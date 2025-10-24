RSS विरोधात वंचितचा मोर्चा : आरएसएसवर बंदी घाला, सुजात आंबेडकरांची मागणी; आरएसएस मुर्दाबादच्या घोषणांनी दणाणला परिसर

ETV Bharat / state

विद्यापीठ परिसरात आरएसएस नोंदणीला विरोध केल्यानं पोलिसांनी दोन कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. याविरोधात आज 'वंचित'नं छत्रपती संभाजीनगरात सुजात आंबेडकरांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढला.

संपादित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
छत्रपती संभाजीनगर : विद्यापीठ परिसरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नोंदणी करण्याला विरोध करणाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. याविरोधात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं संघ कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. शैक्षणिक संकुलात नोंदणी विरोधात आवाज उठवणाऱ्या 'वंचित' कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केल्याने आंबेडकरवाद्यांनी संताप व्यक्त केला. आरएसएसवर बंदी घाला, या मागणीसाठी वंचित तर्फे मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयावर काढण्यात आलेला हा पहिला मोर्चा असल्याचा दावा वंचितचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी केला. क्रांतीचौक इथून काढण्यात आलेला मोर्चा पोलिसांनी सतिष मोटर्स चौक इथं अडवला, त्यानंतर वंचितच्या तीन नेत्यांना म्हणणं मांडण्यासाठी संघ कार्यालयात पाठवण्यात आलं. मात्र तिथंही काही अंतर आधीच पोलिसांमार्फत आपलं म्हणणं मांडावं लागलं. यावेळी आंबेडकरवाद्यांनी संयम दाखवत पोलिसांसोबतचा संघर्ष टाळला हे विशेष.

VBA March On RSS Office
सुजात आंबेडकर (ETV Bharat Reporter)
VBA March On RSS Office
आक्रमक झालेले कार्यकर्ते (ETV Bharat Reporter)

आरएसएसनं फेटाळले आरोप : "वंचित कार्यकर्त्यांवर आमच्या संघटनेनं गुन्हा दाखल केला नाही, ते पोलिसांनी स्वतःहून केले आहेत. त्यामुळे संघ कार्यालयावर मोर्चा न काढता त्यांनी पोलीस आयुक्तालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढायला पाहिजे होता. आम्ही आमचं काम करत होतो, संविधान मानणारे आम्ही असून वंचित फक्त राजकारण करण्यासाठी मोर्चा काढत आहे," असं स्पष्टीकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक सागर शिंदे यांनी दिलं.

VBA March On RSS Office
RSS विरोधात वंचितचा मोर्चा : (ETV Bharat Reporter)

विद्यापीठ परिसरात झाला होता वाद : दिवाळीपूर्वी विद्यापीठ शिक्षण संकुलात आरएसएस तर्फे सदस्य नोंदणी शिबीर लावण्यात आलं. एखाद्या विचारधारेची नोंदणी कशी, असा प्रश्न उपस्थितीत करून दोन कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. यावेळी पोलिसांना बोलवण्यात आलं, मात्र सुरू असलेली नोंदणी बंद झाली नाही. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे कुठलीही तक्रार नसताना पोलिसांनी स्वतः तक्रार देऊन राहुल मकासरे आणि विजय वाहुळ या दोन कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला. त्यात मकासरे याच्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यावरून शहरातील समाज माध्यमांवर फोटो आणि व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानं आंबेडकरी समुदायात आक्रोश दिसून आला. त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडी तर्फे मोर्चा काढला जाईल, असं घोषित करण्यात आलं होतं. क्रांती चौकात या मोर्चाच्या निमित्तानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. क्रांती चौकातून निघालेला हा मोर्चा पोलिसांनी थांबून ठेवला. दरम्यान जय भीमच्या घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी आरएसएस मुर्दाबाद अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.

VBA March On RSS Office
वंचितचा मोर्चा : (ETV Bharat Reporter)

आरएसएस कार्यालयावर पहिल्यांदाच मोर्चा : शिक्षणाच्या ठिकाणी आरएसएस नोंदणी करून घेत होते. त्यांच्याकडं कुठलीही परवानगी नव्हती, मनुवाद पसरायला नको म्हणून त्यांना नोंदणी करायला आम्ही नकार दिला होता. आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचा फलक काढायला भाग पाडलं. नोंदणी करणाऱ्या या संघटनेची नोंदणी कुठं आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता, असं वंचित नेते सुजात आंबेडकर यांनी सांगितलं. तर त्यांनी आपल्या भाषणात चार प्रमुख मागण्या केल्या, त्यामध्ये "आरएसएस इतर सदस्यांची नोंदणी करत होतं त्यांचं रजिस्ट्रेशन सुरू होतं पण आरएसएस स्वतः नोंदणीकृत आहे का? जर नोंदणीकृत असेल, तर कुठल्या कायद्याखाली नोंदणी आहे? त्यांनी सांगावं. त्यांच्या कार्यपद्धती संविधानाच्या चौकटीत बसतात का? जर ते निधी घेतात, तर त्याचा कर ते भरतात का? ज्या शस्त्रांचं पूजन ते करतात ते कुठून आणले? हे सर्व प्रश्न विचारायला आम्ही या ठिकाणी मोर्चा काढतोय, आरएसएसवर मोर्चा काढण्याची सर्वात आधी हिंमत फक्त वंचितनं केली," असा दावा यावेळी सुजात आंबेडकर यांनी केलाय.

VBA March On RSS Office
RSS विरोधात वंचितचा मोर्चा : (ETV Bharat Reporter)

मोर्चा पोलिसांनी अडवला : आरएसएस संघटनेवर प्रश्न उपस्थितीत करत नोंदणीकृत नसल्यानं त्यांच्यावर बंदी घाला, या मागणीसाठी वंचित तर्फे मोर्चा काढण्यात आला. मात्र या मोर्चासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती, तरी कार्यकर्त्यांनी उत्फूर्त मोर्चा काढला. क्रांतीचौक ते सतीश पंप चौक इतका मोर्चा निघाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अडवलं. वंचितच्या तीन जणांना आरएसएस कार्यालयाला जाण्याची परवानगी दिली, त्यानुसार वंचित नेते सुजात आंबेडकर, अमित भुईगड यांच्यासह एक महिला पदाधिकारी आरएसएस कार्यालय इथं गेले. मात्र तिथं देखील त्यांना कार्यालयात न सोडता पोलिसांमार्फत आपलं म्हणणं मांडलं. त्यावर सुजात आंबेडकर यांनी संघ आणि भाजपावर टीका केली.

मतदान न करण्याची शपथ : क्रांतीचौक इथं आंदोलनाची परवानगी नसताना वंचित तर्फे मोर्चा काढण्यात आला, शिवाय भरचौकात ट्रकवर व्यासपीठ तयार करून नेत्यांनी भाषणं केली. यावेळी वंचित तर्फे कार्यकर्त्यांना आणि आंबेडकर अनुयायांना सत्ताधारी पक्षांना मतदान न करण्याची शपथ देण्यात आली. भाजपा, एकनाथ शिंदे, शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी या पक्षांना मतदान करू नका, संविधान वाचवा अशी शपथ देण्यात आल्यानं आगामी स्थानिक स्वराज्यसंस्था निवडणुकीच्या अनुषंगानं वंचितनं आपली रणनीती आखली का? असा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे.

