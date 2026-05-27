मेळघाटातील ऐतिहासिक वीर तलाव : ब्रिटिश काळातील अद्भुत जलअभियांत्रिकीचा नमुना

मेळघाटातील वीर तलावाच्या बांधकामाला 1889 मध्ये सुरुवात झाली आणि डिसेंबर 1890 मध्ये हे काम पूर्ण करण्यात आलं.

मेळघाटातील ऐतिहासिक वीर तलाव (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 27, 2026 at 3:52 PM IST

अमरावती : मेळघाटातील निसर्गरम्य चिखलदरा परिसर आज पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असला तरी, ब्रिटिश काळात या भागाला वेगळच महत्त्व होतं. इंग्लंडसारखं आल्हाददायक वातावरण, दाट जंगल, मुबलक पाणी आणि डोंगररांगांनी वेढलेला परिसर पाहून ब्रिटिशांनी चिखलदऱ्याला भविष्यातील प्रशासकीय केंद्र म्हणून विकसित करण्याची योजना आखली होती. इतिहासातील उल्लेखानुसार तत्कालीन ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी कोलकात्यापूर्वी चिखलदऱ्याला राजधानी सारखा दर्जा देण्याचाही विचार केला होता. त्या विकास आराखड्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मरियमपूर परिसरातील ऐतिहासिक वीर तलाव. या तलावाचं ऐतिहासिक महत्त्व आणि तलावाच्या बांधकामाच्या वैशिष्ट्या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

1889 ते 1890 असं वर्षभर चाललं काम : इतिहासकारांच्या माहितीनुसार, वीर तलावाच्या बांधकामाला मे 1889 मध्ये सुरुवात झाली आणि डिसेंबर 1890 मध्ये हे काम पूर्ण करण्यात आलं. ब्रिटिश अभियंता आर. डब्ल्यू. स्पिनरटन यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा तलाव बांधण्यात आला. मोहम्मद हुसेन यांनी सुपरवायझर म्हणून या ठिकाणी काम पाहिलं. विशेष म्हणजे सुमारे दीडशे वर्षांचा कालावधी उलटूनही ह्या तलावाच्या रचनेत कुठलीही मोठी झीज दिसून येत नाही. चिरेबंदी दगड, चुन्याचं मजबूत बांधकाम आणि अभ्यासपूर्ण जलव्यवस्थापन यामुळं आजही हा तलाव भक्कमपणे उभा आहे, असं इतिहास अभ्यासक राहुल पंडित यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

नैसर्गिक जलस्रोतांच्या वापरामागं दूरदृष्टी : चिखलदरा हा डोंगराळ आणि अतिवृष्टीचा भाग असल्यानं पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जातं. मात्र ब्रिटिशांनी त्या नैसर्गिक जल स्त्रोताचा अभ्यास करून वर्षभर पाणी उपलब्ध राहील अशी योजना आखली. वीर तलावाच्या माध्यमातून केवळ पाणी साठवणूकच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्याचं नैसर्गिक शुद्धीकरणही करण्यात येत होतं. तलावाच्या आउटलेट जवळ रेतीच्या माध्यमातून पाणी गाळण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळं वस्तीपर्यंत शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचा त्या काळातील अत्यंत प्रगत विचार या रचनेत दिसून येतो, असं देखील राहुल पंडित म्हणाले.

'स्टेप्ड स्पिलवे' रचना आजही अभ्यासाचा विषय : चिखलदरा येथील वीर तलावाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे स्टेप्ड स्पिलवे प्रकारातील रचना होय. तलाव तुडुंब भरल्यावर त्यातून बाहेर पडणारं पाणी थेट खाली कोसळण्याऐवजी टप्प्याटप्प्यानं खाली येतं. त्यामुळं पाण्याचा वेग कमी होतो आणि धरणाच्या भिंतीची झीज टळते. स्थापत्य अभियांत्रिकेच्या दृष्टीनं त्या काळात इतक्या दुर्गम भागात अशा प्रकारची रचना उभारणं हे मोठं कौशल्य मानलं जातं. संपूर्ण परिसरात या प्रकारचं हे एकमेव तलावाचं बांधकाम असल्याचं दिसून येतं. असं देखील राहुल पंडित म्हणाले.



कॅप्टन रॉबिन्सन यांच्यापासून सुरू झाला विकासाचा प्रवास : 1823 मध्ये हैदराबाद रेजिमेंटचे कॅप्टन रॉबिन्सन चिखलदरा इथं आले होते. इंग्लंडसारखं वातावरण पाहून त्यांनी या भागाच्या विकासाचा विचार मांडला. जंगल, वन्यजीव आणि आदिवासी संस्कृतीनं नटलेल्या या प्रदेशात रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. त्याचाच भाग म्हणून वीर तलावाची निर्मिती करण्यात आली. त्या काळात संपूर्ण चिखलदरा शहराला पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता या तलावात होती. आजही मे महिन्याच्या कडक उन्हाळ्यात या तलावात पाण्याचं अस्तित्व दिसून येतं. ही कॅप्टन रॉबिन्सनच्या दूरदृष्टीपूर्ण नियोजनाची साक्षा आहे असं चिखलदरा येथील रहिवासी आणि परिसराचे जाणकार राकेश महल्ले यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.

हेरिटेज म्हणून तलाव जतन करण्याची गरज : या ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनाची गरज आहे. मेळघाटात बेलकुंडचा पूल आणि इतर ब्रिटिशकालीन रचनांप्रमाणेच वीर तलावालाही हेरिटेज प्लेस म्हणून जतन करण्याची आवश्यकता आहे असं राकेश महल्ले म्हणाले. इतिहास, अभियांत्रिकी कौशल्य आणि जलव्यवस्थापनाचा उत्कृष्ट नमुना असलेला हा तलाव प्रशासन आणि नागरिकांनी मिळून जपणं आवश्यक असल्याची भावना देखील राकेश महल्ले यांनी व्यक्त केली.

