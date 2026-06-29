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'मोदीजी, दारूबंदी करा!' वटपौर्णिमेला वडाच्या झाडाला बांधल्या दारूच्या बाटल्या, महिलेचं पतीच्या व्यसनाविरोधात अनोखे आंदोलन

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वटसावित्री पौर्णिमेला (Vat Purnima ) एका महिलेनं पतीच्या दारूच्या व्यसनाविरोधात वडाच्या झाडाला दारूच्या बाटल्या बांधून आंदोलन करत दारूबंदीची मागणी केली.

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वटपौर्णिमेला नवऱ्याच्या विरोधात पत्नीचे अनोखे आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 8:23 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : वटसावित्री पौर्णिमा (Vat Purnima) सर्वत्र उत्साहात साजरी केली जात आहे. या दिवशी विवाहित महिला पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी वडाच्या झाडाची पूजा करून जन्मोजन्मी हाच पती लाभावा, यासाठी देवाकडं साकडं घालतात. मात्र शहरातील क्रांती चौक भागात एका महिलेनं भर रस्त्यात आंदोलन करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. उमा लाड यांनी भररस्त्यात वडाच्या झाडाच्या फांदीला दारुच्या बाटल्या लटकवत अवैध दारूविक्री बंद करण्याची मागणी केली. "मोदीजी सगळं करू शकतात, तर दारूबंदी का करू शकत नाहीत?" असा सवाल करत त्यांनी थेट पंतप्रधानांना फोन लावण्याची इच्छा व्यक्त केली. "माझा नवरा पहाटेपासून दारू पितो, मला मारहाण करतो. अनेकदा पोलिसांकडं तक्रार करूनही काहीच उपयोग झाला नाही. त्यामुळं आंदोलन करण्याची वेळ आली," असं उमा लाड यांनी सांगितलं.

भररस्त्यात केलं अनोखं आंदोलन : वटसावित्री पौर्णिमेच्या दिवशी क्रांती चौकात उमा लाड यांनी पतीच्या व्यसनाविरोधात अनोखं आंदोलन केलं. त्या शहरालगतच्या गेवराई तांडा येथील त्या रहिवासी आहेत. पती शाम लाड दारूच्या व्यसनाधीन झाल्यानं त्रस्त झालेल्या उमा यांनी वडाच्या झाडाला दारूच्या बाटल्या बांधून ठिय्या आंदोलन केलं. उमा आणि शाम यांच्या विवाहाला 26 वर्षे झाली असून त्यांना 17 वर्षांचा मुलगा आहे. उमा या घरोघरी पापड आणि इतर घरगुती पदार्थ विकून संसाराचा गाडा चालवतात. मात्र त्यांचे पती कोणतेही काम करत नसून दारूच्या व्यसनामुळं घरातील साहित्याची तोडफोड करतात, शिवीगाळ व मारहाण करतात, असा आरोप त्यांनी केलाय. यापूर्वी अनेकवेळा पोलिसांकडं तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्यानं आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचं त्यांनी सांगितलं.

वटपौर्णिमेला नवऱ्याच्या विरोधात पत्नीचे अनोखे आंदोलन (ETV Bharat Reporter)

दारूविक्री बंद करा : उमा लाड यांच्या म्हणण्यानुसार, गेवराई तांडा परिसरात अनेक ठिकाणी अवैध दारू सहज उपलब्ध होते. त्यांचे पती पहाटे पाच वाजताच दारू आणून तिचं सेवन करतात. "पोलिसांनी अवैध दारूविक्रीवर कठोर कारवाई करावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही याकडं लक्ष द्यावं. त्यांच्यासाठी सर्व काही शक्य आहे, मग अवैध दारूविक्री रोखणं का शक्य नाही?" असा सवाल त्यांनी केलाय. उमा यांनी सांगितलं की, वटसावित्रीची पूजा करण्यासाठी जाऊ नको, "हाच शेवटचा जन्म ठेव," असंही पतीनं सांगितल्याचं त्या म्हणाल्या. सातत्यानं होणारी शिवीगाळ, मारहाण आणि अपमानास्पद वागणूक यामुळं रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. सुमारे अर्धा तास आंदोलन केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांची समजूत काढून त्यांना घरी पाठवलं. मात्र या अनोख्या आंदोलनाची शहरभर चर्चा रंगली असून संबंधित महिलेला न्याय मिळणार का?, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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वडाच्या झाडाला दारूच्या बाटल्या
BANYAN TREE
उमा लाड
VAT PURNIMA
VAT PURNIMA 2026

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