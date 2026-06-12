'कायमस्वरूपी हैदराबादला जाण्याची परवानगी द्या'; शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील वरवरा राव यांची हायकोर्टात याचिका
शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी वरवरा राव यांनी कायमस्वरूपी हैदराबाद इथं जाण्यास परवानगी मागत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. जाणून घ्या, सविस्त बातमी
Published : June 12, 2026 at 10:07 PM IST
मुंबई : एल्गार परिषद आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी तेलुगु कवी वरवरा राव यांनी कायमस्वरूपी हैदराबाद इथं जाण्यास परवानगी मागत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. वाढतं वय आणि मुंबईतील जीवनमान आता परवडत नसल्याचं त्यांनी या याचिकेतून कोर्टाला सांगितलंय. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं यावर तपासयंत्रणा एनआयएला यावर आठवड्याभरात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत शुक्रवारची सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान एनआयएनं वरवरा राव यांनी जामीनातील अटीशर्तींचं उल्लंघन करत मुंबई प्रेस क्लबमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमाला हजेरी लावल्याची तक्रार देत त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करत विशेष एनआयए कोर्टात याचिका दाखल केलीय.
काय आहे वरवरा राव यांची याचिका - याचिकेत वरवरा राव यांनी माहिती दिलीय की, आपलं वय आता 85 इतकं झालंय. वयोमानुसार आता हालचालींवर अनेक मर्यादा आहेत. तसेच उतारवयात आता आपण मूळ गावी कुटुंबाच्या सानिध्यात राहण योग्य ठरेल. याशिवाय मुंबईचं एकूणच जीवनमान या उतारवयात आपल्याला परवडण्यासारखं नाही. तसेच मुंबईत वैद्यकीय उपचारही फार महागडे आहेत. आपण तेलंगणा येथील निवृत्तीवेतनधारक असल्यानं तिथं माफक दरातील वैद्यकीय सेवेस पात्र आहेत, असा दावा राव यांनी याचिकेतून केलेला आहे. तसेच मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. आपल्याला तात्पुरता जामीन देताना हीच बाब विचारात घेण्यात आल्याचंही राव यांनी सांगितलंय. तसेच जामीनावर असल्यापासून आपण कोणत्याही अटीशर्तींचं अथवा दिलेल्या स्वातंत्र्याचं उल्लंघन केलेलं नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. यापूर्वीही राव यांच्यावर 24 गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, सर्व गुन्ह्यातून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे, अशी बाजू राव यांच्यावतीनं कोर्टापुढे मांडण्यात आलीय. त्यामुळे आपल्याला आता हैदराबाद इथल्या मूळ गावी कायमच परतण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही राव यांनी याचिकेतून केली आहे.
न्यायालयीन कोठडीत असताना नाकारली होती हैदराबादला जाण्याची परवानगी - वरवरा राव यांना शहरी नक्षलवाद प्रकरणी 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं साल 2022 मध्ये वैद्यकीय कारणास्तव अटीशर्तींसह राव यांना जामीन मंजूर केला होता. या आदेशातील अटीनुसार राव यांना मुंबई विशेष एनआयए न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र सोडून बाहेर जाण्यास मनाई करण्यात आलीय. या दरम्यान सप्टेंबर 2022 मध्ये राव यांनी मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयात मोतींबिदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी तीन महिने हैदराबादमध्ये राहण्याची परवानगी मागणार अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयानं हा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्या निर्णयाला राव यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, हायकोर्टानंही त्यांना मुंबईबाहेर जाण्यास परवानगी नाकारली होती.
काय आहेत जामीन आणि त्यातील अटीशर्ती - सर्वोच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2022 मध्ये वैद्यकीय कारणांसाठी वरवरा राव यांना जामीन मंजूर केला होता. तर या जामीनाच्या अटीशर्ती मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाला ठरवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं राव यांना 50 हजारांच्या जामीनावर कठोर अटीशर्तींसह जामीन मंजूर केलाय. हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांनुसार हा जामीन मंजूर करताना आरोपीला जरी नियमित जामीन मंजूर झाला असला तरी त्याच्यावरचे आरोप हे गंभीर आहेत, हे विसरून चालणार नाही असं अधोरेखित केलंय. एनआयए कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर न जाणे, तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करणे, आपला राहण्याचा पत्ता तपासयंत्रणेकडे जाहीर करणे, यांसह इतर आरोपींशी संपर्क न साधणे, माध्यमांत कुठलीही प्रतिक्रिया न देणे, खटल्यावर परिणाम होईल अशी कोणतीही कृती न करणं यांसह आंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्ससाठीही राव यांना मनाई करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांना आपला मोबाईल कधीही बंद ठेवण्याची परवानगी देलेली नाही.
काय आहे प्रकरण - पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावामध्ये हिंसाचाराचा प्रकार घडला. त्यानंतर एल्गार परिषदेतील सहभागामुळेच वरवरा राव यांच्यासह काही विचारवंतांना पुणे पोलिसांनी अटक केली होती. या प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला पुणे पोलीस तपास करत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये याप्रकरणी पहिलं आरोपपत्र दाखल केल. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास एजन्सीकडे (एनआयए) हा तपास हस्तांतरित करण्यात आला.