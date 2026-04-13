महाराष्ट्राला मोठं गिफ्ट! मुंबई आणि बंगळुरू दरम्यान स्लीपर वंदे भारत ट्रेन धावणार, मुख्यमंत्र्यांनी मानले केंद्राचे आभार

मुंबई आणि बंगळुरू दरम्यान स्लीपर वंदे भारत ट्रेनला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळालीय. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 3:54 PM IST

मुंबई - मुंबई आणि बंगळुरू या दोन महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली. मुंबई आणि बंगळुरू दरम्यान स्लीपर वंदे भारत ट्रेनला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळालीय. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली. या नवीन रेल्वे प्रकल्पामुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार नाही, तर प्रवाशांना एक नवा आणि आधुनिक प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) मुंबई येथून सुटणारी ही ट्रेन केएसआर (KSR) बेंगळुरूपर्यंत धावणार असून, यामुळे दोन महत्त्वाच्या शहरांमधील प्रवाशांच्या गरजा पूर्ण होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना हा प्रवाशांच्या हिताचा एक मोठा निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे.

या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे विशेष आभार मानले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे की, मुंबई (CSMT) आणि बंगळुरू (KSR) या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांमधील प्रवाशांसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी असून, त्यांना जलद आणि सोयीस्कर प्रवासाची गरज होती. रेल्वे मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय या दोन महानगरांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचे एक महत्त्वपूर्ण यश मानले जात आहे. या नवीन सेवेमुळे प्रवाशांना आता रेल्वे प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेत बचत करता येणार असून, अधिक कार्यक्षम प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

मुंबई ते बंगळुरु या मार्गावर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लवकरच धावताना दिसेल, ज्याची प्रतीक्षा अनेक प्रवासी करत होते. या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक आणि नोकरीनिमित्त ये-जा करणारे नागरिक असतात, त्यांच्यासाठी ही सेवा एक वरदान ठरणार आहे. नवीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमुळे भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाला एक नवी गती मिळाली असून, प्रवाशांना अत्याधुनिक रेल्वे प्रवासाचा आनंद घेता येईल.

