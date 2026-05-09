शिर्डीत मोगऱ्याच्या गजरा विक्रीतून भाविकांची फसवणूक. विक्रेत्यावर घातली बंदी, प्रशासन ॲक्शन मोडवर
शिर्डीत भक्तांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. त्यावर आता कडक कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनानं दिल्या आहेत.
Published : May 9, 2026 at 7:07 AM IST
साईबाबांच्या द्वारकामाईसमोर दररोज पहाटे मोगऱ्याच्या गजरांची टोपली घेऊन उभा राहणारा एक गजरा विक्रेता पहाटे दर्शनासाठी जाणाऱ्या वृद्ध भाविकांना तसेच कुटुंबीयांना लक्ष्य करत होता. माझ्याकडून मोगऱ्याच्या माळा घ्या, अजून कोणीही घेतलेल्या नाहीत. द्वारकामाई, चावडी, गुरुस्थान, मारुती मंदिर आणि साईबाबांच्या समाधी मंदिरात तुमची पहिलीच माळ जाईल, असे सांगून तो भाविकांना भावनिकरित्या प्रवृत्त करत असल्याचं समोर आले होते. इतकेच नव्हे तर काही भाविकांना इंग्रजीत 'बाबा विल अँग्री ऑन यू' असे सांगून त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकला जात होता. सुरुवातीला दर्शन करून या नंतर पैसे द्या, असे सांगून भाविकांना गजरे देत. मात्र, दर्शन करून आल्यानंतर अचानक दोन हजार रुपयांची मागणी केली जात असल्याचे भाविकांनी सांगितले आहे. प्रत्यक्षात दोनशे रुपयांच्या गजरांसाठी तब्बल दोन हजार रुपये आकारून अनेक भाविकांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील डोंबिवली येथील भाविक जयेंद्र लाभशंकर मेहता हे साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत आले होते. काकड आरती सुरू असताना ते द्वारकामाई मंदिराकडे जात असताना संबंधित गजरा विक्रेत्याने त्यांना अडवले. माझ्याकडून मोगऱ्याच्या माळा घ्या अजून कोणीही घेतलेल्या नाहीत, असे सांगत त्याने मेहता यांना भावनिकरित्या प्रवृत्त केले. त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून मेहता यांनी दोन-तीन लहान आणि तीन-चार मोठ्या माळा घेतल्या. त्यावेळी त्यांच्या जवळ पाकीट नसल्याने त्यांनी पैसे विचारले असता विक्रेत्याने आधी दर्शन करून या, मग पैसे पाहू असे सांगितले. शिवाय मोबाईल स्वतःकडे ठेवण्यास सांगितले. दर्शन करून परत आल्यानंतर विक्रेत्याने तब्बल दोन हजार रुपयांची मागणी केली. प्रत्यक्षात माळांची किंमत सुमारे दोनशे रुपये असताना दोन हजार रुपये मागितल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे मेहता यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ मोबाईल परत घेत साईबाबा संस्थानच्या सुरक्षा विभागाकडे धाव घेत लेखी तक्रार दाखल केली.
दरम्यान, द्वारकामाई परिसरात गजरा विक्री करणाऱ्या संजय देशमुख याच्याविरोधात यापूर्वीही अनेक लेखी व तोंडी तक्रारी साईबाबा संस्थानकडे आल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्याच्यावर कठोर कारवाई न झाल्याने त्याचा प्रकार सुरूच होता. काही दिवसांपूर्वी दक्षिण भारतातील एका वृद्ध महिला साईभक्ताची याच पद्धतीने फसवणूक झाल्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
साईबाबा संस्थानचे सुरक्षा अधिकारी रोहिदास माळी यांनी सांगितले की, भाविकांनी अनेक वेळा संबंधित विक्रेत्याविरोधात तक्रारी केल्या होत्या. त्याला अनेकदा सुरक्षा विभागात बोलावण्यात आले. भाविकांची अशी आर्थिक फसवणूक का करता? असे विचारले असता तो उडवाउडवीची उत्तरे देत असे. कोणी माझ्याविरोधात तक्रार दिली असेल तर मला दाखवा, असे म्हणत तो जबाब टाळत होता. दूरदूरहून येणारे भाविक बहुतेक वेळा तोंडी तक्रार करून निघून जात असल्याने ठोस कारवाई करणे कठीण होत असल्याचेही माळी यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकाराची 'ईटीव्ही भारत'ने बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर शिर्डी नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांनी तातडीने ॲक्शन घेत संबंधित गजरा विक्रेता संजय देशमुख याला गजरा विक्रीस बंदी घातली आहे. साई मंदिर परिसरात कोणीही अशा प्रकारे गजरा विक्री करताना आढळल्यास त्याच्यावर थेट कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. भाविकांची कोणत्याही माध्यमातून फसवणूक होत असेल तर ती खपवून घेतली जाणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराच अभय शेळके यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे गजराच्या माध्यमातून होणारी भाविकांची लूट थांबण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत असून भाविकांनीही त्यांचे आभार मानले आहेत.