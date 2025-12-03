ETV Bharat / state

अवघ्या 19 व्या वर्षी वेदमूर्ती देवव्रत रेखे यांनी काशीत केलं दंडक्रम पारायण; अमरावतीचे वेदरत्न देवेंद्र गढीकर होते पूर्णवेळ श्रोते

अहिल्यानगरचे सुपुत्र देवव्रत रेखे यांनी वैदिक दंडक्रम पारायणाचे अवघ्या 50 दिवसांत कंठस्थ पठण करुन इतिहास रचला आहे. यावेळी अमरावतीचे वेदरत्न देवेंद्र गढीकर पूर्णवेळ श्रोते होते.

दंडक्रम पारायण करताना वेदमूर्ती देवव्रत रेखे
दंडक्रम पारायण करताना वेदमूर्ती देवव्रत रेखे
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 5:29 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 6:39 PM IST

अमरावती : अहिल्यानगर येथील वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे या अवघ्या 19 वर्ष वयाच्या युवकानं काशी इथं शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिन शाखेतील दंडक्रम पारायण पूर्ण केलं. काशी येथील सांगावेद विद्यालयात श्री विश्वनाथ शास्त्री जोशी यांच्या शताब्दीनिमित्त दंडक्रम पारायण आयोजित करण्यात आलं होतं. 50 दिवसांसाठी 165 तासांहून अधिक काळ अखंड असं अत्यंत कठीण व्रत वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे यांनी पूर्ण केलंय. विशेष म्हणजे या संपूर्ण काळात त्यांचं संपूर्ण पारायण ऐकण्याचा मान अमरावतीच्या श्री अंबा देवी मंदिरातील पुजारी रामभाऊ गढीकर यांचे पुत्र वेदरत्न देवेंद्र गढीकर यांना मिळाला.

असं असतं दण्डक्रम पारायण : दंडक्रम पारायण हे अखंडपणे सर्व क्रमानुसार कुठंही चूक न होता अनेक आठवड्यांपर्यंत चालणारा विशेष वेदपाठ असतो. हे व्रत पूर्ण करणं अत्यंत कठीण आणि दुर्मिळ मानलं जातं, अशी माहिती 24 आणि 25 नोव्हेंबरला काशी इथं वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे यांच्या पारायणाला उपस्थित राहण्याचा मान मिळालेले अमरावतीचे वेदसेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राहुल वाठोडकर महाराज यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

एकविसाव्या वर्षी वेदमूर्ती देवव्रत रेखे यांनी काशीत केलं दंडक्रम पारायण (ETV Bharat Reporter)

जगाच्या पाठीवर दुसऱ्यांदा आयोजन : "वैदिक मौखिक परंपरेतल्या आठ विकृतींपैकी दंडक्रम ही सर्वाधिक कठीण, सुसंघटित आणि विलक्षण आहे. विशेष म्हणजे जगाच्या पाठीवर हे व्रत दुसऱ्यांदा महाराष्ट्रातील युवक वेदमूर्ती देवव्रत रेखे यांनी वयाच्या अवघ्या 19 व्या वर्षी पूर्ण केलंय. ही बाब महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे," असं राहुल वाठोडकर महाराज म्हणाले.

दंडक्रम पारायण करताना वेदमूर्ती देवव्रत रेखे
वेदमूर्ती देवव्रत रेखे (ETV Bharat Reporter)

महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण : "हा एक आगळा वेगळा आणि नेत्रदीपक सोहळा होता. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील विद्वत्त मंडळी त्या ठिकाणी उपस्थित होती. अतिशय कठीण असणारं हे पारायण पूर्ण करणाऱ्या अवघ्या 19 वर्षाच्या युवकाचं प्रत्येकानं कौतुक केलं. ही बाब महाराष्ट्रासाठी अतिशय अभिमानास्पद आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं देखील या युवकाचा सन्मान केला जाईल. भविष्यात देखील असे वैदिक तयार होतील," असं राहुल वाठोडकर महाराज म्हणाले.

