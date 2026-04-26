सिंधुदुर्गातील वाहनांना टोलमधून सूट; पालकमंत्री नितेश राणेंचे आश्वासन
Published : April 26, 2026 at 11:32 AM IST
सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी पाऊस झाला, मात्र सावंतवाडीत मोठे नुकसान झाले असून, त्याची माहिती तहसीलदारांनी दिलीय. झालेलं नुकसान मोठं असून, जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाशी बोलून जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई कशी मिळवून देता येईल ते बघू यात, जवळपास 61 ठिकाणी नुकसान झालंय. शासनाच्या निकषानुसार तसेच चौकटी बाहेर जाऊनदेखील लोकांना आधार देऊ, आज आमच्या जनतेला आधाराची गरज आहे, असे मत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केलंय. ते शनिवारी सावंतवाडीत झालेल्या नुकसानीची पाहाणी केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाहनांना टोलमधून सूट : यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात टोलवरून सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चांना पूर्णविराम दिला असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाहनांना टोलमधून सूट देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. सावंतवाडी येथील वादळी वाऱ्याने झालेल्या नुकसीनीची पालकमंत्री नितेश राणेंसह आमदार दीपक केसरकर, नगराध्यक्षा श्रद्धा सावंत भोसले, अॅड.अनिल निरवडेकर, मनीष दळवी, लखमसावंत भोसले, श्वेता कोरगावकर, आनंद नेवगी आदींनी पाहाणी केली.
वादळी वाऱ्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान : यावेळी पंचम खेमराज महाविद्यालय आणि रामेश्वर प्लाझा येथे वादळी वाऱ्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय, याबाबतची माहिती त्यांनी घेतली. नुकसानीची जास्तीत जास्त भरपाई मिळण्यासाठी अहवाल देण्याचे निर्देश नितेश राणे यांनी यावेळी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना दिलेत. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील इतर विकासकामांचाही आढावा घेतला. पावसाळ्यापूर्वी गाळ काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, त्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्यात आलीय.
जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन टीम तैनात : महावितरणच्या कामातही सुधारणा होत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून मोठा निधी उपलब्ध झालाय. जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन टीम तैनात करण्यात आली असून, भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, आमदार दीपक केसरकर यांनी सुचवलेल्या बदलांची दखल घेण्यात आली असून, बांदा आणि इतर गावे बाधित होणार नाहीत, अशा पद्धतीने नवीन मार्ग तयार केलाय. हा मार्ग रेडी पोर्टला जोडला जाणार असून, यामुळे जिल्ह्याचा विकास होणार आहे, त्यामुळे जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन नितेश राणे यांनी यावेळी केलंय.