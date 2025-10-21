ETV Bharat / state

आयटीआयमध्ये शिकवणार 'वैदिक संस्कार'; अंमलबजावणीआधीच निर्णय वादात!

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) 'वैदिक संस्कार ज्युनिअर असिस्टंट' हा नवा अल्पमुदतीचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय कौशल्य विकास विभागानं घेतला आहे.

'Vedic Sanskar' to be Taught in ITI; Decision Sparks Controversy Before Implementation
आयटीआयमध्ये शिकवणार 'वैदिक संस्कार'; अंमलबजावणीआधीच निर्णय वादात! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read
मुंबई : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) 'वैदिक संस्कार ज्युनिअर असिस्टंट' हा नवा अल्पमुदतीचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय कौशल्य विकास विभागानं घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय अंमलबजावणीआधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिर विश्वस्त मंडळासह विविध पुरोहित संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या अभ्यासक्रमाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यामुळं या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उपक्रम : राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितलं की, "हा अभ्यासक्रम तीर्थक्षेत्रांवर प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात येत आहे. विशेषत: 2026-27 मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या अभ्यासक्रमाला राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखड्याची (NSQF) मान्यता मिळाली असून, यामार्फत युवकांना धार्मिक मेळ्यांमध्ये, यात्रांमध्ये आणि तीर्थक्षेत्रांवर कार्य करण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे." प्रशिक्षित युवक भाविकांचे स्वागत, मार्गदर्शन, आरोग्य व स्वच्छता जनजागृती आणि सामाजिक समन्वय या क्षेत्रांत भूमिका बजावतील. हा अभ्यासक्रम 3 ते 6 महिन्यांचा आहे आणि यामार्फत कुंभमेळ्यातील लाखो भाविकांना शिस्तबद्ध व्यवस्थापन आणि सेवा पुरवण्याचं उद्दिष्ट आहे. नाशिकसह देशभरातील तीर्थक्षेत्रांवर अशा प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज असल्याचं कौशल्य विकास विभागाचं म्हणणं आहे.


विरोध का होतोय?

  • या अभ्यासक्रमाला त्र्यंबकेश्वर मंदिर विश्वस्त मंडळानं तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विश्वस्तांचं म्हणणं आहे की, वैदिक परंपरा आणि संस्कारांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आयटीआय ही योग्य संस्था नाही. वैदिक संस्कारांचे शिक्षण हे गुरुकुल पद्धतीने किंवा परंपरागत पद्धतीनं दिले जावे, कारण यामध्ये धार्मिक आणि आध्यात्मिक मूल्यांचा समावेश आहे, जो आयटीआयसारख्या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात बसत नाही. त्र्यंबकेश्वर मंदिर विश्वस्त मंडळाचे विश्वस्त ललित गायकर यांनी सांगितलं की, "वैदिक संस्कारांचे शिक्षण हे धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे. यासाठी खास प्रशिक्षित गुरु आणि परंपरागत पद्धतींची गरज आहे. आयटीआयच्या अभ्यासक्रमातून याची पवित्रता आणि खरे स्वरूप टिकणार नाही."
  • पुरोहित संघटनांनीही हा अभ्यासक्रम वैदिक परंपरांचा अवमान करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. पुरोहित संघाचे केशवराव गाडगीळ यांनी सांगितलं की, वैदिक संस्कारांचे प्रशिक्षण हे केवळ व्यावसायिक कौशल्य म्हणून शिकवले जाऊ शकत नाही. यामुळं धार्मिक परंपरांचे पावित्र्य कमी होऊ शकते आणि अशा अभ्यासक्रमामुळे तीर्थक्षेत्रांवरील पारंपरिक पुरोहितांचे महत्त्व कमी होण्याची भीती आहे.

सरकारचं म्हणणं काय? : कौशल्य विकास विभाग आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या अभ्यासक्रमाचं समर्थन केलं आहे. त्यांचं म्हणणे आहे की, "कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या धार्मिक सोहळ्यांमध्ये व्यवस्थापन आणि सेवा कार्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे. हा अभ्यासक्रम धार्मिक परंपरांचा अनादर करणारा नसून, भाविकांना चांगली सेवा देण्यासाठी आणि तीर्थक्षेत्रांचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आहे. "हा अभ्यासक्रम देशभरातील तीर्थक्षेत्रांसाठी उपयुक्त ठरेल आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देईल," असं लोढा यांनी सांगितलं.

अभ्यासक्रम रद्द करण्याची मागणी : हा अभ्यासक्रम अद्याप सुरू झालेला नाही, परंतु त्याला होणारा विरोध पाहता सरकारवर फेरविचाराचा दबाव वाढत आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिर विश्वस्त मंडळाने हा अभ्यासक्रम रद्द करण्याची मागणी केली आहे, तर पुरोहित संघाने याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे.

वैदिक संस्कार
आयटीआय
मंगलप्रभात लोढा
कौशल्य विकास विभाग
ITI MAHARASHTRA GOVERNMENT

