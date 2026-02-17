'खामोश' डायलॉगचा गैरवापर थांबवा, ज्येष्ठ अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
शत्रुघ्न सिन्हा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रसिद्ध डायलॉग 'खामोश' चा अनधिकृत आणि गैरवापर वापर थांबवण्याबाबत त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
Published : February 17, 2026 at 12:02 PM IST
मुंबई : बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते आणि लोकसभा खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी आपल्या मुलगा लव सिन्हा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी कॉपीराइट संदर्भात मदत मागितली आहे. याचिकेत त्यांनी त्यांच्या नावाचा, प्रतिमेचा आणि त्यांच्या प्रसिद्ध डायलॉग 'खामोश'चा अनधिकृत वापर थांबवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
काय आहे याचिका? : शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या वतीने मुलगा लव सिन्हा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत अज्ञात व्यक्तींसह 'मेटा, 'एक्स', गुगल, ई-कॉमर्स वेबसाईट्स, ब्लॉगर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आणि केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान व प्रसारण विभाग यांना प्रतिवादी केलं आहे.
याचिकेत भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आणि स्वामित्त्वहक्क कायद्याअंतर्गत कलाकारांच्या अधिकारांचा आधार घेत, शत्रुघ्न सिन्हा यांचं नाव, प्रतिमा आणि प्रसिद्ध डायलॉग 'खामोश' यांचा अनधिकृत वापर थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेतून त्यांनी सांगितलं की, आपल्या दीर्घ कारकिर्दीतून कमवलेल्या प्रतिष्ठेला सोशल मीडियावर विविध ठिकाणी बाधा पोहोचवली जात आहे.
याचिकेत तात्पुरता आदेश देऊन या व्यक्तिमत्त्वाचा, नावाचा, आवाजाचा, स्वाक्षरीचा आणि 'खामोश' संवादाचा वापर थांबवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, संमतीशिवाय त्यांचा व्यावसायिक वापर झाल्यास 20 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई किंवा त्या वापरातून मिळालेल्या नफ्यावर सिन्हा यांनी दावा केला आहे.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? : शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठासमोर सोमवारी (16 फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. सुनावणीत त्यांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टानं त्यांच्या याचिकेवरील तात्पुरता आदेश राखून ठेवला आहे.
याचिकेत नमूद केलं आहे की, अज्ञात व्यक्ती आणि विविध वेबसाईट्स तसेच, सोशल मीडियावर अनेक बनावट प्रोफाइल तयार करून, शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या चित्रपटातील क्लिप, संवाद, फोटो आणि आवाज वापरून मिम्स प्रसारित केले जात आहेत. यामुळे त्यांच्या भावनांचा गैरवापर होत असून, व्यंगात्मक विनोदनिर्मितीमुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचत आहे. अशा स्थितीत त्यांची व्यक्तिरेखा कोणत्या संदर्भात वापरली जावी, यावरील त्यांचा अधिकारच हिरावून घेतला जात असून हा प्रकार तातडीनं थांबवण्याचे आदेश न्यायालयानं द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
