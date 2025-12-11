अमरावतीचा 'तो' रेल्वे पूल पाच महिन्यापासून बंद; विविध संघटनांनी घेतली आक्रमक भूमिका
अमरावतीतील राजकमल रेल्वे उड्डाणपूल (Rajkamal Bridge) ऑगस्टपासून बंद असून मॉडर्न स्थानक देखील (Model Railway Station) हलवण्यात येणार असल्यामुळं खळबळ उडाली आहे.
Published : December 11, 2025 at 7:38 PM IST
अमरावती : अमरावती शहरात राजकमलचा पूल (Rajkamal Bridge) म्हणून ओळखला जाणारा रेल्वे उड्डाणपूल ऑगस्ट महिन्यापासून बंद करण्यात आलाय. दुरुस्तीचं अगदी छोटसं काम असताना देखील काम न करता पूल बंद करून ठेवणं हा नागरिकांचा छळ आहे. आधी पूल बंद करून ठेवला आणि आता चक्क रेल्वेस्थानक हलवण्याचा घाट हा मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप करत विदर्भ राज्य आंदोलन समितीसह विविध संघटनांनी आंदोलन केलं आहे.
काय आहे प्रकरण : ऑगस्ट महिन्यापासून बंद असणाऱ्या रेल्वेपुलाच्या कामाचा कुठलाही पत्ता नाही, आता २९ नोव्हेंबरला राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांनी अमरावती शहरातील 'मॉडर्न रेल्वे स्थानक पूल' आहे तिथून थोडा पुढे हलवण्यात येणार असं जाहीर केल्यानं खळबळ उडाली आहे. काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी डॉ. बोंडे यांच्या या प्रस्तावाचा विरोध केलाय. रेल्वे उड्डाणपुलावरून सर्वत्र गोंधळ उडत असताना गुरुवारी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीसह राष्ट्र सेवादल, संविधान समिती, संभाजी ब्रिगेड, जाणीव संस्था, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विचार मंच, समाजवादी शिक्षण हक्क सभा आदी संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या.
'हा' राजकीय नेते आणि भूमाफियांचा डाव : अमरावती मॉडर्न रेल्वे स्थानक हे बंद करून रेल्वे स्थानकाची जागा जोडण्याचा डाव राजकीय नेते आणि भूमाफियांचा असल्याचा आरोप विदर्भ आंदोलन समितीचे पश्चिम विदर्भ प्रमुख प्राचार्य डॉ. पृथ्वीसिंह राजपूत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केलाय. शहराबाहेरून येणाऱ्यांना अमरावती विद्यापीठ, जिल्हा आणि स्त्री रुग्णालय अशा ठिकाणी सहज पोचण्यासाठी रेल्वे उड्डाणपूल अतिशय सोयीचा आहे. हा पूल आता पाच ते सहा महिन्यांपासून बंद करून ठेवलाय. हा पूल नेमला कुठे खराब झालाय कोणीही बोलायला तयार नाही. जर खरंच खराब झाला तर त्याच्या दुरुस्तीचं काम होताना दिसत नाही. हा सारा प्रकार राजकीय नेते आणि भूमाफियांचा डाव असावा अशा शंकेला वाव आणणारा आहे असं डॉ. पृथ्वीसिंह राजपूत म्हणाले.
माजी राष्ट्रपतीमुळं बदललं रेल्वे स्थानकाचं रूप : बंद पडण्याच्या मार्गावर असणारं अमरावती रेल्वेस्थानक देशाच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यामुळं नव्यानं साकारण्यात आलं. ७ सप्टेंबर २००८ रोजी या स्थानकावरून पहिल्यांदा अमरावती मुंबई गाडी सुरू झाली. १० डिसेंबर २०११ रोजी मॉडर्न रेल्वेस्थानकाचं उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी केलं. त्या सोहळ्याला तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव उपस्थित होते.
