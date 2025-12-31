ETV Bharat / state

ग्रामदैवत श्रीकसबा गणपती मूर्तीवर शेंदूर कवच काढल्यानंतर 15 व्या शतकातील मूळ मूर्ती प्रकट

ग्रामदैवत श्रीकसबा गणपती मूर्तीवर शेंदूर कवच काढल्यानंतर 15व्या शतकातील मूळ मूर्ती प्रकट झालीय. तसेच 900 किलो शेंदूर लेप काढला गेलाय.

ग्रामदैवत श्रीकसबा गणपती मूर्तीवरील शेंदूर कवच हटवले (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 12:05 PM IST

पुणे : पुण्याचं ग्रामदैवत असलेल्या श्रीकसबा गणपती मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने 15 दिवस आगोदर मंदिराच्या मुख्य मूर्तीच्या शेंदूर कवच दुरुस्ती प्रकिया सुरू होती, ती आता पूर्ण झाली असून, गेली 15 दिवस बंद असलेलं मंदिर आजपासून भाविकांसाठी सुरू करण्यात आलंय.

मंदिरातील मूर्तीच्या शेंदूर कवच दुरुस्ती प्रक्रियेला वेग : 15 डिसेंबरपासून प्रारंभ झाला होता आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मंदिर सर्व भाविकांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलं होतं. शेंदूर कवच काढल्यावर आत अतिशय मनोहरी अशी मूळ स्वरूपातील मूर्ती समोर आलीय. मूर्तीतज्ज्ञ आणि पुरातत्त्व विभागाच्या माहितीप्रमाणे ही मूर्ती 15व्या शतकात असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. मंदिराच्या आतापर्यंतच्या उपलब्ध असलेल्या इतिहासात अशी प्रक्रिया प्रथमच झाल्याची माहिती देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त विनायक बाजीराव ठकार यांनी दिलीय. मूर्तीतज्ज्ञ आणि पुरातत्त्व विभागासह संबंधित विभागांकडून त्यासंबंधी सविस्तर अहवाल मिळाल्यावर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, असंदेखील यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

900 किलो वजनाचा शेंदूर लेप काढल्यावर ही मूळ मूर्ती समोर : शेंदूर काढल्यावर मंदिरातील मुख्य मूर्ती साधारण 2 फूट उंच असून, चतुर्भुज आहे. चतुर्भुजपैकी एक डावा हात अभय मुद्रेत, एक उजवा हात आशीर्वाद मुद्रेत आहे, तर दुसऱ्या डाव्या हातात मोदक आणि मोदकावर सोंड ठेवलेली दिसून येतेय. उजव्या बाजूला खालच्या बाजूस मूषक वाहन आहे. ही मूर्ती डाव्या सोंडेची असून, मूर्तीची अर्ध पद्मसनाची बैठक आहे. 900 किलो वजनाचा शेंदूर लेप काढल्यावर ही मूळ मूर्ती समोर आलीय.

पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली शेंदूर कवच काढण्याची प्रक्रिया : गेल्या काही दिवसांपासून ऐतिहासिक पुरातन स्वयंभू श्रींच्या मूर्तीवरील शेंदूर मिश्रित कवच गळून पडत होते. ग्रामदैवत श्रीकसबा गणपती नवसाला पावणारे असून, भविष्यात कुठलाही दुर्धर प्रसंग उद्भवू नये, म्हणून शेंदूर कवच लवकरात लवकर काढणे अत्यंत आवश्यक झाले होते, याकरिता पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली शेंदूर कवच काढण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. शेंदूर कवच काढण्याकरिता विविध मूर्तीतज्ज्ञ, धार्मिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच पुरातत्त्व खात्याकडूनही मार्गदर्शन घेण्यात आले होते. आता यानिमित्ताने शिवपूर्वकालातील ऐतिहासिक मूळ मूर्तीचे दर्शन घेण्याचे भाग्य गणेशभक्तांना लाभणार आहे.

