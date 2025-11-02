ETV Bharat / state

'मी शपथ घेतो की, मी कधीही...'; सिंधुदुर्गमधील वेर्ले ग्रामपंचायतीचा आदर्श

वेर्ले गावाने ग्रामसभेत दारूबंदीची शपथ घेतली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी गावाने आदर्श घालून दिला आहे. सरपंच सुचिता राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली दारूबंदीची शपथ घेण्यात आली.

सिंधुदुर्गातील वेर्ले गावाने दारूबंदीची घेतली शपथ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 3:00 PM IST

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्रीपट्ट्यातील माजी सैनिकांची परंपरा असलेल्या वेर्ले गावाने ग्रामसभेत दारूबंदीची शपथ घेतली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी गावाने आदर्श घालून दिला आहे. सरपंच सुचिता राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली दारूबंदीची शपथ घेण्यात आली.

दारूबंदीची शपथ : वेर्ले गावाने ग्रामसभेत दारूबंदीची शपथ घेतली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी गावाने आदर्श घालून दिला आहे. सरपंच सुचिता राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली दारूबंदीची शपथ घेण्यात आली. हे फक्त कागदोपत्री दाखविण्यासाठी किंवा गावाला ग्रामपंचायतीला पुरस्कार मिळावा म्हणून नव्हे, तर गावात दारूबंदी व्हावी या तळमळीतून सर्वांनी निर्णय घेतला.

वेर्ले हे शेतीप्रधान गाव : सह्याद्रीच्या कुशीत विसावलेलं वेर्ले हे शेतीप्रधान गाव आहे. या गावात शेतकरी कष्टाने शेती करून भात विक्री करतात. विकासाच्या उंबरठ्यावर असून धरण प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. येत्या काळात शक्तिपीठ महामार्ग याच गावातून प्रस्तावित आहे.

दारू विक्रीवर कारवाई : या महिनाभरापूर्वीच दारू विक्रीवर कारवाई झाली. गावात दारूपायी अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. दारूमुळे अनेकांचे संसार संपुष्टात आल्याची उदाहरणे आहेत. कलंबिस्त पंचक्रोशीत दारूविक्री मोठ्या प्रमाणात होते. तरुण पिढी बेरोजगारीमुळे दारूच्या व्यसनाकडे वळत आहे. दारू विक्री व्यवसायावर अनेकदा कारवाई झाली. मात्र, ती पुन्हा सुरू होते.

काय होती शपथ? : त्यामुळे दारूबंदीसाठी गावाने एकत्र येत ग्रामसभेत शपथ घेतली. "मी शपथ घेतो की, मी कधीही दारूचे व्यसन करणार नाही. माझ्या कुटुंबातील सदस्य, मित्र, नातेवाईक यांनादेखील व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी प्रोत्साहन देईन. माझ्या गावात, शाळेत अथवा सार्वजनिक ठिकाणी दारूबंदी जागृतीला प्रोत्साहन देईन. गावच्या भावी पिढीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी व समाज हितासाठी दारुबंदीचा संकल्प पाळत राहील. गावच्या विकासासाठी आणि समाजहितासाठी गावात दारुबंदी हा माझा संकल्प आहे. गावात कुठल्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात दारू पिणाऱ्याला रोखले जाईल," अशी शपथ घेण्यात आली.

दारूबंदी करण्याचा निर्णय : सरपंच सुचिता राऊळ यांनी ग्रामसभेत आपल्या गावच्या विकासासाठी, समाज हितासाठी गावात दारूबंदी होणे आवश्यक असल्याचे पटवून दिले. त्यानंतर उपस्थित गावाने शपथ घेतली. यावेळी उपसरपंच मोहन राऊळ, ग्रामपंचायत सदस्य दिलीप राऊळ, माजी उपसरपंच चंद्रकांत राणे, माजी सरपंच विजय राऊळ, पंढरी राऊळ, बाळू गावडे, खास दारूबंदीसाठी मुंबईहून आलेले विष्णु राऊळ, पोलीस पाटील अरुण लिंगवत, प्रसाद गावडे, सुभाष राऊळ, कुसाजी राणे, भगवान राणे, लाडजी राऊळ, चंद्रकांत राऊळ, ग्रामसेवक राजेंद्र ठाकुर तसेच दीडशेहून अधिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. यापूर्वी गावात दिवाळी सणावेळी डॉ. संजीव लिंगवत व त्यांच्या टीमने तरुणांना व्यसनमुक्तीचे धडे दिले होते. त्यानंतर अवघ्या १५ दिवसातच ग्रामपंचायत आणि गावकऱ्यांनी एकत्र येत संपूर्ण गावातच दारूबंदी करण्याचा निर्णय घेतला.

