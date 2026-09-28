एसआयआरविरोधात वंचितची हायकोर्टात याचिका, काय आहेत मागण्या?
एसआयआर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करत नाव वगळल्याची कारण जाहीर करण्याची वंचितच्या याचिकेतून प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
Published : September 28, 2026 at 4:44 PM IST
मुंबई : राज्यातील मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' म्हणजेच एसआयआर (SIR) प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावं चुकीच्या पद्धतीनं वगळण्यात आल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीच्या दोन नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. ही याचिका सोमवारी ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सादर केली. या याचिकेवर पुढील सोमवारी 5 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलंय.
काय आहे याचिका - वंचित बहुजन पक्षाचे युवा अध्यक्ष सागर रमेश गवई आणि रफीक इलाही खान यांनी वकील हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत याचिका हायकोर्टात दाखल केलीय. या याचिकेद्वारे त्यांनी राज्यात एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याबाबतचा आदेश आणि त्यामागील नोंदवलेली कारणं जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या प्रक्रियेची कार्यपद्धती आणि कायदेशीर आधार याबाबत पारदर्शकता असावी. पात्र मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळली जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी योग्य त्या सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेतून केली आहे. घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कागदपत्रं गोळा करण्याच्या पद्धतीवर आणि मतदारांचे गैरहजर, स्थलांतरित, मृत, दुप्पट नोंदणी व अ-संकलनीय गणना अर्ज यासारख्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यावर आक्षेप या याचिकेतून नोंदवण्यात आलेत.
याचिकेतील मागण्या काय आहेत?-
- संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर नियमांचं पालन करून राबवली जावी यासाठी न्यायालयीन संरक्षणाची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
- एसआयआर प्रक्रियेबाबत विविध भाषांमध्ये स्पष्ट सूचना दिल्या जाव्यात आणि कागदपत्रांची पडताळणी, दुरुस्ती व ती सादर करण्यासाठी ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष अशा दोन्ही पद्धतींची समान उपलब्धता असावी.
- मतदार यादीतून नाव वगळल्यास त्याविरुद्ध अपील करण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा असावी.
- एसआयआर प्रक्रियेदरम्यानच्या प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा अपुऱ्या संवादामुळे कोणत्याही पात्र मतदाराला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावं लागू नये याची काळजी घ्यावी.
प्रक्रियेला विरोध नाही, पद्धत चुकीची - ही याचिका सादर करताना प्रकाश आंबेडकरांनी कोर्टात स्पष्ट केलं की, आपला एसआयआर प्रक्रिया थांबवण्याचा किंवा की राबवण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा कोणताही हेतू नाही. लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या मतदानात आपला हक्क बजावणाऱ्या कोट्यावधी मतदारांना या श्रेणींमध्ये टाकण्यात आलंय. त्यामुळे, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याकडून कोणतीही वैयक्तिक कायदेशीर नोटीस, सुनावणीची संधी किंवा कोणतीही सूचना न देता थेट त्यांची नावं मतदार यादीतून वगळली जाण्याची भीती निर्माण झालीय, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केलाय. देशभरात सध्या एसआयआर प्रक्रिया सुरू असतानाच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित केली जाणार आहे.
दरम्यान, शिवसेना यूबीटीचे खासदार संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी बोलताना एसआयआर प्रक्रियेवरून गंभीर आरोप केलेत. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी देशातील लोकशाहीची हत्या केली. देशातील 13 कोटी मतदारांची आणि महाराष्ट्रातील दोन कोटी मतदारांची नावंही वगळली आहेत. हा प्रकार करुन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी भाजपाला मदत केल्यानं देशभरात संतापाची लाट आहे. या विरोधात मुंबईतून आंदोलनाची सुरुवात होत आहे. दुसरीकडं सातत्यानं टीका सुरू असताना निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्रातील मतदारांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जुळणी न झालेले मतदार किंवा Logical Discrepancies मुळे नोटीस मिळालेल्या मतदारांच्या घरी बीएलओ भेट देणार आहेत.
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