दंडक्रम पारायण करताना वेदमूर्ती देवव्रत रेखे
वेदमूर्ती देवव्रत रेखे (ETV Bharat Reporter)

सुवर्ण कंकण आणि मुकुट प्रदान : वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे यांनी अवघ्या 19 व्या वर्षी दण्डक्रम पारायण पूर्ण केल्यानं शृंगेरी पिठातर्फे त्यांचा सुवर्ण कंकण आणि मुकुट देऊन सन्मान करण्यात आला.

VEDAMURTI DEVAVRAT MAHESH REKHE
दंडक्रम पारायण करताना वेदमूर्ती देवव्रत रेखे (ETV Bharat Reporter)

वेदरत्न देवेंद्र गढीकर यांचा अमरावतीत करणार सत्कार : "अहिल्यानगर येथील वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे यांनी केलेल्या ह्या अखंड पाराण्याचं संपूर्ण श्रवण श्रोते म्हणून अमरावतीचे देवेंद्र गढीकर होते. त्यांच्या हस्ते देवव्रत महेश रेखे यांना दंडक्रम ही उपाधी बहाल करण्यात आली. देवेंद्र गढीकर हे अमरावतीत आल्यावर त्यांचा सत्कार केला जाईल," असं राहुल वाठोडकर यांनी सांगितलं.

दोनशे वर्षांपूर्वी झालं होतं हे पारायण : "याआधी दोनशे वर्षांपूर्वी नाशिक येथील सांगावेद विद्यालयात नारायण शास्त्री देव यांनी दंडक्रम पारायण केल्याचा उल्लेख सापडतो. दोन हजार मंत्र कंठस्थ करून विशिष्ट अशा लयबद्ध शैलीत दुर्मिळ असं हे पारायण केलं जाते. दोनशे वर्षानंतर आता वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे यांनी हे पारायण केलं," अशी माहिती राहुल वाठोडकर महाराज यांनी दिली.

दंडक्रम पारायण व्रताचं वैशिष्टे :

  • वेदांतील प्रत्येक मात्रा, उदात्त, अनुदात्त, स्वारीत उच्चार चूक न करता बोलावी लागते.
  • मंत्रांचा प्रवाह दण्डासारखा विरहित आणि सलग असतो.
  • दीर्घ काळापर्यंत जप करताना श्वास हा तंतोतंत नियंत्रित करावा लागतो.


    असे आहे वेदांचे पाठक्रम :
  • प्रकृती पाठ
  • संहिता पाठ
  • पदपाठ
  • क्रमपाठ

विकृति पाठ :

  • जटापाठ
  • मालापाठ
  • शिखापाठ
  • लेखपाठ
  • दण्डपाठ
  • ध्वजपाठ
  • रथपाठ
  • घनपाठ


दुर्लभ दंड योग : "भगवान शंकराच्या काशी नगरीत अनेक रत्न हजेरी लावून जातात. नाना विषय शिकून, परीक्षा देण्यासाठी आणि यथोचित सन्मान प्राप्त करण्यासाठी आपला कस लावतात. या दुर्लभ अशा दंड प्राप्तीचा शेकडो वर्षातील प्रयत्न, हा विक्रम, कोवळ्या वयातील वेदमूर्ती देवव्रत यांनी मिळवला. ही दुर्लभ प्राप्ती गुरुकृपेमुळं प्राप्त झाली. साधारण 12 वर्षाची साधना, पिता हेच आचार्य, त्यांच्या प्रति निष्ठा, वेदाप्रती श्रद्धा, दुर्दम्य आत्मविश्वास, कठोर साधना, धर्मानुकुल आचरण या बाबी सातत्यानं जपल्यामुळं वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे यांना हा बहुमान प्राप्त झाला," असं राहुल वाठोडकर महाराज म्हणाले.

