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बागड उत्सव म्हणजे काय ? हातात छडी घेऊन का काढली जाते मिरवणूक....पाहा व्हिडिओ

आषाढी महिन्याच्या नवमीला वाल्मिकी-मेहतर समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या वीर गोगाजी महाराजांचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या उत्सवात पारंपरिक पद्धतीनं मिरवणूक काढण्यात येते.

Veer Goga Ji Maharaj Bagad Festival
वीर गोगाजी महाराजांचा जन्मोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 2:11 PM IST

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Updated : September 6, 2026 at 2:28 PM IST

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पुणे : सुमारे १५ ते ३० फूट मजबूत बांबू. . . या बांबूला चकचकीत आणि जरीच्या कपड्यांनी सजवलेलं कापड . . . त्यावर चांदीच्या नागाची काढलेली प्रतिकृती. . . छडीच्या सर्वात वरच्या टोकावर मोरपिसांचा भव्य लावलेला गुच्छ . . . छडीच्या वरच्या भागाला पवित्र नारळ . . . गोगादेवांचे आणि हिंदुत्वाचं प्रतीक असलेला भगवा, लाल ध्वज असं सजवलेलं निशाण घेऊन तरुण अभिमानानं आणि मोठ्या श्रद्धेनं मिरवत असता. मात्र हे पाहून आपण विचार करत असतो की हे नेमकं काय आहे....पण या निशाणचं मोठं धार्मिक महत्त्व असून हे घेवून जाणाऱ्या तरुणांचा हा मोठा सण असतो. मोठ्या उत्साहात हा सण साजरा केला जातो. हा ध्वज गोगादेव महाराजांचा असल्याचं मानलं जाते. गोगादेव महाराज आणि त्यांच्या या निशाणाबाबत आपण जाणून घेऊया या विशेष बातमीतून.

Veer Goga Ji Maharaj Bagad Festival
वीर गोगाजी महाराजांचा जन्मोत्सव (ETV Bharat)

वीर गोगाजी महाराज जन्मोत्सव : आषाढी महिन्याच्या नवमीला वाल्मिकी-मेहतर समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या वीर गोगाजी महाराजांचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या उत्सवात या दिवशी पारंपरिक पद्धतीनं मिरवणूक काढून हीच निशाण घेऊन तरुण मोठ्या उत्साहात सहभागी होतात. पुण्यातील कॅम्प परिसरातील मोदीखाना वीर गोगाजी महाराजांच्या जन्मोत्सवानिमित्त 'बागड महोत्सव' मोठ्या उत्साहात आणि भक्तीभावानं साजरा करण्यात आला. या उत्सवात मोठ्या प्रमाणावर भाविक सहभागी झाले. विशेष म्हणजे, संपूर्ण भारतात असलेलं हे पहिलंच २५ किलो चांदीचं भव्य निशाण असून, त्यावर ५ तोळ्यांचा सुवर्ण कळस स्थापित करण्यात आला आहे. सांगेलीया कुटुंबीय गेल्या नऊ पिढ्यांपासून ही सुमारे २०० ते २५० वर्षांची गौरवशाली परंपरा अखंडपणे पुढं चालवत आहेत.

Veer Goga Ji Maharaj Bagad Festival
वीर गोगाजी महाराजांचा जन्मोत्सव (ETV Bharat)

भगवान गोगादेव हे मूळचे राजस्थानचे : "भगवान गोगादेव हे मूळचे राजस्थानचे असून त्यांच्या मातोश्री बाछल देवी यांनी अपत्यप्राप्तीसाठी गुरु गोरखनाथ यांची सलग २४ वर्षे कठोर तपश्चर्या केली. गुरु गोरखनाथ यांनी प्रसन्न होऊन दिलेल्या आशीर्वादाच्या फळातून गोगादेवांचा जन्म झाला. याच आशीर्वादाच्या प्रभावातून वाल्मिकी समाजातील वीररत्न रतनसिंग चावरिया यांचाही जन्म झाला. समाजात बंधुभाव, समता व बंधुता नांदावी आणि जातीयता मिटावी यासाठी गोगादेव महाराजांनी देशात सर्वात पहिलं समतेचं पाऊल उचललं. त्यांनी वाल्मिकी समाजाच्या वीर रतनसिंग चावरिया यांना आपले सरसेनापती म्हणून नियुक्त केलं. गोगादेव महाराजांनी संजीवन समाधी घेण्यापूर्वी आपल्या हातातील पवित्र ध्वज रतनसिंग चावरिया यांच्या हाती सोपवला. तेव्हापासून या 'निशाणा'ची अविरत पूजा-अर्चा सुरू आहे, अशी अख्यायिका आहे," अशी माहिती यावेळी कबीरा संगेलिया यांनी दिली.

Veer Goga Ji Maharaj Bagad Festival
वीर गोगाजी महाराजांचा जन्मोत्सव (ETV Bharat)

वीर गोगाजी महाराजांविषयी प्रचंड श्रद्धा : यावेळी कन्हैया संघेलिया म्हणाले की "'जिंदा पीर' आणि नागाचा अवतार म्हणून वीर गोगाजी महाराजांविषयी भाविकांमध्ये प्रचंड श्रद्धा आहे. गोगाजी महाराजांना नागाचा अवतार मानलं जाते. भाविक त्यांना 'जिंदा पीर' आणि जागृत देव मानतात. एखाद्या व्यक्तीला सर्पदंश झाल्यास गोगाजी महाराजांचं नाव घेतल्यास अथवा त्यांचा मंत्र म्हटल्यास विषाचा प्रभाव उतरतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. इतर मिरवणुकांप्रमाणं या मिरवणुकीत कोणताही गोंधळ किंवा धिंगाणा नसतो. सर्व भाविक संपूर्ण दिवस उपवास पाळतात आणि कोणतीही नशा न करता अत्यंत पवित्रतेनं व पारंपरिक पद्धतीनं हा सण साजरा केला जातो."

Veer Goga Ji Maharaj Bagad Festival
वीर गोगाजी महाराजांचा जन्मोत्सव (ETV Bharat)

गोगादेव महाराजांनी भक्तांना दिलेलं एक अमर प्रतीक : यावेळी उत्सव कन्हैया सांगेलीया यांनी सांगितलं की, "हे निशाण म्हणजे गोगादेव महाराजांनी भक्तांना दिलेलं एक अमर प्रतीक आहे. ही निशाण उभारण्याची परंपरा सुरू असून हे देशातील पहिलं असं वैशिष्ट्यपूर्ण निशाण आहे, ज्यामध्ये सुमारे २५ किलो चांदी आणि शिखरावर ५ तोळ्यांचा सोन्याचा कळस लावण्यात आला आहे. मोर हा अत्यंत पवित्र मानला जात असल्यानं निशाणाच्या शीर्षस्थानी मोराची पिसे लावली जातात. हा गोगादेव महाराजांचा ध्वज मानला जातो. सांगेलीया घराण्यात ही परंपरा सुमारे २०० ते २५० वर्षांपासून चालत आलेली आहे."

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Last Updated : September 6, 2026 at 2:28 PM IST

TAGGED:

CENTURIES OLD RELIGIOUS TRADITION
VEER GOGA JI MAHARAJ
बागड उत्सव
वीर गोगाजी महाराजांचा जन्मोत्सव
VEER GOGA JI MAHARAJ BAGAD FESTIVAL

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