ETV Bharat / state

'त्याचं स्वप्न पूर्ण कर...तुझ्या शिक्षणाची जबाबदारी वंचित घेणार'; अंजली आंबेडकरांनी घेतली पीडित कुटुंबाची भेट

अंजली आंबेडकर (Anjali Ambedkar) यांनी नांदेडच्या प्रेम प्रकरणातील पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीनं पीडित तरुणीच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतल्याचं जाहीर केलं.

Anjali Ambedkar
अंजली आंबेडकर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 7:34 PM IST

|

Updated : December 3, 2025 at 8:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : नांदेडच्या प्रेम प्रकरणात प्रेयसीच्या कुटुंबीयांनी तरुणाची निर्घृण हत्या केली. आज अंजली आंबेडकर यांनी मृताच्या कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेत संवाद साधला. पीडित तरुणी ही अधिकारी व्हावं असं तिच्या मृत प्रियकराचं स्वप्न होतं. यावेळी "प्रियकराचं स्वप्न पूर्ण कर, शिक्षणाची जबाबदारी वंचित आघाडी घेणार आहे. तुला शिक्षणासाठी जिथं राहायचं तिथं रहा, आम्ही व्यवस्था करु", असा विश्वास अंजली आंबेडकर यांनी पीडित तरुणीला दिला.

प्रेमासंबंधातून हत्या : नांदेडमधील तरुणाची हत्या त्याच्या प्रेयसीच्या कुटुंबानं केली, कारण त्यांचे आंतरजातीय प्रेमसंबंध होते. त्यामुळं त्यांचा या नात्याला तीव्र विरोध होता. हत्येची घटना गुरुवारी (29 नोव्हेंबर) सायंकाळी जुनागंज परिसरात घडली. पोलिसांनी प्रेयसीच्या वडिलांना आणि तिच्या भावासह एकूण आठ आरोपींना अटक केली आहे. हत्येमध्ये एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे.

प्रतिक्रिया देताना अंजली आंबेडकर (ETV Bharat Reporter)

प्रियकराच्या नावाचं लावलं कपाळावर कुंकू : प्रेमात आकंठ बुडालेल्या दोन तरुण-तरुणींच्या प्रेमसंबंधास मुलीच्या घरच्यांचा तीव्र विरोध होता. या विरोधातूनच प्रियकराची गंज परिसरात हत्या करण्यात आली. प्रेम संबंधाला विरोध असलेल्या प्रेयसीच्या वडिलानं दोन्ही मुलांसह त्याच्या मित्रासोबत मिळून या प्रियकराची निर्घृणपणे हत्या केली. सुरुवातीला त्याच्यावर गोळी झाडली. त्यानंतर डोक्यात जबर वार करुन त्याची हत्या केली. या घटनेनंतर प्रेयसी मृत प्रियकराच्या घरी गेली अन् अंत्यविधीपूर्वी मृतदेहासमोरच त्याच्या नावाचं कुंकू कपाळावर लावलं. प्रेयसीनं मृतदेहाबरोबर लग्न केलं. त्यामुळं प्रियकराच्या कुटुंबीयांनी मोठा आक्रोश केला. यावेळी प्रेयसीनं मारेकरी वडील आणि भावांना फाशी देण्याची मागणी केली.


​गुन्हेगारी पार्श्वभूमी : पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृत आणि मुख्य आरोपी या दोघांचीही पूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी होती आणि ते दोघं एकेकाळी मित्र होते. तर आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा, ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आणि शस्त्र अधिनियम यासारख्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

हेही वाचा -

  1. वडिलांनी जमीन विकून जमवलं लग्न: मुलगी भर मंडपातून प्रियकराबरोबर पळाली
  2. ८ नवऱ्यांची फसवणूक करणारी 'लुटारू' वधू अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात, कारनामे जाणून व्हाल थक्क!
  3. अधुरी एक कहाणी : प्रेमाला विरोध असल्यानं भाऊ आणि वडिलांनी केली प्रियकराची हत्या, प्रेयसीनं मृतदेहाशी केलं लग्न
Last Updated : December 3, 2025 at 8:07 PM IST

TAGGED:

अंजली आंबेडकर
ANJALI AMBEDKAR
VANCHIT BAHUJAN AGHADI
NANDED VICTIM GIRLS EDUCATION
NANDED HONOR KILLING CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.