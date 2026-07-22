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14 वर्षांनी जुन्या शहरात थाटली पुन्हा भाजी मंडई, जुन्या व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या दुकानाबाबत संदिग्धता

छत्रपती संभाजीनगर येथील औरंगपुरा परिसरातील 'सावित्रीबाई फुले भाजी मंडई'चं (Vegetable Market) मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं आहे.

Savitribai Phule Vegetable Market
भाजी मंडई उद्घाटन (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 8:20 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - शहरातील औरंगपुरा येथील भाजी मंडईचा वनवास अखेर संपला. बीओटी तत्वावर या प्रकल्पाचं काम सुरू झाल्यावर तब्बल 15 वर्षांनी व्यावसायिकांना पुन्हा एकदा व्यवसाय करता येणार आहे. ओबीसी विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांच्याहस्ते 'सावित्रीबाई फुले भाजी मंडई' (Savitribai Phule Vegetable Market) या वास्तूचं उद्घाटन करण्यात आलं. मात्र, त्या ठिकाणी असणाऱ्या व्यावसायिकांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली. जुन्या व्यावसायिकांना अद्याप प्रत्यक्षात कोणतं दुकान दिलं जाणार ते निश्चित करण्यात आलं नाही.

महानगरपालिकेनं योग्य भूमिका घ्यावी : "न्यायालयात लढा लढल्यानंतर न्याय मिळाला. मात्र, जुन्या दुकानदारांपैकी अनेक व्यावसायिकांचा मृत्यू झाला. तर काहींनी पोटापाण्यासाठी इतर व्यवसाय करण्याचा मार्ग निवडला. आता तरी महानगरपालिकेनं योग्य भूमिका घ्यावी," असं मत न्यायालयात गेलेल्या जुन्या व्यावसायिकांनी 'ईटीव्ही भारत'कडे व्यक्त केले. त्यावर अनेक अडचणी होत्या. त्या सोडवल्या असून लवकरात लवकर पुढील प्रक्रिया पार पडेल, असा विश्वास स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांनी व्यक्त केला.

माहिती देताना अनिल मकरिये आणि प्रशांत गणोरकर (ETV Bharat Reporter)



15 वर्षांनी भाजी मंडई झाली सुरुवात : शहरातील औरंगपुरा भाग सर्वात जुना परिसर मानला जातो. त्याठिकाणी सर्वसामान्यांसाठी 1977 मधे सार्वजनिक भाजी मंडई सुरू करण्यात आली होती. मात्र, कालांतरानं त्या ठिकाणी नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेनं पारित करत, सर्वसाधारण भागीदारी बीओटी तत्वावर देण्याचं निर्णय घेतला. 2011 मध्ये तिथं असणाऱ्या 140 भाजीविक्रेत्यांना आहे, ती जागा रिकामे करून दुसऱ्या ठिकाणी पर्यायी जागा देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. त्यानुसार बाजूला असलेल्या मोकळ्या जागेवर त्यांना स्थलांतरित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर कामाला शुभारंभ झाल्यावर सुरुवातीला जागेच्या मालकी हक्काचा वाद निर्माण झाला. त्यामुळं काम बंद पडलं. बऱ्याच अडचणीनंतर कामाला सुरुवात झाली. त्यापुढे कंत्राटदार आणि महानगरपालिकेत काही मतभेद निर्माण झाले होते. मात्र, त्यावर स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांनी बैठक घेऊन वाद मिटवला. त्यामुळं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्या वास्तूचं उद्घाटन केल्याची माहिती अनिल मकरिये यांनी दिली.



जुने व्यावसायिकांना प्राधान्य : 2011 पूर्वी 140 भाजीपाला आणि इतर विक्रेते त्याठिकाणी आपला व्यवसाय करत होते. मात्र, त्याठिकाणी नूतनीकरण करण्यासाठी त्यांना स्थलांतरित करण्यात आलं. देण्यात आलेल्या जागी चिखल आणि गैरसोय असल्यानं व्यावसायिकांना त्रास झाला. जुन्या लोकांचं त्याठिकाणी प्राधान्य देणार असल्याची भूमिका महानगरपालिकेने घेतली. त्यामध्ये त्यांच्या वारसदारांना संधी देण्यास सध्यातरी नकार देण्यात आला आहे. जुन्या व्यावसायिकांपैकी अवघे 48 लोकांनीच प्रतिसाद दिला आहे. कारण त्यापैकी काही जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर काही जणांनी इतर व्यवसायाला सुरुवात केली आहे. त्याठिकाणी असलेल्या ओट्यावर भाजीविक्री करणाऱ्यांना महिन्याकाठी बाराशे रुपये महिना शुल्क आकारण्यात येणार आहे.



अद्याप दुकानदारांमध्ये संभ्रम : नवीन वास्तूंमध्ये 140 ओटे 20 गाळे त्याचबरोबर 1 प्रशस्त हॉल उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मागील 15 वर्षे त्रास सहन केला आहे, मात्र आता जे दुकानं आहेत त्यांचं वितरण अद्याप झालेलं नाही. महानगरपालिका अर्धे लोक खालच्या तर अर्धे वरील बाजूस सामावून घेतले जातील, अशी माहिती देत आहे. इतकं वर्ष जागेसाठी लढलो, न्यायालयात धाव घेऊन लढा लढला आता तरी सर्वांना व्यवसायासाठी योग्य जागा देण्यात यावी, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली. त्याचबरोबर आजचा दिवस आनंदाचा आहे. या वास्तूचा माध्यमातून लोकांना चांगली सेवा मिळावी. अतिक्रमण होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यावसायिक प्रशांत गणोरकर यांनी व्यक्त केली.



रस्ते होणार मोकळे : औरंगपुरा परिसर शहरातील सर्वात जुना परिसर असल्यानं त्याठिकाणी अरुंद रस्ते असल्यानं वाहतूक कोंडी नेहमीचीच झाली आहे. भाजी मंडई नसल्यानं अनेक व्यावसायिक रस्त्यावर आपली दुकान थाटत होते. तर फळ विक्रेते हातगाडी लाऊन व्यवसाय करत असल्यानं रस्त्यावर वाहन कोंडी होत असायची. शिवाय रस्त्यावर उरलेली फळे आणि भाजीपाला पडत असल्यानं घाणीचं साम्राज्य निर्माण होत असल्यानं आरोग्याचा प्रश्न देखील निर्माण झाली होती. आता सावित्रीबाई फुले भाजी मंडई सुरू झाल्यावर या अडचणी सुटतील आणि लोकांची गैरसोय टळेल असा विश्वास सर्वसामान्यांनी व्यक्त केला.

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TAGGED:

भाजी मंडई
सावित्रीबाई फुले भाजी मंडई
VEGETABLE MARKET INAUGURATION
अतुल सावे
SAVITRIBAI PHULE VEGETABLE MARKET

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