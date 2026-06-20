पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरण : पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता, खासदार ओमराजेंना मोठा धक्का
पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात अखेर आज 20 वर्षांनी निकाल लागला आहे. 2006 साली पवनराजेंची हत्या झाली होती.
Published : June 20, 2026 at 1:12 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 1:29 PM IST
मुंबई : पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात अखेर आज (20 जून) 20 वर्षांनी निकाल लागला आहे. या प्रकरणात सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 2006 साली पवनराजेंची हत्या झाली होती. हत्या घडवण्यासाठी भाडोत्री गुंडांना पैसे दिल्याचा पद्मसिंह पाटील यांच्यावर आरोप होता. पद्मसिंह पाटील हे महाराष्ट्राचे माजी मंत्री असून ते धाराशिवचे माजी खासदार आहेत.
पद्मसिंह पाटील अन् 8 आरोपींची निर्दोष मुक्तता : पवनराजे हत्या प्रकरणातील आरोपी पद्मसिंह पाटील आणि अन्य 8 आरोपींची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. सबळ पुराव्याअभावी या आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. माफीचा साक्षीदार विश्वासू नसल्यानं त्याच्या जबाबाच्या आधारावर आम्हाला आरोपींना शिक्षा देता येत नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे, सगळ्या महाराष्ट्राचं या निकालाकडे लक्ष लागलं होतं. या हत्या प्रकरणात पद्मसिंह पाटील आणि इतर 8 जण आरोपी होते.
हल्ल्यात वापरलेल्या गाडीचे तपशील जुळत नाहीत. मयत व्यक्तीचे सीडीआर आणि इतरांचे सीडीआर जुळत नाहीत. तसंच, माफीच्या साक्षीदाराच्या जबानीतही प्रचंड तफावत आहे, असं कोर्टानं निकाल वाचन करताना सांगितलं.
निर्दोष सुटलेले आरोपी : पद्मसिंह पाटील, लातूर येथील उद्योजक सतीश मंदाडे, निवृत्त राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक मोहन शुक्ला आणि हल्लेखोर हे या प्रकरणात आरोपी होते. केस रेकॉर्डनुसार, मंदाडे आणि शुक्ला यांनी पवनराजे निंबाळकरांना मारण्यासाठी पारसमल जैन याला 25 लाख रुपयांची सुपारी दिली. पारसमल जैन नंतर माफीचा साक्षीदार बनला. आता पद्ममसिंह पाटील, सतीश मंदाडे, मोहन शुक्ल, शशिकांत कुलकर्णी, कैलाश यादव, दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग, छोटे पांडे यांची कोर्टानं पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे.
खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि कुटुंबीयांना मोठा धक्का : या निकालामुळे खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. पद्मसिंह पाटील हे पवनराजे निंबाळकर यांचे चुलत बंधु आहेत. राज्यातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील खटल्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं होतं. धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचे वडील दिवंगत पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांची 3 जून 2006 रोजी कळंबोली इथं गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनं राज्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. पवनराजे निंबाळकरांच्या वाढत्या राजकीय प्रभावामुळे त्यांची हत्या करण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी पद्मसिंह पाटील यांच्यावर केला होता.
राजकीय स्पर्धेमुळे पवनराजेंची हत्या : सीबीआयनं पद्मसिंह पाटील यांच्या नावाचा मुख्य आरोपींमध्ये समावेश केला होता. राजकीय आणि व्यावसायिक स्पर्धेमुळे पद्मसिंह पाटलांनी पवनराजेंची हत्या केल्याचा आरोप होता. ही हत्या घडवण्यासाठी भाडोत्री गुंडांना पैसे दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. पद्मसिंह पाटील हे महाराष्ट्राचे माजी मंत्री असून ते धाराशिवचे माजी खासदार आहेत. राजकीय कारकिर्दीत पद्मसिंह पाटील यांनी अनेक मंत्रीपदंदेखील संभाळली आहेत. सुनावणी दरम्यान 128 साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदवण्यात आल्या. यात समाजसेवक अण्णा हजारेसुद्धा होते.
हत्येसाठी 25 लाख रुपयांची सुपारी : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली. सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येसाठी 25 लाख रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडे होता. त्यानंतर तपास सीआयडीकडे आणि पुढे सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता.
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