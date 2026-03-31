4 वर्षांच्या चिमुकल्याच्या पायाला धरलं, फिरवून जमिनीवर आदळलं; वडिलांच्या वादाचा राग मुलावर काढणाऱ्या नराधमाला बेड्या
एका चार वर्षीय चिमुकल्याला अमानुषपणे मारहाण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना वसईमध्ये घडली आहे. या घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
Published : March 31, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 8:44 PM IST
वसई : वसई पश्चिम भागात एका चार वर्षीय निष्पाप चिमुकल्यालावर झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या घटनेने परिसर हादरला आहे. या घटनेत चिमुकला गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर मिरारोड येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सोमवारी सायंकाळी सुमारे साडेसातच्या सुमारास ही धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणी वसई पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वसई पश्चिमेतील अनुपम संकुल सोसायटीमध्ये चिमुकल्या आपल्या कुटुंबासह राहतो. याच सोसायटीत राहणाऱ्या संदीप पवारसोबत (वय 57) चिमुकल्याच्या वडिलांसोबत काही दिवसांपूर्वी किरकोळ वाद झाला होता. या वादाचा राग मनात धरून आरोपीनं हे अमानुष कृत्य केल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे.
जमिनीवर फेकत केली मारहाण : घटनेच्या दिवशी सोसायटीत काही मुलं खेळत होती. त्यामध्ये चार वर्षीय चिमुकल्याही खेळत होता. खेळताना ही मुले आरोपीच्या रिक्षामध्ये जाऊन बसली होती. याचवेळी आरोपी संदीप पवार तेथे आला. त्यानं इतर मुलांना हाकलून दिलं. मात्र चिमुकल्याला पकडून त्याचं डोकं रिक्षावर आपटलं. त्यानंतर त्याला उचलून पुन्हा जमिनीवर फेकत निर्दयीपणे मारहाण केल्याची माहिती, वसई पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण गाडगीळ यांनी दिली.
मारहाणीमुळं चिमुकला गंभीर जखमी : या घटनेदरम्यान चिमुकल्याची आजी त्याला वाचवण्यासाठी धावून आली असता आरोपीनं तिच्यावरही हल्ला केला. या मारहाणीमुळं चिमुकला गंभीर जखमी झाला. सुरुवातीला त्याला जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र दुखापत गंभीर असल्यानं दोन ते तीन रुग्णालयांनी उपचार घेण्यास नकार दिला. अखेरीस मिरारोड येथील रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आलं आहे. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.
वसई येथील 'अनुपम हाउसिंग सोसायटी'मध्ये राहणारे चिमुकल्याचे वडील आणि त्याच सोसायटीत राहणारा रिक्षाचालक संदीप पवार यांच्यात काही दिवसांपूर्वी किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. सोमवारी संध्याकाळी सदरील चार वर्षांचा चिमुकला खेळता-खेळता आरोपीच्या रिक्षात जाऊन बसला. तितक्यात आरोपी संदीप पवार तिथे पोहोचला. त्यानं तिथे खेळणाऱ्या इतर मुलांना पळवून लावलं. त्यानंतर त्यानं एकट्या चिमुकल्याला टार्गेट केलं. आरोपीनं प्रथम मुलाला पकडून त्याचं डोकं जोरात आपटलं. त्यानंतर त्यानं मुलाचे पाय पकडून त्याला खाली खेचलं. त्यानंतर त्याला जमिनीवर जोरात आदळलं. आरोपीनं मुलाला फरफटत सोसायटीच्या पहिल्या मजल्याच्या पायऱ्यांपर्यंत नेलं. तिथेही त्याला मारहाण केली. याचवेळी मुलाची आजी त्याला वाचवण्यासाठी धावली. पण आरोपीनं त्यांच्याशीही धक्काबुक्की केली. या प्रकरणी वसई पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. - बाळकृष्ण गाडगीळ, वसई पोलीस निरीक्षक
आरोपी संदीप पवारला अटक : दरम्यान, ही संपूर्ण घटना सोसायटीतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच वसई पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत आरोपी संदीप पवारला अटक केली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण घाडीगांवकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुन्या वादातून ही मारहाण करण्यात आल्याचं आरोपीनं कबूल केलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांकडून कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे.
