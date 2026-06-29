वटपौर्णिमा विशेष : तीनशे वर्षांचा इतिहास जपणारा 'अक्षयवट'; तरोड्यात वडाचा भव्य निसर्ग मंडप
वटपौर्णिमेला महिला वडाची पूजा करतात. मात्र वडाच्या झाडाचं धार्मिक, पर्यावरणीय महत्व काय आहे, त्याची इत्यंभूत माहिती देणारी शशांक लावरे यांची ही खास बातमी आमच्या वाचकांसाठी.
Published : June 29, 2026 at 8:12 AM IST
अमरावती : चांदुर रेल्वे तालुक्यात तरोडा गावालगत चारही बाजूंनी डोंगररांगा आणि खडकाळ परिसरानं वेढलेल्या सखल भागात निसर्गाचा एक अद्भुत चमत्कार पाहायला मिळतो. सुमारे एक एकर क्षेत्रफळावर पसरलेलं वटवृक्ष या ठिकाणी नजरेत भरते. हा भव्य वड केवळ एक वृक्ष नसून, शेकडो वर्षांचा इतिहास, समृद्ध जैवविविधता, भारतीय संस्कृती आणि धार्मिक परंपरेचा जिवंत वारसा आहे. वटसावित्री पौर्णिमेच्या निमित्तानं या अद्वितीय वटवृक्षासह एकूणच वडाचं महत्व विशद करणारा 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
एक वृक्ष नव्हे, संपूर्ण वृक्षसृष्टी : तरोडा गावातील हा वटवृक्ष पाहिल्यानंतर तो एकाच झाडाचा आहे, यावर विश्वास ठेवणं कठीण जाते. मूळ बुंध्यापासून फुटलेल्या असंख्य पारंब्यांनी जमिनीत रुजत पुन्हा वृक्षांचं रूप धारण केलंय. अशाप्रकारे एक मूळ वृक्षापासून 40 ते 45 वृक्षांची निर्मिती झाली असून संपूर्ण परिसरात एक नैसर्गिक मंडपासारखी रचना तयार झाली आहे. या विशाल छायेत कायम थंडावा अनुभवायला मिळतो.
अमरावती शहरालगत असणारं भव्य वटवृक्ष आमच्या अर्थात मुधोळकरांच्या शेतातलं. खरं पाहता वडाचं झाड आणि उंबराचं झाड हे कोणाच्याही मालकीचं नसते. फार पूर्वी तरोडा इथं माझे आजोबा नथ्थुजी मुधोळकर शेती करायचे. या वटवृक्षाखाली आजही आजोबा नथ्थुजी मुधोळकर आणि आजी रखमा मुधोळकर यांची समाधी आहे. भविष्यात वटवृक्ष असणारी ही शेतजमीन कोणी विकू नये या उद्देशानं आजोबांनी या वटवृक्षाखालीच समाधी बांधावी असं सांगितलं होतं. हे वटवृक्ष खरोखरच भव्य आहे. खरंतर हे पर्यटन स्थळ व्हावं अशीच इच्छा. - नरेंद्र मुधोळकर, मुंबई
तीनशे वर्षांहून अधिक जुन्या इतिहासाचा साक्षीदार : स्थानिकांच्या माहितीनुसार हा वटवृक्ष किमान 300 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. मात्र वनस्पती शास्त्राच्या अभ्यासक प्रा डॉ अर्चना मोहोड यांच्या मते "या वृक्षाचं वास्तविक वय त्यापेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता आहे. मूळ बुंधा हा कालांतरानं नष्ट झाला असला, तरी त्याच्या पारंब्यांनी नवीन वृक्ष निर्माण करत हा वंश आजही अखंड सुरू ठेवला."
एकाच झाडात संपूर्ण परिसंस्था : "हा वटवृक्ष म्हणजे एक स्वतंत्र इकोसिस्टीम आहे. हजारो पक्षी, माकडं, वटवाघुळं, गांधीलमाशा, मधमाशा, विविध कीटक आणि सूक्ष्मजीव यांचं हे सुरक्षित निवासस्थान आहे. या झाडामुळं परिसरातील जैवविविधता टिकून राहिली असून पर्यावरणीय समतोल राखण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे," असं देखील प्रा डॉ अर्चना मोहोड यांनी सांगितलं.
हिंदू संस्कृतीत वडाचं अनन्य साधारण स्थान : "भारतीय संस्कृतीत वडाला अक्षय, अमर आणि पवित्र वृक्ष मानलं जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार वडामध्ये त्रिमूर्तीचा वास आहे. या वृक्षाची मूळं म्हणजे ब्रह्मा अर्थात सृष्टीची निर्मिती. वृक्षाचं खोड म्हणजे भगवान विष्णू अर्थात पालनकर्ता, फांद्या आणि पारंब्या म्हणजे संहार करता भगवान महेश अशी मान्यता आहे," असं देखील प्रा डॉ अर्चना मोहोड म्हणाल्या.
प्रलयाच्या वेळीही टिकणारा अक्षयवट : "धार्मिक कथेनुसार महाप्रलयाच्या वेळी संपूर्ण सृष्टीचा विनाश झाला तरी वटवृक्षाचं पान टिकून राहते. भगवान विष्णू त्या पानावर संपूर्ण सृष्टीचं बीज जतन करतात आणि नव्या सृष्टीची निर्मिती करतात, अशी पुराणातील श्रद्धा आहे. त्यामुळं वडाला अक्षयवट असंही संबोधलं जाते," असं प्रा डॉ अर्चना मोहोड म्हणाल्या.
