धर्मेंद्र यांना औंढे गावातील गावकऱ्यांनी वाहिली श्रद्धांजली, फार्महाऊसजवळ स्मृतीस्थळ उभारण्याचा युवकांचा प्रस्ताव

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 89व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर लोणावळ्याजवळील औंढे गावातील त्यांच्या फार्महाऊसबाहेर गावकऱ्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

Dharmendra
धर्मेंद्र यांना औंधे गावातील गावकऱ्यांनी वाहिली श्रद्धांजली (ETV Bharat)
Published : November 25, 2025 at 10:45 AM IST

पुणे : बॉलिवूडचा ही-मॅन धर्मेंद्र यांचं सोमवारी 89व्या वर्षी निधन झालं. धर्मेंद्र यांच्या निधनानं मावळ तालुक्यातील औंधे गावात भावुक वातावरण झालं होतं. धर्मेंद्र यांचं मावळ तालुक्यातील लोणावळ्याजवळील औंढे गावच्या ग्रामस्थांशी अनोखं नातं होतं. या गावात त्यांचं फार्म हाऊस आहे. यामुळे धर्मेंद्र आणि गावातील प्रत्येक कुटुंबामध्ये जिव्हाळ्याचं नातं तयार झालं होतं. पण धर्मेद्र यांच्या निधनानंतर गावावर शोककळा पसरली आहे.

गावकरी फार्मबहाऊस बाहेर जमले होते : धर्मेंद्र यांच्या फार्महाऊससमोर ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं जमले होते. हातात पांढऱ्या फुलांची घडी, फोटो आणि मेणबत्त्या घेऊन लोक शांतेत उभे होते. “धर्मेंद्रजी आमचाच माणूस होता,” असं सांगताना अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. त्यांच्या सहज, साध्या आणि प्रेमळ स्वभावानं गावातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आपलेसं केलं होतं.

धर्मेंद्र यांना औंधे गावातील गावकऱ्यांनी वाहिली श्रद्धांजली (ETV Bharat)

धर्मेंद्र सर्वांशी आदरानं बोलायचे : धर्मेंद्र गावकऱ्यांशी आदरानं बोलायचे. औंढे गावात आले की गावातील चहाच्या टपरीवर बसून सर्वांसोबत हसतखेळत गप्पा मारायचे, अशा अनेक आठवणी गावकऱ्यांनी यावेळी सांगितल्या. फार्महाऊससमोर श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर ग्रामस्थांनी त्यांना प्रिय असलेल्या झाडांना पाणी घालून आपली आदरांजली व्यक्त केली. “धर्मेंद्रजींच्या आगमनानं गांव उजळायचं. आज त्यांच्या जाण्यानं गाव रिकामं झालं,” अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.


गावातील सण-समारंभात सहभागी व्हायचे : धर्मेंद्र यांच्या साध्या जीवनशैलीनं आणि निसर्गप्रेमानं औंढे गावावर वेगळी छाप सोडली होती. त्यांनी 25 वर्षे इथल्या मातीशी नातं घट्ट जोडलं, गावातील प्रत्येक समारंभात, उत्सवात आणि सामाजिक उपक्रमात सहभाग घेतला. त्यामुळेच आज त्यांच्या जाण्याने औंढे गावातील वातावरण अधिकच भावुक झालं.

'धर्मेंद्रजी गेले, पण त्यांचं मन गावातच ठेऊन गेले' : त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी गावातील युवकांनी फार्महाऊसजवळ स्मृतीस्थळ उभारण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. धर्मेंद्र यांच्या आठवणी, गावाशी जुळलेलं आत्मीय नातं वारसा रुपानं औंढे ग्रामस्थ सदैव मनात जपणार आहेत. गावातील अनेकांनी एकच भावना व्यक्त केली की, “धर्मेंद्रजी गेले, पण त्यांचं मन गावातच ठेऊन गेले.”

धर्मेंद्र यांची 65 वर्षांची कारकीर्द : 1960 मध्ये "दिल भी तेरा हम भी तेरे" या चित्रपटातून धर्मेंद्र यांनी अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. त्यानंतर 1961 मध्ये आलेल्या "बॉयफ्रेंड" या चित्रपटात ते सहाय्यक अभिनेत्याच्या भूमिकेत दिसले. धर्मेंद्र 65 वर्षे अभिनयात सक्रिय राहिले, त्यांनी असंख्य हिट, सुपरहिट आणि ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले. त्यांनी शोले (1975), चुपके चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), फूल और पत्थर (1966), जुगनू (1973), आणि यादों की बारात (1973) यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केलं.

TAGGED:

DHARMENDRA PASSES AWAY
CAUSE OF DHARMENDRA DEATH
DHARMENDRA AUNDHE VILLAGE
धर्मेंद्र श्रद्धांजली औंधे गाव
DHARMENDRA FARMHOUSE LONAVALA

