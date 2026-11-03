टाकाऊ टोमॅटोपासून बनवलं चक्क लेदर; वसईच्या तरुणाने 22व्या वर्षी सुरू केला भन्नाट स्टार्टअप, वर्षाला 2 कोटींची कमाई
टाकाऊ टोमॅटोचा वापर करून वसई येथील एका तरुण उद्योजकानं चक्क लेदर तयार केलं आहे. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी चिन्मय जगताप यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 8:38 PM IST
मुंबई : बाजारात विक्रीसाठी अयोग्य ठरलेले, डागाळलेले किंवा जास्त पिकलेले टोमॅटो सहसा शेतकरी आणि विक्रेत्यांकडून फेकून दिले जातात. मात्र, याच टाकाऊ टोमॅटोचा वापर करून वसई येथील एका तरुण उद्योजकाने चक्क लेदर तयार केले आहे. प्रितेश मिस्त्री असं या तरुण उद्योजकाचं नाव आहे.
फेकून दिलेल्या टोमॅटोपासून लेदर तयार करण्याचा अनोखा प्रयोग प्रितेश मिस्त्री यांनी केला आहे. या लेदरपासून ते बॅग, पर्स, वॉलेट यांसारखी विविध फॅशन उत्पादनं तयार करतात. टाकाऊ टोमॅटोचा पुनर्वापर करून उपयुक्त आणि आकर्षक उत्पादने तयार करण्याच्या त्यांच्या या प्रयोगामुळे शेतीतील कचऱ्याला नवी दिशा मिळाली आहे.
वयाच्या 22 व्या वर्षी सुरू केला व्यवसाय, आज दोन कोटींची उलाढाल :
मुंबईतील एका महाविद्यालयात बायोटेक्नॉलॉजीचे शिक्षण घेत असताना प्रितेश मिस्त्री यांच्या मनात टाकाऊ टोमॅटोपासून लेदर तयार करण्याची कल्पना आली. ते स्वतः लेदर प्रोसेसिंगचं प्रशिक्षण घेत होते. याचदरम्यान नाशिकमधील शेतांना दिलेल्या भेटींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कृषी कचरा, विशेषतः नाकारलेले टोमॅटो फेकून दिले जात असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.
दुसरीकडे, जनावरांच्या चामड्यापासून लेदर तयार करण्याची प्रक्रिया पर्यावरणासाठी हानिकारक असल्याचंही त्यांना समजलं. फेकून दिलेल्या टोमॅटोपासून शेतकऱ्यांनाही कोणतंही उत्पन्न मिळत नव्हतं. या दोन्ही समस्यांवर एकाच प्रयोगातून उपाय शोधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना यश मिळालं. यातूनच 'द बायो लेदर' या उद्योगाची सुरुवात झाली.
या उद्योगाच्या माध्यमातून दर महिन्याला 2 ते 5 टन टोमॅटोचा वापर करून लेदर तयार केलं जातं. नाशिक आणि मदनपल्ली येथील शेतकऱ्यांकडून टोमॅटो खरेदी केले जातात. त्यानंतर सुरतमधील कंपनीच्या कारखान्यात या टोमॅटोपासून लेदरची निर्मिती केली जाते. या टोमॅटो लेदरचा दर प्रति चौरस फूट 60 रुपये आहे. तर जनावरांच्या चामड्यापासून तयार केलेल्या लेदरचा दर प्रति चौरस फूट 80 रुपये आहे. या दोन्ही लेदरमध्ये फारसा फरक जाणवत नसल्याचंही मिस्त्री यांनी सांगितलं.
'सुरुवातीला लोकांचा विश्वास संपादन करणे आव्हानात्मक' :
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना प्रितेश मिस्त्री म्हणाले की, सध्या माझे वय 28 वर्षे असून, वयाच्या 22व्या वर्षी मी हा व्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीच्या काळात लोकांचा आमच्यावर विश्वास नव्हता. कमी वयामुळे आमच्यावर विश्वास ठेवणं अनेकांना कठीण जात होतं. मात्र, हळूहळू आम्ही लोकांचा विश्वास संपादन केला. आज या व्यवसायाच्या माध्यमातून वार्षिक दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
अशी होते टोमॅटोपासून लेदरची निर्मिती :
पुढे बोलताना प्रितेश मिस्त्री म्हणाले की, सुरुवातीला शेतकऱ्यांकडून विक्रीसाठी अयोग्य ठरलेले टोमॅटो खरेदी केले जातात. हे टोमॅटो सडलेले नसतात, मात्र बाजारात विकले जाऊ शकत नाहीत. त्यानंतर हे टोमॅटो सुकवून त्यांची पावडर तयार केली जाते. या पावडरमध्ये बायो बाइंडर आणि बायो फिलर मिसळलं जातात. पुढे कॉटन फायबरसोबत त्यावर प्रक्रिया करून फिनिशिंग कोट दिला जातो. अशा प्रकारे टोमॅटोपासून लेदर तयार होते. हे लेदर 100 टक्के बायोडिग्रेडेबल आणि अहिंसक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांनाही होतो थेट फायदा :
टोमॅटोपासून लेदर तयार करण्यासोबतच आम्ही नुकतीच आंब्यापासूनही लेदर तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. आमच्या टोमॅटो लेदर आणि मँगो लेदरमुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होत आहे. या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही प्राण्याचा जीव जात नाही. तसेच शेतकऱ्यांकडून न विकले जाणारे टोमॅटो आणि आंबे चांगल्या विक्रीयोग्य मालाला मिळणाऱ्या दराने खरेदी केले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडत असल्याचं प्रितेश मिस्त्री यांनी सांगितलं.