वटसावित्री व्रतामागील श्रद्धा : "सत्यवान आणि सावित्रीची कथा भारतीय संस्कृतीत अमर आहे. सावित्रीनं वडाखाली यमराजाकडून आपल्या पतीचे प्राण परत मिळवले, अशी श्रद्धा आहे. त्याच स्मरणार्थ विवाहित महिला वटसावित्री पौर्णिमेला वडाची पूजा करतात. त्याला दोरा गुंडाळतात आणि पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात," असं देखील अर्चना मोहोड म्हणाल्या.
वड हे अमरत्वाचं प्रतीक : "वडाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या पारंब्या पुन्हा जमिनीत रुजून नवीन वृक्ष निर्माण करतात. एक झाड जरी नष्ट झालं, तरी त्याच्यापासून निर्माण झालेली नवीन झाडं जीवनाचा प्रवाह अखंड ठेवतात. त्यामुळं वड हा आत्म्याचं अमरत्वाचं आणि निरंतर जीवन चक्राचं प्रतीक मानला जातो," असं अर्चना मोहोड यांनी सांगितलं.
भारतातील काही भव्य वडांची परंपरा : "भारतात शेकडो वर्षे जुने वटवृक्ष आहेत. त्यापैकी काही वटवृक्ष हे पाचशे ते साडेपाचशे वर्षाहून होऊन अधिक जुने आहेत. हैदराबाद परिसरातील सुमारे चार एकरांवर पसरलेल्या एका विशाल वडाबाबत स्थानिक मान्यतेनुसार इन्नमा नावाची महिला पतीच्या सरणावर चढून सती गेली होती. त्या सतीच्या सरणातून वडाची निर्मिती झाल्याची कथा सांगितली जाते. त्या वृक्षाखाली एका वेळी सुमारे वीस हजार लोक आसरा घेऊ शकतात इतका त्याचा विस्तार आहे," असं प्रा. अर्चना मोहोड म्हणाल्या.
बनियान नावामागची रोचक कहाणी : वडाचं शास्त्रीय नाव फायकस बॅगेलेसिंस आहे. इंग्रजीतील बनियान ट्री या नावामागंही इतिहास दडलेला आहे. पूर्वी व्यापारी अर्थात बनिया मोठ्या वटवृक्षाखाली बाजार भरवत असत. भारतात आलेल्या पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांनी हे दृश्य पाहून या झाडाला बनियान ट्री असं संबोधण्यास सुरुवात केली. पुढं तेच नाव जगभर प्रचलित झालं," अशी माहिती देखील प्रा डॉ अर्चना मोहोड यांनी दिली.
वडोदरा आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचाही वडाशी संबंध : गुजरातमधील वडोदरा शहराच्या नावाचा ही संबंध वडाशी जोडला जातो. वडाच्या झाडालागत वाढलेलं शहर म्हणून शहराचं नाव वडोदरा असं पडलं. तसेच 1850च्या दशकात आशियातील सर्वात जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक असलेल्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजची सुरुवातही मुंबईतील एका वडाच्या झाडाखाली व्यापाऱ्यांच्या बैठकीतून झाल्याचा ऐतिहासिक संदर्भ देखील प्रा डॉ अर्चना मोहोड यांनी दिला.
औषधीगुणांनी वटवृक्ष समृद्ध :
* डायरिया, डिसेंटरी यामध्ये वटवृक्षाची पानं आणि साल उपयोगी.
* वटवृक्षाच्या मुळांचा उपयोग त्वचा घट्ट करण्यासाठी केला जातो.
* काही पारंपरिक उपचार पद्धतीमध्ये केसांच्या वाढीसाठी देखील वटवृक्षाची साल वापरली जाते.
* नेपाळमध्ये वडाच्या विविध भागांचा सुमारे 20 प्रकारच्या आजारांवरील उपचारांमध्ये वापर केला जातो.
संस्कृतमधील सुंदर नाव आणि श्रीकृष्णाशी नातं : "संस्कृत मध्ये वटवृक्षाला 'न्यग्रोथ' असं नाव आहे. खाली झुकत वाढणारा वृक्ष असा त्याचा अर्थ होतो. श्रीकृष्णाशी संबंधित कथांमध्येही वडाच्या पानांचा उल्लेख आढळतो. काही पुराण कथानुसार श्रीकृष्ण लोणी वडाच्या पानात ठेवत असत अशीही लोकश्रद्धा आहे," असं प्रा डॉ अर्चना मोहोड म्हणाल्या.
तरोडा येथील वटवृक्षाचं वैशिष्ट्य :
* सुमारे एक एकर क्षेत्रावर विस्तार.
* अंदाजे तीनशे वर्षांहून अधिक जुनं.
* एका मूळ वृक्षापासून 30 ते 35 नवीन वृक्षांची निर्मिती.
* हजारो पक्षी, वटवाघूळं, माकडं आणि कीटकांचं आश्रयस्थान.
* त्रिमूर्तीच प्रतीक मानलं जाणारा वृक्ष.
* अक्षयवट म्हणून ओळख.
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