अवघा महाराष्ट्र हळहळला! ज्येष्ठ अभिनेते नटसम्राट नाना पाटेकर यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी व्यक्त केलेल्या इच्छेनुसार डोणजे येथील त्यांच्या नानाची वाडी या शेतात अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आलेत.
Published : October 9, 2026 at 6:36 AM IST
पुणे - ज्येष्ठ अभिनेते आणि नटसम्राट म्हणून ओळख असलेल्या नाना पाटेकर यांनी आज वयाच्या 75व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. हृदयविकाराच्या झटक्यानं आज पहाटे गोव्यात त्यांचं निधन झालं आणि निधनानंतर चित्रपटसृष्टीसह सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात हळहळ व्यक्त करण्यात आली. ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी व्यक्त केलेल्या इच्छेनुसार डोणजे येथील त्यांच्या नानाची वाडी या शेतात अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आलेत.
महान कलावंताला अखेरचा निरोप - आपल्या लाडक्या अभिनेत्याला डोळे भरून शेवटचा निरोप देण्यासाठी आणि अंतिम दर्शन घेण्यासाठी डोणजे गावात हजारोंचा जनसमुदाय लोटला होता. अश्रू ढाळत आणि जड अंतःकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्राने या महान कलावंताला अखेरचा निरोप दिला. नाना पाटेकर यांचा मुलगा मल्हार याने त्यांना मुखाग्नी दिला. त्यावेळी 'नाना पाटेकर अमर रहे' अशा घोषणा उपस्थित असलेल्यांनी दिल्या.
गावात चाहत्यांची गर्दी - गोव्याहून नाना पाटेकरांचे पार्थिव विशेष एअर अॅम्ब्युलन्सद्वारे पुणे विमानतळावर आणण्यात आले. तिथून रस्तेमार्गे पार्थिव त्यांच्या डोणजे येथील निवासस्थानी अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात आले. नानांच्या निधनाची बातमी पसरताच अवघा महाराष्ट्र हळहळला आणि चाहत्यांनी डोणजे गावाकडे धाव घेतली.
नानाची वाडी या शेतात प्रशासनाच्या वतीने अंत्यसंस्काराची तयारी : आज पहाटेच्या वेळेस ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्तानंतर अनेक कलाकार, राजकीय नेते तसेच सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या दिग्गजांनी प्रतिक्रिया देत नाना यांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्याविषयी लाभलेला सहवास आणि त्यांच्याबाबत झालेली शेवटची भेट याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. सकाळी डोणजे येथील त्यांच्या नानाची वाडी या शेतात प्रशासनाच्या वतीने अंत्यसंस्कारची तयारी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पार्थिवाचे दर्शन घेतलं : नाना पाटेकर यांचं पार्थिव गोवा येथून पुणे विमानतळ येथे आणण्यात आलं आणि तिथं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पार्थिवाचे दर्शन घेतलं. यानंतर डोणजे येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ, यांच्यासह विविध कलाकार तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
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