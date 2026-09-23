वसंत डावखरे मानहानी खटला : तब्बल १७ वर्षानंतर उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदेंची निर्दोष मुक्तता
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत वसंत डावखरे यांनी दाखल केलेल्या मानहानी खटल्याचा आज निकाल लागला. या निकालात उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदेंना दिलासा मिळाला.
Published : September 23, 2026 at 3:53 PM IST
ठाणे : मागील सतरा वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत वसंत डावखरे यांनी कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या मानहानी खटल्याचा आज निकाल लागला. या निकालात उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी खासदार आनंद परांजपे आणि कल्याण शिवसेनेचे नगरसेवक दिवंगत राजेंद्र देवळेकर यांची सबळ पुराव्या अभावी कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश संतोष आगे यांनी बुधवारी निर्दोष मुक्तता केली.
वसंत डावखरे यांनी दाखल केला खटला : सन २००९ मध्ये कल्याण लोकसभा निवडणूक प्रचाराची धामधूम सुरू असताना, शिवसेनेचे (एकत्रित) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी वसंत डावखरे यांच्या संदर्भात काही दृश्यध्वनी मुद्रिका, ध्वनीमुद्रिका जाहीर प्रचार सभेतून नागरिकांना ऐकून, दृश्यप्रणालीतून दाखवल्या होत्या. या सभेचे आयोजक कल्याणमधील शिवसेना नगरसेवक आणि प्रचार सभेचे आयोजक दिवंगत राजेंद्र देवळेकर होते. या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेतर्फे आनंद परांजपे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे वसंत डावखरे उमेदवार होते.
आनंद परांजपे आले निवडून : या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार आनंद परांजपे निवडून आले होते. निवडणुकीनंतर वसंत डावखरे यांनी शिवसेना नेत्यांनी जाहीर प्रचार सभेतून ध्वनीमुद्रिका दाखवून आपली बदनामी केली म्हणून मानहानीचा दावा दाखल केला. यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी खासदार आनंद परांजपे आणि माजी नगरसेवक दिवंगत राजेंद्र देवळेकर यांच्यावर हा खटला दाखल केला. मागील सतरा वर्ष हा खटला कल्याण न्यायालयात सुरू होता. अनेक सुनावण्यानंतर न्यायालयानं बुधवारी हा खटला अंतीम सुनावणीसाठी ठेवला होता. अंतीम सुनावणीच्यावेळी न्यायालयात माजी खासदार आनंद परांजपे उपस्थित होते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे अॅड. जयेश वाणी यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. अॅड. वाणी हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आहेत.
२० साक्षीदारांच्या नोंदवण्यात आल्या साक्षी : या खटल्याच्या सुनावणीच्यावेळी पक्षीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी, सभेच्या ठिकाणी तैनात असलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस, आयोजक, याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील तपास अधिकारी अशा एकूण २० साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. गुन्हा दाखल नेत्यांवरील आरोपाबाबत कलम ३१३ अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. गेल्या महिन्यात या खटल्याच्या सुनावणीच्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दूरदृश्यध्वनी प्रणालीतून आपला जबाब न्यायालयासमोर नोंदवला. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप जबाब देताना नाकारले.
गुन्ह्यातील तपास प्रक्रियेवर संशय : या खटल्याच्या सुनावणीच्यावेळी बचाव पक्षानं कथित ध्वनीमुद्रिका, त्यामधील मुद्रण, फोरेन्सिक अहवाल आणि या गुन्ह्यातील तपास प्रक्रियेवर संशय घेत प्रश्न उपस्थित केले. आरोपींचा या कथित सीडी प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसल्याचा आणि तसा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचा दावा बचाव पक्षानं न्यायालयात केला. न्यायालयानं या खटल्याच्या सर्व बाजू तपासून सबळ पुराव्यांअभावी आणि घटनाक्रमातील विसंगती, त्रृटींवर बोट ठेऊन या खटल्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
राजकीय सूडबुद्धीनं हा अब्रुनुकसानीचा खटला : "राजकीय सूडबुद्धीनं हा अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला गेला होता. राजकीय नेत्यांना हेतुपुरस्सर या प्रकरणात सूडबुद्धीनं गोवण्यात आलं होतं. निवडणुकीत फायदा होईल असाही यामागे उद्देश होता. या प्रकरणातील साक्षीदार खोटे होते. घटनेच्या अगोदरच साक्षी घेतल्याच्या नोंदी आढळल्या. या गुन्ह्याचा घटनाक्रम चुकीचा आणि खोटा होता. त्यामुळे सबळ पुराव्यांअभावी आणि तपासाच्या अनेक त्रृटींवर बोट ठेवत न्यायालयानं पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सत्य जिंकलं आहे," अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांचे वकील तथा उबाठा प्रवक्ते अॅड जयेश वाणी यांनी दिली.
वसंत डावखरे यांच्याविषयी आम्हाला नेहमीच आदर : "राजनैतिक आरोपातून हा मानहानीचा खटला वसंत डावखरे यांच्याकडून दाखल होता. वसंत डावखरे यांच्याविषयी आम्हाला नेहमीच आदर आहे. यापुढंही राहणार आहे. डावखरे यांनी पराभवानंतर याप्रकरणी गुन्हा आणि खटला दाखल केला होता. या खटल्यात कोणत्याही प्रकारची तथ्यं नव्हती. आम्हाला आता न्याय मिळाला आहे," अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी दिली.
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