; अहवालातून पर्यावरणाच्या संकटाचं केलं होतं भाकित

ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांचे वयाच्या ८३ वर्षी निधन झाले. वृद्धापकाळातील आजारामुळे त्यांचं निधन झालं.

Veteran ecologist environmental scientist Madhav Gadgil passed away in Pune
संग्रहित- ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 8, 2026 at 8:41 AM IST

Updated : January 8, 2026 at 9:51 AM IST

पुणे- जागतिक कीर्तीचे भारतीय पर्यावरणशास्त्रज्ञ, लेखक आणि संशोधक डॉ. माधव गाडगीळ यांचे वयाच्या ८३व्या वर्षी अल्पशा आजारानं निधन झालं आहे. पुण्यातील डॉ. शिरीष प्रयाग हॉस्पिटलमध्ये रात्री ११ वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

डॉ. गाडगीळ यांचे पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी त्यांच्या 'ए-१८, स्प्रिंग फ्लॉवर अपार्टमेंट, पंचवटी, पाषाण' या निवासस्थानी दुपारपर्यंत ठेवण्यात येणार आहे. दुपारी ४ वाजता पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. डॉ. माधव गाडगीळ यांना पद्मश्री पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलेलं होतं. भारताचे ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ, पश्चिम घाट तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष आणि निसर्गप्रेमी डॉ. माधव गाडगीळ यांचा जन्म २४ मे १९४२ साली पुण्यात झाला होता. त्याचं शिक्षण पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ आणि त्यानंतर पुढील शिक्षण हॉवर्ड विद्यापीठात झाले. तिथं त्यांनी मॅथेमॅटिकल इकॉलॉजी या विषयात पीएचडी मिळवली.

विद्वान मार्गदर्शक हरपल्याची भावना- १९७३ ते २००४ पर्यंत कारके इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथे प्राध्यापक म्हणून विद्यादानाचं कार्य केलं. प्राध्यापक असताना त्यांनी सेंटर फॉर इकोलॉजिकल सायन्सेसची स्थापना केली. अनेक राष्ट्रीय समित्यांमध्ये काम करत पर्यावरण संरक्षणात मोलाचं योगदान दिलं. विशेषतः पश्चिम घाटावरील कामासाठी २०२४ चा जागतिक दर्जाचा चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ जीवनगौरव पुरस्कार युनायटेड नेशन्सतर्फे त्यांना प्रदान करण्यात आला. त्यांनी पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समितीचे नेतृत्व केलं. त्यांचा अहवाल 'गाडगीळ आयोग' म्हणून ओळखला जातो. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी त्यांनी मोठ काम केलं आहे. केवळ कायदे करून पर्यावरण वाचणार नाही तर त्यात स्थानिक लोकांचा सहभाग हवा, असा त्यांचा नेहमी आग्रह होता. त्यांच्या निधनानं पर्यावरणाच्या समस्येबाबत आवाज उठवणारा एक विद्वान मार्गदर्शक हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

Madhav Gadgil passed away in Pune
एका कार्यक्रमात बोलताना डॉ. माधव गाडगीळ (Source- ETV Bharat Reporter)

लोकचळवळीचा केला आग्रह- डॉ. माधव गाडगीळ यांनी पर्यावरणाच्या तसंच निसर्गाच्या आणि लोकांच्या अधिकारांच्याबाबत महत्त्वाचं कार्य केलं. त्यासाठी पर्यावरणशास्त्रज्ञ म्हणून पश्चिम घाट परिसरातील अहवाल मांडला. देशातील वेगवेगळ्या विधिमंडळातदेखील यावर चर्चा होऊन त्याच्या तरतुदी अंमलात आणल्या पाहिजे, यासाठी विचारमंथन करण्यात आलं. पर्यावरण संवर्धन करायचं असेल तर लोकचळवळ देशस्तरावर उभारली पाहिजे, अशी त्यांनी भूमिका मांडली होती. पर्यावरणसंदर्भातली खोटी माहिती पुढे केल्यानं देशाचं नुकसान होत असल्याचा त्यांनी इशारा दिला होता.

'चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ' झाला होता गौरव- डॉ. माधव गाडगीळ युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम तर्फे प्रतिष्ठेचा ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ जीवनगौरव पुरस्कार २०२४ मध्ये प्रदान करण्यात आला. गाडगीळ यांच्या समितीनं ३१ ऑगस्ट २०११ रोजी शासनाला आपला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालात भविष्यात होऊ शकणाऱ्या भूस्खलन दुर्घटनांची शक्यता आणि त्यावरच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या. सह्याद्रीचा ३० टक्के भाग हा अतिसंवेदनशील आहे. भागात विशेष काळजी घेणे आवश्यक असल्याचं या अहवालात नमूद केलं होतं.

सहानुभूती आणि नम्रतेचं घडायचं दर्शन- माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी माधव गाडगीळ यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला. त्यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्यासोबत केलेल्या कामाचं स्मरण केलं. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, मे २००९ ते जुलै २०११ या २६ महिन्यांच्या काळात मी पर्यावरण मंत्री असताना, मी दर दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याकडून मार्गदर्शन आणि सल्ला घेत असे. आमचा संवाद केवळ पर्यावरणाबाबत नव्हता. आम्ही अनेकदा त्यांचे वडील धनंजय गाडगीळ यांच्याबद्दल बोलत असू. धनंजय गाडगीळ हे भारतातील महान अर्थशास्त्रज्ञांपैकी होते. ते १९२४ मध्ये प्रकाशि झालेल्या 'द इंडस्ट्रियल इव्होल्यूशन ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम्स' या ग्रंथाचे लेखक होते. आम्ही भारतीय मान्सूनच्या गुंतागुंतीबद्दलही बोलत असू. कारण त्यांची पत्नी सुलोचना या त्या विषयातील अधिकारी व्यक्ती होत्या. माधव गाडगीळ हे सौम्य आणि निरभिमानी होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातून सहानुभूती आणि नम्रता झळकत असे. कारण, त्याचं ज्ञान आणि विद्या हा विशाल महासागर होता.आधुनिक विज्ञानातील सर्वोत्तम विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतलेले असूनही ते त्या वेळी पारंपरिक ज्ञानप्रणालींचे, विशेषतः जैवविविधता संवर्धनाच्या बाबतीत खंदे पुरस्कर्ते होते.

प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व म्हणून कायम स्मरणात राहतील- १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला 'सायलेंट व्हॅली बचाव' चळवळीतील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेपासून सार्वजनिक धोरणांवर त्यांचा सखोल प्रभाव राहिला. १९८० च्या दशकाच्या मध्यात बस्तरमधील जंगलांच्या संरक्षणासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका घेतली. त्यांनी भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण आणि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या संस्थांना एक नवी दिशा दिली. २००९-२०११ दरम्यान त्यांनी पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ञसमितीचे अध्यक्षपद लिहिलेला अहवाल आशय आणि शैली या दोन्ही बाबतीत अतुलनीय आहे. माधव गाडगीळ यांचे जीवन ज्ञानसाधनेला समर्पित होते. ते एक प्रतिष्ठित आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व म्हणून कायम स्मरणात राहतील, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी म्हटलं.

Last Updated : January 8, 2026 at 9:51 AM IST

MADHAV GADGIL NEWS
MADHAV GADGIL PROFILE
MADHAV GADGIL WORK
माधव गाडगीळ यांचे निधन
MADHAV GADGIL PASSED AWAY

संपादकांची शिफारस

