डम्पिंग ग्राउंडचा धूर शाळेत घुसतोय; वनवासी कल्याण आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर
नगरपालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंडवरील ( Mangaon Dumping Ground ) कचरा जाळण्यामुळं वनवासी कल्याण आश्रम शाळेतील (Vanvasi Kalyan Ashram school) विद्यार्थ्यांना गंभीर आजार होत आहे.
Published : December 24, 2025 at 4:59 PM IST
रायगड : जिल्ह्यातील माणगाव शहरात नगरपालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंडमुळं ( Mangaon Dumping Ground) विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. डम्पिंग ग्राउंडवर साचलेल्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावता तो रात्रीच्या अंधारात जाळला जात असल्यानं, त्यातून निघणारा दाट आणि विषारी धूर संपूर्ण परिसरात पसरतोय. याचा सर्वाधिक फटका डम्पिंग ग्राउंडला लागून असलेल्या वनवासी कल्याण आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ : "या शाळेत एकूण 397 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, आतापर्यंत 50 हून अधिक विद्यार्थ्यांना न्युमोनिया, दमा, तीव्र खोकला, सर्दी तसंच श्वसनाचे गंभीर विकार जडले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना वारंवार रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, नियमानुसार शाळा आणि वस्तीच्या आसपास डम्पिंग ग्राउंडला परवानगी नसतानाही माणगाव नगरपंचायत प्रशासनाकडून खुलेआम हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप शिक्षक आणि पालकांकडून केला जात आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले असतानाही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे. या धुरामुळं केवळ विद्यार्थीच नव्हे, तर परिसरातील नागरिकही भीतीच्या छायेखाली जगत आहेत. डोळ्यांची जळजळ, श्वास घ्यायला त्रास, सततचा खोकला अशा तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळं 'आधी शिक्षण की आरोग्य?' असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे," अशी माहिती, मुख्याध्यापक उत्तम पाटील यांनी दिली.
प्रशासनाचं स्पष्टीकरण : या संपूर्ण प्रकरणावर माणगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष माळी यांनी खुलासा केला आहे. "हा कचरा गेल्या 15 वर्षांपासून साठलेल्या स्वरूपात आहे. त्यामुळं वारंवार आग लागण्याच्या घटना घडत होत्या. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प उभारण्यास शासनाची मंजुरी मिळाली होती. मात्र काही तांत्रिक अडचणीमुळं हा प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. मात्र आता येत्या 15 ते 20 दिवसात बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू केला जाईल आणि डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल," असं मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
मोठा सवाल : एकीकडं प्रशासनाकडून आश्वासनं दिली जात असताना, दुसरीकडं विद्यार्थ्यांचं आरोग्य दिवसेंदिवस खालावत आहे. हे आश्वासन प्रत्यक्षात कधी उतरते? आणि तोपर्यंत या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न आता संपूर्ण रायगड जिल्ह्याला पडला आहे. ही केवळ डम्पिंग ग्राउंडची समस्या नाही, तर भविष्यातील पिढीच्या आरोग्याचा सवाल आहे. यामुळं ही बाब तातडीने गांभीर्याने घेऊन ठोस उपाययोजना होणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
